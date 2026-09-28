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सोहराबुद्दीन शेख कथित एन्काऊंटर प्रकरण : 92 साक्षीदार फितूर झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली चिंता

21 पोलिसांसह 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सहमती दर्शवली.

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सर्वोच्च न्यायालय (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 28, 2026 at 8:29 PM IST

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नवी दिल्ली : गँगस्टर सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणात 92 साक्षीदार फितूर झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, हा 'मोठा पलटवार' असल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणात 21 पोलिसांसह 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सहमती दर्शवली. तसंच ज्या व्यक्तींवर खटला चालवला गेला, त्यांच्या बाबतीत खटल्याची प्रक्रिया निष्पक्ष आणि न्याय्य होती की नाही, हा एक महत्त्वाचा विचार असेल, यावर सर्वोच्च न्यायालयानं भर दिला.

2005 च्या बनावट चकमक प्रकरणात 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका विचारात घेण्यास सहमती दर्शवताना सर्वोच्च न्यायालयानं ही निरीक्षणं नोंदवली. निर्दोष मुक्त झालेल्या आरोपींमध्ये 21 पोलिसांचा समावेश आहे. हे प्रकरण गँगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि त्याचा साथीदार तुळशीराम प्रजापती यांच्या कथित हत्या आणि बनावट चकमकींशी संबंधित आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी घेतली.

आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेला कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 7 मे च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सोहराबुद्दीन शेखचा भाऊ, नयाबुद्दीन शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठानं संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागितलं. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू यांनी बाजू मांडली. निर्दोष मुक्ततेशी संबंधित निवडक साक्षीदारांचं जबाब आपण तपासू, असे संकेत खंडपीठानं दिले आणि "आम्ही निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाची तपासणी करू," असंही खंडपीठानं नमूद केलं.

सुनावणीदरम्यान, वकील नायडू यांनी सांगितलं की, त्यांचे अशिल 2010 पासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहेत आणि त्यांच्या विनंतीवरून तपास हस्तांतरित करण्यात आला होता. तसंच सत्य उघड करू शकणारे न्यायवैद्यक पुरावे अस्तित्वात आहेत, गोळ्यांच्या जखमा आणि काडतुसे सापडली आहेत आणि त्यांच्या वहिनीचा (कौसर बी) अद्याप शोधही लागलेला नाही. पुढं नायडू म्हणाले, "काही साक्षीदार फितूर झाले असतील, पण ते सत्य दडपू शकत नाहीत..." दरम्यान, खटल्यात 92 साक्षीदार फितूर होणं, ही चिंतेची बाब असल्याचं न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केलं आणि तोंडी टिप्पणी करताना "साक्षीदारांची ही एक मोठी संख्या आहे," असं निरीक्षण नोंदवलं.

निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सहमत होत खंडपीठानं नायडूंना सांगितलं की, "तुम्ही ज्या साक्षीदारांवर अवलंबून आहात, त्यापैकी काहींचे जबाब आम्हाला पाहायचे आहेत. निर्दोष मुक्ततेच्या भागासंदर्भात, तुम्हाला योग्य वाटतील, असे तीन किंवा चार जबाब सादर करा." न्यायमूर्ती बागची यांनी टिप्पणी केली की, "ज्यांच्यावर खटला चालवला गेला, त्यांची सुनावणी निष्पक्ष आणि न्याय्यपणे झाली की नाही, हा विचार करण्यासारखा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे." याचबरोबर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना या खटल्यातून दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयावर पुन्हा सुनावणी होणार नाही, हे खंडपीठानं स्पष्ट केलं. खंडपीठानं वकील नायडू यांना सांगितलं, "आम्हाला आशा आहे की तुम्ही (मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालातील) परिच्छेद 43 ला आव्हान देत नाही आहात किंवा (सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं) अंतिम झालेल्या दोषमुक्तीच्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करत नाही आहात."

दरम्यान, ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 7 मे रोजीच्या आदेशाला आव्हान देते, ज्यामध्ये मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या डिसेंबर 2018 च्या निकालाच्या विरोधात रुबाबुद्दीन आणि नयाबुद्दीन शेख यांनी दाखल केलेली अपीले फेटाळण्यात आली होती. सीबीआय न्यायालयानं सर्व 22 आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं होतं. या 22 निर्दोष मुक्त आरोपींपैकी 21 जण गुजरात आणि राजस्थानमधील पोलीस अधिकारी होते. उर्वरित आरोपी गुजरातमधील एका फार्महाऊसचा मालक होता, जिथं फिर्यादी पक्षानुसार, सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी यांना बेकायदेशीरपणे कैदेत ठेवण्यात आलं होतं. फिर्यादी पक्षानं दावा केला की, 22-23 नोव्हेंबर 2005 च्या रात्री सोहराबुद्दीन, त्याची पत्नी आणि प्रजापती हे हैदराबादहून महाराष्ट्रातील सांगलीला बसनं प्रवास करत असताना, एका पोलीस पथकानं त्यांना कथितरित्या ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर त्या दाम्पत्याला आणि प्रजापतीला वेगवेगळ्या वाहनांमधून कथितरित्या नेण्यात आलं होतं.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, 26 नोव्हेंबर 2005 रोजी अहमदाबादजवळ गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत सोहराबुद्दीन ठार झाला. तीन दिवसांनंतर कौसर बी हिचीही कथितरित्या हत्या करण्यात आली, असा आरोप आहे. तर उदयपूर मध्यवर्ती कारागृहात असलेला आणि कथित चकमकीतील प्रमुख साक्षीदार मानला जाणारा प्रजापती, 27 डिसेंबर 2006 रोजी गुजरात-राजस्थान सीमेजवळ झालेल्या पोलीस चकमकीत ठार झाला होता.

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SUPREME COURT
WITNESSES TURN HOSTILE
सोहराबुद्दीन शेख कथित एन्काऊंटर
सर्वोच्च न्यायालय
SOHRABUDDIN SHAIKH ENCOUNTER CASE

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