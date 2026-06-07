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मुलानं घरातले लाईट केले बंद अन् मग आई वडील बहिणीवर केला चाकू हल्ला ; दोन ठार एक गंभीर

मुलानं आई, वडील आणि बहिणीवर चाकू हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या घटनेतील जखमी बहीण आणि वडिलाचा मृत्यू झाला आहे, तर आई गंभीर जखमी आहे.

Koppal Son Knife Attack On Family
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 7, 2026 at 1:53 PM IST

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बंगळुरू : आई, वडील बहीण झोपलेले असताना मुलानं घरातील लाईट बंद करुन त्यांच्यावर चाकू हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या घटनेत बहीण आणि वडिलाचा मृत्यू झाला असून आई गंभीर जखमी झाली आहे. कुटुंबीयांवर चाकू हल्ला केल्यानंतर मुलानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला. प्रगती नायडू ( वय 19 वर्षे ) व्यंकटा नायडू अशी मुलानं केलेल्या चाकू हल्ल्यात ठार झालेल्या बाप लेकीची नावं आहेत. तर साई वेंकटमणी असं हल्लेखोर मुलाचं नाव आहे. या हल्ल्यात आई सौजन्या नायडू या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. ही घटना गंगावती तालुक्यातील अयोध्या गावात शनिवारी रात्री घडली, अशी माहिती कोप्पलचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक राम एल. अरसिद्दी यांनी दिली.

घरातले लाईट केले बंद अन् केला चाकू हल्ला : साई व्यंकटमणी (वय 18) नं आपली आई सौजन्या (वय 40), बहीण प्रगती (वय 19) आणि वडील व्यंकटा नायडू यांच्यावर चाकूनं हल्ला केला. त्यानंतर स्वतःवरही वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. चाकूच्या वारामुळे अतिरक्तस्राव होऊन बहिणीचा जागीच मृत्यू झाला. गंभीर जखमी झालेल्या वडिलांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, परंतु उपचारांना प्रतिसाद न मिळाल्यानं त्यांचाही मृत्यू झाला. गंभीर जखमी झालेल्या आईला बल्लारी येथील VIMS रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. कुटुंबावर हल्ला केल्यानंतर स्वतःवर वार करून घेणाऱ्या आरोपी साई व्यंकटमणी यालाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, असं पोलिसांनी सांगितलं.

रात्री दहा वाजता घरातून आल्या किंकाळ्या : ही घटना गंगवती ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. घटनेची माहिती मिळताच कोप्पलचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक राम एल. अरसिद्दी, उपअधीक्षक आणि गंगवती ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी "प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, शनिवारी सायंकाळी 7 च्या सुमारास व्यंकटा नायडू, त्यांची पत्नी सौजन्या, मुलगी प्रगती, मुलगा साई आणि व्यंकटा नायडू यांचे आई-वडील यांनी फळं खाल्ली. त्यानंतर रात्री 9 वाजता जेवण करून ते झोपी गेले. रात्री 10 च्या सुमारास घरातून मोठा आवाज ऐकू आला. तेव्हा व्यंकटा नायडू यांच्या वडिलांनी शेजाऱ्याच्या मदतीनं खोलीचा दरवाजा उघडला असता, तिथं चौघंही जखमी अवस्थेत आढळले. व्यंकटा नायडू, त्यांची पत्नी सौजन्या आणि मुलगी प्रगती गंभीर जखमी झाले, तर मुलाला किरकोळ दुखापत झाली होती. गंगवती रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच प्रगतीचा मृत्यू झाला. तिथून इतरांना बल्लारी इथल्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मात्र रविवारी सकाळी व्यंकटा नायडू यांचं निधन झालं," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक राम एल. अरसिद्दी यांनी दिली.

मुलाला पब्जी खेळाचा नाद : "जखमींची चौकशी केली असता त्यांनी सांगितलं की, ते चौघंही झोपलेले असतानाच कुटुंबातील साई यानं अचानक दिवे बंद केले आणि त्यांच्यावर चाकूनं हल्ला केला. व्यंकट नायडू यांच्या वडिलांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर सध्या गंगावती ग्रामीण पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तक्रारीत नातवावर संशय व्यक्त करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे," असं पोलीस अधीक्षक राम एल. अरसिद्दी यांनी सांगितलं. दरम्यान या घटनेतील हल्लेखोर मुलाला पब्जी या खेळाचा नाद असल्याची माहिती स्थानिक सूत्रांनी दिली आहे. मात्र पोलिसांनी याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही.

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KOPPAL SON KNIFE ATTACK ON FAMILY
आई वडील बहिणीवर केला चाकू हल्ला
बहीण आणि वडिलाचा मृत्यू
SON ALLEGEDLY STABS FAMILY

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