केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय: सरकारी कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम्' गीत अनिवार्य
गृह मंत्रालयानं 'वंदे मातरम्'बाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार संपूर्ण 'वंदे मातरम्' राष्ट्रीय गीत गाणं किंवा वाजवणं अनिवार्य केलं आहे.
Published : February 11, 2026 at 11:28 AM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं बुधवारी 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रीय गीताबाबत एक मोठा निर्णय घेतला. गृह विभागानं वंदे 'वंदे मातरम्'साठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामध्ये सर्व सरकारी कार्यक्रमांमध्ये गीतामधील सहा कडवे गाणं किंवा वाजवणं अनिवार्य केलं आहे. 'वंदे मातरम्'च्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
'वंदे मातरम्'च्या सादरीकरणासाठी सविस्तर आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी : सर्व सरकारी कार्यक्रम आणि शाळांमध्ये राष्ट्रगीत (जन गण मन) आधी 'वंदे मातरम्' हे राष्ट्रीय गीत वाजवलं जाणार आहे. यासोबतच उभं राहून 'वंदे मातरम्' सहा कडवी ऐकणं बंधनकारक आहे. गृह मंत्रालयानं पहिल्यांदाच 'वंदे मातरम' या राष्ट्रीय गीताच्या सादरीकरणासाठी सविस्तर आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून हा निर्णय घेतला आहे. 28 जानेवारीला जारी केलेल्या या 10 पानांच्या आदेशात मंत्रालयानं स्पष्ट केलं की, 3 मिनिटे 20 सेकंद कालावधी असलेल्या 'वंदे मातरम'चे संपूर्ण सहा कडवी आता सरकारी आणि अधिकृत प्रसंगी वाजवलं किंवा गायलं जाईल.
150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त महत्वाचा निर्णय : केंद्र सरकारनं आदेश सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, विविध मंत्रालये आणि संवैधानिक संस्थांना पाठवले आहेत. राज्यपालांच्या आगमनाच्या आधी आणि नंतर नियुक्त केलेल्या वेळी आणि नंतर त्याचं पालन करणंदेखील बंधनकारक असेल. आतापर्यंत राष्ट्रीय गीत गाण्यासाठी किंवा वाजवण्यासाठी कोणतेही औपचारिक नियम नव्हते. तर 'जन गण मन' या राष्ट्रगीतासाठी स्पष्ट प्रोटोकॉल आधीच अस्तित्वात आहेत.
कार्यक्रमांचं तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण : मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा 'वंदे मातरम्' आणि 'जन गण मन' दोन्ही एकत्र सादर केले जातात, तेव्हा राष्ट्रगीत प्रथम वाजवले जाईल किंवा गायलं जाईल. यावेळी सर्व उपस्थितांनी लक्ष केंद्रित करून उभं राहावं. तथापि, जर राष्ट्रगीत एखाद्या वृत्तचित्र किंवा माहितीपटाचा भाग म्हणून वाजवले गेले तर प्रेक्षकांना उभं राहण्याची आवश्यकता नाही. कारण, यामुळं सादरीकरणात व्यत्यय येऊ शकतो. आदेशात कार्यक्रमांचं तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केलं आहे.
अनिवार्य सादरीकरण आवश्यक असलेले प्रसंग : यामध्ये नागरी प्रतिष्ठान समारंभ, राष्ट्रपतींचं आगमन आणि प्रस्थानानिमित्त औपचारिक राज्य कार्यक्रम, राष्ट्रपतींच्या ऑल इंडिया रेडिओ/दूरदर्शन भाषणाच्या आधी आणि नंतर, राज्यपाल/लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या आगमन आणि प्रस्थानानिमित्त राज्यस्तरीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय ध्वज संचलन दरम्यान आणि भारत सरकारनं विशेषतः निर्देशित केलेल्या इतर प्रसंगी समाविष्ट आहेत. मार्चिंग ड्रिलनुसार 7 पायऱ्यांचा समावेश असलेल्या ड्रम रोलच्या आधी बँड वाजवेल. रोल मंद गतीनं सुरू होईल, कमाल पातळीपर्यंत पोहोचेल आणि नंतर हळूहळू कमी होईल.
- सामूहिक गायन आवश्यक असलेले प्रसंग : राष्ट्रध्वजवंदन समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा परेड व्यतिरिक्त इतर समारंभांसाठी, राष्ट्रगीताचं सामूहिक गायन अनिवार्य असेल. प्रशिक्षित गायन यंत्र नियुक्त केले जाऊ शकते. पुरेशी ध्वनी प्रवर्धन प्रणाली प्रदान केली जाईल. आवश्यक असल्यास, गाण्याच्या बोलांच्या छापील आवृत्त्या वितरित केल्या जाऊ शकतात.
- पर्यायी सादरीकरणाच्या संधी : शाळा दिवसाची सुरुवात सामूहिक गायनानं करू शकतात. शालेय प्रशासनानं विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय प्रतीकांबद्दल आदर निर्माण करण्यासाठी योग्य व्यवस्था करावी. शिवाय, अनौपचारिक परंतु महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये (जसे की मंत्री उपस्थित असतात) सामूहिक गायनाला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.
'वंदे मातरम' स्वातंत्र्यलढ्यासाठी प्रेरणास्थान : मंत्रालयानं राष्ट्रीय गीत हे मातृभूमीसाठी आदर आणि सौजन्यानं गायलं पाहिजं यावर भर दिला आहे. जोपर्यंत सादरीकरण आदरयुक्त असेल तोपर्यंत कोणताही आक्षेप घेतला जाणार नाही. 'वंदे मातरम' या रचनेचा 150 वा वर्धापन दिन साजरा केला जात असताना हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. हे गाणं स्वातंत्र्यलढ्यासाठी प्रेरणास्थान राहिलं आहे. आता त्याला राष्ट्रगीतासारखेच प्रतिष्ठा देण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातं. सरकारचा असा विश्वास आहे की हे नियम राष्ट्रीय प्रतीकांसाठी एकसमान आदर आणि जागरूकता वाढवतील.
ते श्लोक कोणते आहेत ते जाणून घ्या :
गाण्यातील पहिले कडवे
वन्दे मातरम्।
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्।
शस्यशामलां मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं।
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं।
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं।
सुखदां वरदां मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
गाण्यातील दुसर कडवे
वन्दे मातरम्।
कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले।
कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले।
अबला केन मा एत बले।
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं।
रिपुदलवारिणीं मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
गाण्यातील तिसरं कडवे
वन्दे मातरम्।
तुमि विद्या, तुमि धर्म।
तुमि हृदि, तुमि मर्म।
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहुते तुमि मा शक्ति।
हृदये तुमि मा भक्ति।
तोमारई प्रतिमा गडि।
मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
गाण्यातील चौथं कडवे
वन्दे मातरम्।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी।
कमला कमलदलविहारिणी।
वाणी विद्यादायिनी।
नमामि त्वाम्।
नमामि कमलां अमलां अतुलां।
सुजलां सुफलां मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
गाण्यातील पाचवं कडवे
वन्दे मातरम्।
श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां।
धरणीं भरणीं मातरम्।
शत्रु-दल-वारिणीं।
मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
गाण्यातील सहावं कडवे
वन्दे मातरम्।
त्वं हि शक्ति, त्वं हि शक्ति।
त्वं हि शक्ति मातरम्।
वन्दे मातरम्।।
