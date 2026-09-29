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Slap Row : आपचे आमदार जरनैल सिंग यांच्या विरोधात FIR, मंत्री परवेश वर्मा यांच्या विरोधात NCR

जरनैल सिंग यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आणि अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा आरोप आहे.

Slap Row : Delhi Police File NCR Against BJP Minister Parvesh Verma, FIR Against AAP MLA Jarnail Singh
आपचे आमदार जरनैल सिंग यांच्या विरोधात FIR, मंत्री परवेश वर्मा यांच्या विरोधात NCR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 1:50 PM IST

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नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलं आहे. पश्चिम दिल्लीतील टिळक नगर-विकासपुरी भागातील रस्ता बांधकामाच्या दर्जावरून निर्माण झालेला वाद आता पोलीस कारवाईपर्यंत पोहोचला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांच्या तक्रारीवरून टिळक नगरचे आम आदमी पक्षाचे (आप) आमदार जरनैल सिंग यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. जरनैल सिंग यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आणि अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा आरोप आहे.

परवेश वर्मा यांच्या विरोधात एनसीआर दाखल : दरम्यान, रस्त्याच्या पाहणीदरम्यान कथितरित्या कानशिलात मारल्याच्या साहिब सिंग यांच्या तक्रारीवरून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री परवेश वर्मा यांच्या विरोधात एनसीआर दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 115 चा वापर करण्यात आला आहे. आमदार जरनैल सिंग यांनी टिळक नगर विधानसभा मतदारसंघातील नवीन रस्त्याच्या बांधकामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

संपूर्ण घटनेचे व्हिडिओ चित्रीकरण : रविवारी मंत्री परवेश वर्मा रस्त्याची पाहणी करण्यासाठी आले होते. यादरम्यान, जरनैल सिंगही तिथं पोहोचले आणि त्यांनी हातानं रस्त्याचा वरचा थर काढून रस्त्याच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्यासोबत उपस्थित असलेले साहिब सिंग संपूर्ण घटनेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करत होते. दरम्यान, परवेश वर्मा आणि साहिब सिंग यांच्यात झालेल्या वादानंतर मंत्री एका तरुणाला कानशिलात मारत असल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला. या व्हिडिओमुळं राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे.

मारहाण आणि धमक्या दिल्याचा आरोप : पीडित साहिब सिंग यांनी मंत्र्यावर मारहाण आणि धमक्या दिल्याचा आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी एनसीआर नोंदवला. एनसीआर दाखल झाल्यानंतर, पोलिसांना तपास करण्यासाठी सामान्यतः दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता असते. त्यामुळं एनसीआर आणि एफआयआर यांना एकसारखं मानलं जात नाही. दुसरीकडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, जरनैल सिंग आणि त्यांच्या साथीदारांनी सरकारी रस्ते बांधकामात अडथळा आणला आणि अधिकाऱ्यांना धमकावले.

जरनैल सिंग यांच्या विरोधात एफआयआर : या तक्रारीच्या आधारे आता जरनैल सिंग यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. मंत्री परवेश वर्मा यांनीही सरकारी कामात अडथळा आणण्याचा आणि अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, या आरोपांवरचा अंतिम निष्कर्ष तपासानंतरच काढला जाईल. परवेश वर्मा यांनी म्हटलं आहे की, वादादरम्यान त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरण्यात आली, ज्यामुळं त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. दुसरीकडे, जरनैल सिंग आणि साहिब सिंग यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून, ते रस्त्याच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न उपस्थित करत होते, असं म्हटलं आहे. दोन्ही पक्षांकडून आलेल्या तक्रारींनंतर, पोलीस या घटनेशी संबंधित विविध आरोपांची चौकशी करत आहेत.

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TAGGED:

PARVESH VERMA
DELHI POLICE
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