अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या अभियंत्याच्या कारचा एनडीआरएफकडून शोध सुरू; हादरून टाकणारा घडला अपघात!
नोएडाच्या सेक्टर-१५० मध्ये एका अभियंत्याच्या मृत्यूनंतर एनडीआरएफची टीम घटनास्थळी पोहोचली. अभियंत्याच्या कारचा पथकाकडून शोध घेण्यात येत आहे.
Published : January 20, 2026 at 4:38 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 5:05 PM IST
नवी दिल्ली/नोएडा- नोएडमधील सेक्टर-१५० मध्ये २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर अभियंता युवराज मेहताच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाला जाग आली आहे. एनडीआरएफच्या पथकानं घटनास्थळी पोहोचून इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये साचलेल्या पाण्यात अभियंत्याच्या कारचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. कार ही अपघातानंतर बांधकामासाठी खोदलेल्या ७० फूट बेसमेंटमध्ये बुडालेली आहे. घटनास्थळी अग्नीशमन दलासह पोलीसदेखील हजर आहेत.
मृत युवराज मेहताच्या शवविच्छेदन अहवालानुसार त्यानं स्वत:चा जीव वाचविण्यासाठी थंड पाण्यात २ तास प्रयत्न केले. प्रशासनाकडून झालेली दिरंगाईमुळे तरुणाचा मृत्यू झाल्याचा त्याच्या पित्यानं आरोप केला आहे. कारच्या टपावर थांबून त्यानं मदतीसाठी आक्रोश केला. मात्र, कडाक्याच्या थंडीत पाण्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार हायपोथर्मिया आणि खूप घाबरल्यामुळे ह्रदयविकाराचा झटका येऊन त्याचा मृत्यू झाला.
दोन अधिकाऱ्यांना पदावरून हटविलं! सॉफ्टवेअर अभियंत्याच्या मृत्यूनंतर चौफेर टीका झाल्यानंतर नोएडा प्राधिकरणाचे सीईओ लोकेश एम यांना पदावरून हटविण्यात आलं आहे. वाहतूक विभागातील अभियंता नवीन कुमार यांनाही पदावरून तत्काळ हटविण्यात आलं आहे. इमारतीच्या बांधकामाकरिता पाया खोदताना सुरक्षेच्या नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे. सर्व बांधकामांचे सुरक्षा परीक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापुढे असे प्रकार घडले तर संबंधित अधिकाऱ्यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
कसा घडला होता अपघात? ग्रेटर नोएडाच्या नॉलेज पार्क परिसरात शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दाट धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळे, सेक्टर १५० च्या वळणावर वेगाने येणारी कार ही बांधकाम सुरू असलेल्या मॉलच्या बेसमेंटमध्ये कोसळली. त्या बेसमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यानं सॉफ्टवेअर अभियंता तरुण कारमध्ये अडकला. पोलीस आणि एनडीआरएफचे पथक पोहोचेपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता. ही घटना १६ -१७ जानेवारीला रात्री घडली.
बिल्डरविरोधात गुन्हा दाखल, एसआयटीकडून चौकशी सुरू- अभियंत्याच्या वडिलांच्या माहितीनुसार त्यांच्या मुलानं वाचविण्यासाठी कॉल केले होते. मात्र, ते काहीच करू शकले नाहीत. त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी लोटस ग्रीन कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अपघातानंतर पोलिसांनी तातडीनं बेसमेंट हे मातीनं भरलं आहे. त्यांनी अपघात झालेल्या रस्त्यावर बॅरिकेडिंगदेखील केलं आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अभियंत्याच्या अपघाताची चौकशी करण्याकरिता एसआयटी स्थापन केली असून समितीच्या सदस्यांनीदेखील चौकशी सुरू केली आहे.
कोणीही मदत केली नाही- डीआयजी कायदा आणि सुव्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा यांच्या माहितीनुसार २७ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर युवराज मेहता रात्री गुरुग्राममधील त्याच्या ऑफिसमधून घरी जात असताना धुक्यामुळे त्याची कार नियंत्रणाबाहेर गेली. कार ही बेसमेंटमधील पाण्यात कोसळल्यानंतर त्यानं मदत मागूनही कोणीही मदत केली नाही. उशिरा सुरू झालेल्या चार तासांच्या बचाव मोहिमेनंतर तरुणाला वाचवण्यात अपयश आलं.
साइनबोर्ड नसल्यानं अपघात?स्थानिकांच्या माहितीनुसार त्या भागात एक ट्रकचा अपघात झाल्यानंतर कोसळलेली भिंत दुरुस्त केली नव्हती. नोएडा प्राधिकरणानं नाल्याभोवती मजबूत बॅरिकेड्स, रिफ्लेक्टर आणि साइनबोर्ड बसवण्याची मागणी रहिवाशांनी वारंवार केली आहे, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.