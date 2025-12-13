ETV Bharat / bharat

महिलांकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज; चेरुकुरी शैलजा किरण यांची भावना

चेरुकुरी शैलजा किरण म्हणाल्या की, समाजाने महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.

Margadarsi MD Sailaja Kiron
मार्गदर्शीच्या व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) चेरुकुरी शैलजा किरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 8:25 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद : मार्गदर्शीच्या व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) चेरुकुरी शैलजा किरण म्हणाल्या की, समाजाने महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. त्या म्हणाल्या की, महिला सध्या सक्षम होत आहेत, सर्व क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत आणि नेतृत्व करत आहेत. त्या गुरुवारी रंगारेड्डी जिल्ह्यातील शकरपल्ली येथील इफ्को विद्यापीठात आयोजित 'महिला ५.० (शक्ती.. प्रगती.. शक्यता)' परिषदेत प्रमुख पाहुण्या म्हणून बोलत होत्या.

"महिलांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. समान संधी, आदर आणि समानता आवश्यक आहे. माझ्या कुटुंबाने दिलेल्या धाडसामुळे मी या पातळीवर पोहोचले आहे." - चेरुकुरी शैलजा किरण, व्यवस्थापकीय संचालक, मार्गदर्शी

कार्यक्रमात बोलताना चेरुकुरी शैलजा किरण (ETV Bharat)

त्या म्हणाल्या की, काळ बदलत असताना महिलांचे विचारही बदलत आहेत. त्या पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहेत. त्यांना सहानुभूतीची गरज नाही, तर ओळख हवी आहे. महिलांचा आदर आणि सुरक्षितता कायद्यांद्वारे मिळवता येत नाही, ते फक्त घर, कुटुंब आणि समाजाच्या दृष्टिकोनात बदल करूनच शक्य आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले की, जर कुटुंबातील वडील, पती आणि मुलं त्यांच्यासोबत उभी राहिली तर महिलांमध्ये प्रचंड आत्मविश्वास निर्माण होईल आणि त्या जगाला धैर्याने तोंड देतील.

शैलजा किरण म्हणाल्या की, त्यांच्या कुटुंबाने दिलेल्या प्रोत्साहनामुळेच त्या या पातळीवर पोहोचल्या आहेत. मार्गदर्शी चिट फंडची उलाढाल ₹१०० कोटींवरून ₹१२,००० कोटींपर्यंत वाढली आहे. चार राज्यांमध्ये १२९ शाखा चालवल्या जात आहेत.

शैलजा किरण म्हणाल्या की, इतिहास बदलणाऱ्या आणि इतिहास घडवणाऱ्या महिलांसोबतच अनेक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वे देखील आहेत. यावेळी त्यांनी सावित्रीबाई फुले, सुधा मूर्ती यांचं उदाहरण दिलं.

