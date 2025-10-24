कर्नाटकातील आधुनिक श्रावणबाळ; 85 वर्षीय आईला खांद्यावर घेऊन कर्नाटकातील विठूभक्तानं सुरू केली पंढरपूर वारी
कर्नाटकातील विठू भक्तानं आपल्या 85 वर्षीय आईला खांद्यावरुन पंढरपुरात आणण्याचा पण केला आहे. हा भाविक आईला खांद्यावरुन घेऊन पायी वारी करत आहे.
बेळगाव : पौराणिक कथेत श्रावणबाळानं आपल्या आई वडिलांना कावड करुन तिर्थयात्रेला घेऊन जात होता. मात्र अलिकडची काही मुलं आई वडिलांना वृद्धाश्रमात पाठवत असल्यानं भारतीय संस्कृती लोप पावल्याचा आरोप तरुणांईवर करण्यात येत आहे. मात्र कर्नाटकमध्ये आधुनिक श्रावणबाळ असल्याचं दिसून आलं आहे. या आधुनिक श्रावणबाळानं आपल्या 85 वर्षीय आईला विठूरायाच्या दर्शनासाठी चक्क कर्नाटक ते महाराष्ट्र असं खांद्यावर घेऊन प्रवास सुरू केला आहे. सदाशिव बाणी असं या आधुनिक श्रावणबाळाचं नाव असून तो बेळगाव जिल्ह्यातील रायबाग तालुक्यातील केम्पट्टी गावातील रहिवासी आहे. त्यानं 85 वर्षीय आई सत्यव्वा यांना घेऊन हा प्रवास सुरू केला आहे.
ऊन, वारा, पावसात दररोज 20 ते 25 किमी चालतो सदाशिव : ऊन, पाऊस आणि वाऱ्याचा सामना करत सदाशिव दररोज तब्बल 20 ते 25 किमी चालतो. मात्र जिथं सूर्यास्त होईल, तिथं विश्रांती घेतो. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे दोघं आपला प्रवास सुरू करतात. सदाशिव त्याच्या आईला खांद्यावर घेऊन 2 नोव्हेंबरला कार्तिक एकादशीपर्यंत पंढरपूरला पोहोचणार असल्याचं त्यानं सांगितलं.
अनेक जण आई वडिलांना सोडतात वृद्धाश्रमात : आईला खांद्यावर घेऊन विठूरायाच्या दर्शनाला आणत असलेल्या सदाशिवनं ईटीव्ही भारतशी संवाद साधला. तो म्हणाला की, "आपण अशा काळात जगत आहोत, जिथं बरेच जण पालकांना वृद्धाश्रमात सोडून जातात. आपले पालक आपल्याला या जगात आणतात. त्यासाठी त्यांना असंख्य गोष्टींचा त्याग करावा लागतो. मात्र फार कमी जण त्यांच्या त्यागाची जाण ठेवतात. पालकांची सेवा करणं हीच खरी उपासना आहे."
चंद्रभागा नदीत पवित्र स्नानानंतर मिळाली प्रेरणा : सदाशिव हा कर्मठ विठ्ठलभक्त आहे. आईला खांद्यावरुन विठूरायाच्या चरणी आणण्यासाठी कशी प्रेरणा मिळाली, याबाबत त्याला विचारलं असता, तो म्हणाला की, "काही वर्षांपूर्वी चंद्रभागा नदीत पवित्र स्नान केल्यानंतर ही तिर्थयात्रा सुरू करण्याची प्रेरणा मिळाली. त्या दिवशी माझ्या आत काहीतरी बदल झाला, असं जाणवलं. त्यामुळे जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोपर्यंत मी दरवर्षी माझ्या आईला विठ्ठलाच्या दर्शनाला घेऊन जाईन, असं मी ठरवलं. यामुळे मला शांती आणि आनंद मिळला," असं त्यानं स्पष्ट केलं.
माझा मुलगा माझ्यासाठी सर्वस्व आहे : सदाशिव यानं त्याच्या आईला खांद्यावर घेऊन विठूरायाच्या दर्शनाला आणत आहे. याबाबत त्याच्या आईशी ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधीनं संवाद साधला. यावेळी सदाशिवची आई सत्यव्वा म्हणाल्या की, "मुलाची भक्ती हा सर्वात मोठा आनंद आहे. माझा मुलगा माझ्यासाठी सर्वकाही आहे. तो प्रेमानं आणि आदरानं माझी काळजी घेतो. तो नेहमी आनंदी राहावा, अशी मी देवाला प्रार्थना करते. मला माझा शेवटचा श्वास त्याच्या खांद्यावर घ्यायचा आहे," असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. आईला खांद्यावर घेऊन जाणाऱ्या सदाशिवला नागरिक 'आधुनिक काळातील श्रवणकुमार' म्हणत आहेत.
तरुणांना दिला पालकांची सेवा करण्याचा संदेश : केम्पट्टी ग्रामपंचायत सदस्य शिवप्पा नाईक यांनी सदाशिवचं कौतुक केलं. “आजच्या पिढीसाठी हा एक आदर्श आहे” असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. “अनेक मुलं आपल्या पालकांकडं दुर्लक्ष करतात. मात्र सदाशिवचा प्रवास प्रेम आणि कर्तव्याचा संदेश देतो,” असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. तीर्थयात्रेदरम्यान सदाशिवला भेटलेले रमेश गडकरी म्हणाले की, "हे दृश्य पाहून खूप प्रभावित झालो. आम्हाला पंढरपूरला दिंडीत जाण्याची खूप पूर्वीपासून इच्छा होती, पण ती कधीच शक्य झाली नाही. जेव्हा मी सदाशिव त्याच्या आईला घेऊन जात असल्याचं ऐकलं तेव्हा मी त्याला भेटण्यासाठी गेलो. त्याच्या समर्पणानं आमच्यात एक दैवी ऊर्जा आली आहे.”
