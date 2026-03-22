ETV Bharat / bharat

केदारनाथ परिसरात जोरदार हिमवृष्टी: शून्य अंशाखालील तापमानातही जवानांचा खडा पहारा

केदारनाथ परिसरात झालेल्या जोरदार हिमवृष्टीनं तापमान शून्य अंशाखाली गेलं आहे. मात्र गोठवणाऱ्या तापमानातही जवानांचा खडा पहारा सुरू आहे.

Snowfall In Kedarnath Dham
केदारनाथ परिसरात जोरदार हिमवृष्टी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 7:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून : अकरावं ज्योतिर्लिंग असलेल्या जगप्रसिद्ध केदारनाथ धाम परिसरात झालेल्या हिमवृष्टीमुळे, संपूर्ण केदारनाथ शुभ्र बर्फाच्या चादरीने आच्छादली गेली आहे. सर्व बाजूंनी बर्फानं वेढलेलं हे पवित्र मंदिर सध्या अलौकिक आणि दिव्य तेजानं उजळून निघत आहे. सुरक्षा रक्षकांसाठी मात्र परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक बनली आहे.

शून्य अंशाखालील तापमानातही जवान ठामपणे उभे : कडाक्याची थंडी आणि गोठणबिंदूच्या खाली घसरलेलं तापमान असूनही उत्तराखंड पोलीस आणि भारत-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP) यांचे जवान आपल्या सुरक्षा चौक्यांवरून पहारा देत आहेत. मंदिराची सुरक्षा आणि धार्मिक पावित्र्य कोणत्याही परिस्थितीत अबाधित राहील याची खात्री करण्यासाठी हे जवान सतत गस्त घालत आहेत. दुर्गम भौगोलिक रचना आणि सतत होणारी हिमवृष्टी या आव्हानांना न जुमानता सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण परिसरात अभेद्य सुरक्षा कवच निर्माण केलं आहे. मंदिराच्या परिसरातील प्रत्येक कोपऱ्यावर करडी नजर ठेवली जात आहे, जेणेकरून कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास ती वेळीच रोखता येईल.

केदारनाथ परिसरात जोरदार हिमवृष्टी (ETV Bharat)

आव्हानाचा सामना करण्यास संयुक्त दल सज्ज : इथं तैनात असलेले सुरक्षा जवान केवळ सुरक्षा कर्तव्यांपुरतेच मर्यादित नाहीत, तर आपल्या बॅरकमधून आणि आजूबाजूच्या परिसरातून स्वतः बर्फ हटवून ते आपली कार्यक्षमताही सक्रियपणे टिकवून ठेवत आहेत. हे त्यांचं शिस्तपालन, कर्तव्यनिष्ठा आणि स्वावलंबन यांचं एक जिवंत उदाहरण ठरलं आहे. मंदिरात तैनात असलेलं संयुक्त सुरक्षा दल केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्यातच मग्न नाहीत, तर हवामानामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक आव्हानाचा सामना करण्यासही ते पूर्णपणे सज्ज आहेत. जवानांचं हे उच्च मनोबल त्यांच्या "मैत्री, सेवा आणि सुरक्षा." या मूळ ब्रीदवाक्याचं खऱ्या अर्थानं प्रतीक आहे. हिमवृष्टीच्या या काळात, सर्व सुरक्षा यंत्रणा 'हाय अलर्ट'वर आहेत. प्रतिकूल परिस्थिती असूनही, त्यांची सतर्कता आणि समर्पण यामुळे केदारनाथ धाम येथील सुरक्षा व्यवस्था भक्कम आणि पूर्णपणे अबाधित आहे. याबाबत पोलीस अधीक्षक निहारिका तोमर यांनी सांगितलं की, "कठीण हवामान आणि जोरदार हिमवृष्टी असूनही, सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे अभेद्य आहे. सर्व जवान अत्यंत सतर्कतेनं आणि निष्ठेनं आपलं कर्तव्यं पार पाडत आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याचा सामना करण्यास सुरक्षा दल पूर्णपणे सज्ज आहे."

TAGGED:

KEDARNATH DHAM TEMPERATURES DROP
SOLDIER DEPLOYED FOR SECURITY
केदारनाथ परिसरात जोरदार हिमवृष्टी
जवानांचा खडा पहारा
SNOWFALL IN KEDARNATH DHAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.