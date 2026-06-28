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जंतर-मंतरवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे आंदोलन, सोनम वांगचुक यांचं उपोषण सुरू, म्हणाले," आनंदाने नव्हे, तर नाइलाजाने..."

या आंदोलनाला शेतकरी संघटना, खाप पंचायती आणि मोठ्या संख्येनं विद्यार्थ्यांनीही पाठिंबा दिला.

Sonam Wangchuk Begins Hunger Strike Till Dharmendra Pradhan Resigns As CJP Protest Intensifies
जंतर-मंतरवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे आंदोलन, सोनम वांगचुक यांचं उपोषण सुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 28, 2026 at 8:37 PM IST

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नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीकडून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरूच आहे. आंदोलनाचा आजचा नववा दिवस आहे. या आंदोलनाच्या नवव्या दिवशी एक नवीन वळण लागलं आहे. आठ दिवसांच्या आंदोलनानंतर पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी रविवारी अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केलं आहे. उपोषण सुरू करण्यापूर्वी सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि आंदोलनाशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी आज राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली. त्यानंतर ते जंतर-मंतरवर आले आणि आंदोलनात सहभागी झाले. दरम्यान, या आंदोलनाला शेतकरी संघटना, खाप पंचायती आणि मोठ्या संख्येनं विद्यार्थ्यांनीही पाठिंबा दिला.

महात्मा गांधींच्या मार्गावर चालण्याचा संकल्प : उपोषण सुरू करण्यापूर्वी, आंदोलकांनी राजघाटवर पोहोचून महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली. त्यानंतर, सोनम वांगचुक आणि सहा विद्यार्थी नेते जंतर मंतरवर पोहोचले आणि त्यांनी अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केलं. शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, राष्ट्रीय चाचणी संस्था रद्द करणे आणि नवीन शिक्षण धोरण (NEP 2020) मागे घेणे, या मागण्यांसाठी हा संघर्ष केला जात असल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

सोनम वांगचुक यांचं उपोषण सुरू, म्हणाले," आनंदाने नव्हे, तर नाइलाजाने..." (ETV Bharat)

सरकारकडून अद्याप प्रतिसाद नाही : उपोषण सुरू करताना सोनम वांगचुक म्हणाले की, "मी जिनिव्हाहून थेट दिल्लीला आलो आहे. शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पर्यावरणविषयक समस्यांवर कोणतीही कारवाई न झाल्यास, लोकशाही मार्गानं शांततापूर्ण प्रतिकार करणं आवश्यक असेल, असे सरकारला आधीच कळवण्यात आलं होतं. मी हे उपोषण आनंदाने नव्हे, तर नाइलाजाने उपोषण करत आहे. लोकशाहीत, जेव्हा सरकार प्रतिसाद देत नाही, तेव्हा शांततापूर्ण प्रतिकार हाच एकमेव पर्याय उरतो. माझ्या शरीराची, मनाची आणि पैशाची पूर्ण ताकद लावून, मी शिक्षण आणि पर्यावरण या दोन्ही समस्यांच्या समर्थनार्थ हे उपोषण करत आहे."

40 वर्षांपासून शिक्षणासाठी काम : पुढं सोनम वांगचुक म्हणाले, "शिक्षण हे माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठं ध्येय राहिलं आहे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊनही मी कधीही अभियंता म्हणून काम केलं नाही. 40 वर्षांपासून शिक्षणासाठी काम करत आहे. देशाच्या बहुतांश समस्या शिक्षण सुधारणेतूनच सुटतील. जेव्हा तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींविरुद्ध आवाज उठवला, तेव्हा शांत राहणं अशक्य होतं. त्यामुळंच मी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सामील झालो."

शिक्षणासोबतच पर्यावरण हा देखील एक मोठा प्रश्न : "शिक्षण केवळ मुलांचं भविष्यच घडवत नाही, तर देशाची दिशाही ठरवते. हिमालय आणि लडाखचे पर्यावरण ही संपूर्ण देशाची सामायिक जबाबदारी आहे, कारण लाखो लोक तेथून उगम पावणाऱ्या पाण्याच्या स्रोतांवर अवलंबून आहेत," असं सोनम वांगचुक म्हणाले. याचबरोबर, ते म्हणाले, "जर आपल्याला श्वास घेण्यासाठी स्वच्छ हवा आणि पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी हवं असेल, तर पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या दोन्ही मुद्द्यांवर सरकारच्या मौनामुळं मला उपोषणाला बसावं लागलं आहे. कडक ऊन असूनही, हजारो लोक या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. अशा कठीण परिस्थितीतही विद्यार्थी आणि नागरिकांचा संघर्ष लोकशाहीतील जनशक्तीचं दर्शन घडवतो."

विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील : कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके म्हणाले की, "20 हून अधिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे उपोषण सुरू करण्यात आलं आहे. भारतीय किसान युनियन आणि अनेक खाप पंचायतींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे." याचबरोबर अभिजीत दीपके यांनी असा आरोप केला की, "500 हून अधिक शेतकऱ्यांना घरातच नजरकैदेत ठेवण्यात आलं, जेणेकरून ते इथं पोहोचू शकणार नाहीत. तसंच आता हे आंदोलन किती काळ चालेल, हे पूर्णपणे सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून असणार आहे."

सहा विद्यार्थी नेत्यांनीही सुरू केलं उपोषण : सोनम वांगचुक यांच्यासोबत सहा विद्यार्थी नेत्यांनीही उपोषण सुरू केलं आहे. यामध्ये एआयएसएच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा, जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचे सहसचिव दानिश अली, एआयएसए उत्तर प्रदेशचे अध्यक्ष मनीष, दिल्ली विद्यापीठाचे उपाध्यक्ष दीपक, जेएनयूचे विद्यार्थी कार्यकर्ते ऋषिकेश आणि आंबेडकर विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेचे माजी सदस्य अमीन यांचा समावेश आहे. हे आंदोलन म्हणजे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता यांच्यासाठीचा लढा असल्याचं या विद्यार्थी नेत्यांचं म्हणणं आहे.

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TAGGED:

कॉकरोच जनता पार्टी
आंदोलन
सोनम वांगचुक
अभिजीत दीपके
COCKROACH JANATA PARTY

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