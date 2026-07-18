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अभिजित दिपके यांनी आमरण उपोषणाची केली घोषणा; सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी म्हणाल्या, 'परवानगीशिवाय...'

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

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सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात केलं दाखल (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 10:10 AM IST

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Updated : July 18, 2026 at 10:47 AM IST

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नवी दिल्ली - सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. यानंतर सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंगमो यांनी प्रतिक्रिया देत चिंता व्यक्त केली. तसंच कॉकरोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनीही दिल्ली पोलिसांनी मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप केला. दरम्यान, अभिजित दिपके यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे.

सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांची पोस्ट - "सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. माझी, कुटुंबीयांची आणि गेल्या 20 दिवसांपासून त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून असलेल्या डॉक्टरांची संमती घेतल्याशिवाय त्यांना कोणतेही औषध किंवा उपचार दिले जाऊ नयेत," अशी मागणी सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंगमो यांनी दिली.

मारहाण केल्याचा दिल्ली पोलिसांवर आरोप - मागील 20 दिवसांपासून दिल्लीत जंतर मंतरवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले होते. आज सकाळीच दिल्ली पोलीस आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी सोनम वांगचूक यांना रुग्णालयात दाखल केलं. पोलिसांकडून ही कारवाई सुरु असताना तिथे मोठा गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. सोनम वांगचुक यांच्याबरोबर या आंदोलनात सहभागी असलेले अभिजित दीपके यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. अभिजित दिपके यांनी गंभीर आरोप केला आहे. दिल्ली पोलिसांनी मला मारहाण करुन ताब्यात घेतलं, असं अभिजित दिपके यांनी म्हटलं आहे.

मागील दोन दिवसात विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी आंदोलनस्थळाला भेट दिली. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सोनम वांगचुक उपोषण करत होते. पण आज दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशावरुन ही कारवाई केली असल्याचं स्पष्ट केलं.

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Last Updated : July 18, 2026 at 10:47 AM IST

TAGGED:

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