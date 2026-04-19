सततच्या भांडणानं कंटाळलेल्या जावयानं सासूला जिवंत जाळलं; 'साली'च्या साखरपुड्यावरुन उडाली ठिणगी

सूरतच्या पांडेसरा परिसरात जावयानं आपल्या सासूला जिवंत जाळलं. घरात सतत होणाऱ्या कलहाला सासू जबाबदार असल्याचं जावयाला वाटत होतं. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

सासूला जिवंत जाळणारा जावई
Published : April 19, 2026 at 5:20 PM IST

सूरत : सततच्या भांडणाला कंटाळलेल्या जावयानं आपल्या सासूला जिवंत जाळल्यानं मोठी खळबळ उडाली. मेहुणीच्या साखरपुड्यावरुन उफाळलेला हा वाद टोकाला गेला, यात जळालेल्या सासूला आपला जीव गमवावा लागला. ही धक्कादायक घटना सूरत शहरातील पांडेसरा परिसरात घडली. रत्नाबेन सोनवणे असं मृत सासूचं नाव आहे. तर मनोहर महाजन असं सासूला जिवंत जाळणाऱ्या जावयाचं नाव आहे. पोलिसांनी सासूला जाळून ठार मारणाऱ्या आरोपी मनोहर याला अटक केली आहे. आपल्या घरात सतत होणाऱ्या भांडणाला सासूच जबाबदार आहे, असं मनोहरला वाटत होतं, त्यामुळे त्यानं सासूला जाळल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक झेड आर देसाई यांनी दिली आहे.

"आरोपी मनोहर महाजन हा रोजंदारीवर काम करणारा मजूर आहे. आपल्या घरात सुरू असलेल्या कौटुंबिक कलहासाठी आपली सासूच जबाबदार आहे, असं त्याला वाटत होतं. सुरुवातीला त्याच्याविरुद्ध 'हत्येचा प्रयत्न' केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र रत्नाबेन यांच्या मृत्यूनंतर आता 'बीएनएस'च्या कलम १०३(१) (हत्या) अंतर्गत कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सदर ज्वलनशील द्रव नेमकं कोठून मिळवण्यात आलं, याचा शोध घेण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे." - झेड आर देसाई, पोलीस अधीक्षक सूरत

पूर्वनियोजित कट करुन सासूला जिवंत जाळलं : रत्नाबेन सोनवणे या १५ एप्रिल २०२६ च्या सकाळी आपल्या घराबाहेर बसल्या होत्या. यावेळी त्यांचा जावई मनोहर महाजन हातात ज्वलनशील द्रव भरलेली प्लास्टिकची बाटली आणि सोबत जळका लाकडाचा दांडा घेऊन तिथं आला. रत्नबेन यांना नक्की काय घडत आहे, हे समजण्यापूर्वीच मनोहर महाजन यानं आपल्या सासूच्या अंगावर तो द्रव ओतला. त्यानंतर जळक्या लाकडाच्या टेंभ्यानं त्यांना पेटवून दिलं. त्यामुळे रत्नाबेन यांना आपल्यासोबत काय होते, हे कळायच्या आतच त्यांनी पेट घेतला. ही घटना अचानक झालेल्या वादाचा परिणाम नव्हती, तर तो एक पूर्वनियोजित कट होता, असं पोलिसांच्या तपासात उघड झालं.

वाचवायला आलेल्या तरुणालाही जाळून मारण्याचा प्रयत्न : रत्नाबेन यांच्या किंकाळ्या ऐकून, हरीश नावाच्या एका तरुणानं त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जावई मनोहरनं, त्यालाही जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवानं, हरीश सुखरूप बचावला, परंतु रत्नबेन गंभीररित्या भाजल्या गेल्या. त्यांना शहरातील एका रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचार सुरू असताना सासू रत्नाबेन यांचा मृत्यू झाला.

पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन जावई पळाला : सासूला जिवंत जाळल्यानंतर आरोपी मनोहर पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून गेला. त्यानं शिर्डी इथं आश्रय घेतला. आरोपीला पकडण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलत, सूरत येथील पांडेसरा पोलिसांनी मोहीम हाती घेतली. याअंतर्गत विविध पोलीस पथकांनी शोध सुरू केला. पोलीस तांत्रिक साधनांच्या मदतीनं त्याच्यावर पाळत ठेवून होते. आपल्या सासूचं निधन झाल्याचं समजताच, मनोहर सूरतला परतला. भेस्तान परिसरात पाळत ठेवून असलेल्या पोलिसांनी त्याला अटक केली.

