काही लोक देशाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करताहेत, त्यांना देशात अराजकता हवी आहे- पंतप्रधान मोदी
जग एका नवीन व्यवस्थेच्या शोधात असताना भारतातील काही लोक मात्र 'अराजकता' निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत, असंही नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय.
Published : October 23, 2026 at 5:01 PM IST
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी विरोधी पक्ष काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला. जग एका नवीन व्यवस्थेच्या शोधात असताना भारतातील काही लोक मात्र 'अराजकता' निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत, असंही त्यांनी म्हटलंय. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर थेट टीका करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, श्रीहरिकोटाहून एका वर्षात जेवढी रॉकेट्स प्रक्षेपित केली जातात, त्यापेक्षा जास्त वेळा काँग्रेस आपल्या नेत्याला 'लाँच' (प्रस्थापित) करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करते.
एका टीव्ही वाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, "आपल्या कुटुंबाला अपयशाच्या डागापासून वाचवण्यासाठी काँग्रेस भारताच्या यशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. हे 'द्राक्षे आंबट आहेत' (sour grapes) या म्हणीसारखे आहे आणि आता काँग्रेस त्याच आंबट द्राक्षांची कापणी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे कुटुंब आता काँग्रेसवर एक ओझे बनले आहे." कोणाचेही नाव न घेता पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, काँग्रेसने व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या खऱ्या नागरी चळवळींचे नुकसान केले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, 'ब्रेन नक्षल' (वैचारिक नक्षलवादी) विचारसरणीच्या प्रभावाखाली काँग्रेस एक 'राजकीय परजीवी' बनली आहे, ज्याने पक्षाची स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता पूर्णपणे नष्ट केली आहे.
गेल्या दोन आठवड्यांपासून राजधानी दिल्लीत आणि देशाच्या इतर भागांत काही गट आणि 'इंडिया' (I.N.D.I.A.) आघाडीने स्वतंत्रपणे निदर्शने केलीत. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली असून, मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप केला आहे. जरी राहुल गांधी यांनी काही नेत्यांच्या अटकेचा निषेध करणारी विधाने केली असली, तरी या गटांमध्ये किंवा त्यांच्या आंदोलनांमध्ये कोणताही थेट संबंध नाही. पंतप्रधान मोदींनी आरोप केला की, काँग्रेसचा दृष्टिकोन अशा लोकांचा आवाज दाबतो जे सरकारवर प्रामाणिक टीका करतात, जे खरोखरच देशाच्या आणि लोकशाहीच्या कल्याणाची इच्छा ठेवतात.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, जागतिक व्यवस्था बदलत आहे. अशा परिस्थितीत बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून 'ग्लोबल साऊथ'ला (विकसनशील देशांच्या गटाला) त्यांचा हक्काचा आवाज मिळेल. ते म्हणाले, "जागतिक व्यवस्था का बदलत आहे आणि जुनी व्यवस्था नवीन आव्हाने पेलण्यात का अपयशी ठरली हे आपण समजून घेतले पाहिजे." पंतप्रधानांनी भर दिला की, "बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 'ग्लोबल साऊथ'च्या (जागतिक दक्षिण) आवाजाला योग्य व्यासपीठ मिळवून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे."
त्यांनी नमूद केले की, जेव्हा जागतिक वास्तव बदलते, परंतु निर्णय घेण्याच्या प्रक्रिया मात्र जैसे थे राहतात, तेव्हा जागतिक व्यवस्था आणि जगाची प्रत्यक्ष स्थिती यांच्यात मोठी दरी निर्माण होते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, अनेक दशकांपासून व्यापाराने राष्ट्रांना जोडले आहे, तंत्रज्ञानाने अंतर कमी केले आहे, सागरी मार्गांनी अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणले आहे, आणि संस्कृती व मानवी हालचालींनी विविध समाजांना एकमेकांच्या जवळ आणले आहे. "मात्र, आज या सर्व दुव्यांवर नवीन ताण निर्माण होत आहेत," असे ते म्हणाले. "व्यापाराचा वापर आता एक शस्त्र म्हणून केला जात आहे; तंत्रज्ञान हे स्पर्धा आणि संघर्षाचे नवीन क्षेत्र बनत आहे आणि सागरी मार्ग हे भू-राजकीय तणावाचे केंद्र बनत चालले आहेत."
त्यामुळे आजचे आव्हान केवळ एक नवीन जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यापुरते मर्यादित नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, खरे आव्हान अशा एका व्यवस्थेच्या निर्मितीचे आहे जी बदलत्या जगाशी सुसंगत असेल, जी नवीन वास्तवांचा स्वीकार करेल, जागतिक संस्थांची परिणामकारकता वाढवेल आणि राष्ट्रांमधील सहकार्याची भावना अधिक दृढ करेल. "येथेच भारताच्या भूमिकेचा प्रश्न उपस्थित होतो," असे त्यांनी जोडले. पंतप्रधान मोदींनी अधिक भर देऊन सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य केवळ अनुकूल परिस्थितीतच मर्यादित न राहता संकटाच्या काळातही प्रभावी असायला हवे आणि हे साध्य करण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांमध्ये एक भक्कम सहमती असणे आवश्यक आहे.
त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, जग एका नवीन व्यवस्थेच्या शोधात असताना काही लोक भारतात 'अराजकता' निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. "ज्या वेळी जग अशा मोठ्या उलथापालथीचा सामना करत आहे, तेव्हा एक शक्तिशाली भारत जागतिक स्तरावर चमकला पाहिजे. परंतु काही लोक भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते मुद्दाम परदेशात जाऊन देशाची बदनामी करत आहेत आणि परकीय हस्तक्षेपाला आमंत्रण देत आहेत." पंतप्रधानांनी प्रश्न उपस्थित केला की, काँग्रेस पक्ष आपल्या 'अपयशी उत्पादनाला' (failed product) पुढे आणण्यासाठी देशाला अजून किती काळ धोक्यात घालणार आहे? त्यांनी म्हटले की, "वास्तविक पाहता हा काँग्रेस परिवार आता स्वतःच्याच पक्षासाठी एक ओझे बनला आहे," आणि विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ नेतेही खासगीत हे मान्य करतात.
त्यांनी नमूद केले की, संसदेत विरोधी पक्षातील अनेक तरुण आणि प्रतिभावान खासदार चर्चेत सहभागी होऊ इच्छितात आणि सरकारवर टीकाही करू इच्छितात. मात्र, ते म्हणाले, "काँग्रेस पक्ष संसदेचे कामकाज विस्कळीत करतो, कारण त्यांना केवळ एकाच व्यक्तीला प्रकाशझोतात ठेवायचे असते हे त्या तरुण विरोधी खासदारांवर केलेला मोठा अन्याय आहे." पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, जगाला आता हे उमजले आहे की जागतिक व्यवस्था केवळ सत्ता आणि स्वार्थाच्या आधारावर टिकू शकत नाही. त्यांनी भर दिला की, "संवाद, सहकार्य आणि वादांचे निराकरण अत्यंत आवश्यक आहे. याच भावनेतून संयुक्त राष्ट्रांची (UN) स्थापना झाली होती."
अनेक दशकांपासून संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक सहकार्य आणि शांतता प्रस्थापित करण्यात आपली भूमिका बजावली आहे. मात्र, काळानुसार जग बदलले आहे; नवीन आकांक्षा निर्माण झाल्या आहेत आणि नवीन अर्थव्यवस्था व शक्ती समोर आल्या आहेत. त्यांनी पुढे म्हटले, "संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर जागतिक संस्थांनी आपापल्या ऐतिहासिक काळात महत्त्वाची भूमिका बजावली असली, तरी आजच्या आव्हानांसमोर त्यांच्या मर्यादा स्पष्टपणे दिसून येत आहेत." विविध क्षेत्रांतील भारताच्या यशाचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, एकेकाळी जग भारताला 'बॅक ऑफिस' (सेवा पुरवणारे केंद्र) म्हणून संबोधत असे. परंतु आज, भारत केवळ सेवा पुरवणारा देश राहिलेला नाही; तर तो संपूर्ण जगासाठी नवनवीन उपाय आणि तंत्रज्ञानाची निर्मिती, डिझाइन आणि विकास करत आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, "आम्ही मोठी स्वप्ने पाहू, प्रत्येक आव्हानाचे संधीत रूपांतर करू आणि प्रत्येक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करू. आमची ताकद आमच्या आत्मविश्वासामध्ये आहे आणि आम्हाला प्रेरणा मिळते ती आमच्या 1.4 अब्ज नागरिकांच्या स्वप्नांतून. आम्ही नवनवीन शोध लावू, नवीन मार्ग शोधू, यशाची नवी शिखरे गाठू आणि भारत..." आम्ही [त्यांच्या/याच्या] यशाला जगाच्या यशाशी जोडू.
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