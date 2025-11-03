ETV Bharat / bharat

नोकरीच्या शोधात अकोलेच्या तरुणानं गाठली दिल्ली; दीड वर्षानंतर नैनितालमध्ये मिळाला हाडांचा 'सापळा'

अहिल्यानगरमधील अकोलेचा तरुण दिल्लीला नोकरी शोधण्यासाठी गेला होता. मात्र हा तरुण दीड वर्षापासून बेपत्ता झाला होता. त्याचा नैनितालमधील टेढा गावातील जंगलात त्याचा सापळा आढळून आला.

Skeleton Of Missing Youth Found
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
देहरादून : उत्तराखंडमधील नैनिताल जिल्ह्यातील रामनगर इथल्या जंगलात एका पुरूषाचा हाडाचा सांगाडा आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. याबाबत पोलिसांनी कसून तपास केला असता, हा सापळा महाराष्ट्रातील तरुणाचा असल्याचं उघड झालं. हा तरुण अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले इथला असून तो दीड वर्षापासून बेपत्ता असल्याची तक्रार गुरुग्राममधील उद्योग विहार पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. मात्र या तरुणाचा शोध लागला नाही. आता मात्र त्याचा कुजलेला सांगाडा मिळून आला असून त्याच्याजवळ पडलेल्या सीमकार्डवरुन त्याची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आलं. प्रशांत सिलके असं त्याचं नाव असून तो अहिल्यानगरमधील अकोले तालुक्यातील असल्याचं उघड झालं आहे.

वनरक्षकाला आढळून आली हाडं आणि जबडा : टेढा गावातील जंगलात सालच्या झाडाखाली एका वनरक्षकाला काही हाडं आणि जबडा सापडला. त्यानंतर वन विभागाकडून याबाबत माहिती रामनगर कोतवाली पोलिसांना देण्यात आली. ही माहिती मिळताच, रामनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी पोलिसांनी हाडांचे अवशेष जप्त करून तपास सुरू केला, अशी माहिती रामनगर पोलीस ठाण्याचे प्रमुख सुशील कुमार यांनी दिली.

खराब लॅपटॉप आणि मेमरी कार्डसह सीमही आढळलं : घटनास्थळावरून पोलिसांनी एक खराब झालेला लॅपटॉप आणि एक मोबाईल फोनही जप्त केला. फोनची तपासणी केल्यानंतर त्यांना दोन सिम कार्ड आणि अनेक छायाचित्रं असलेली मेमरी कार्ड आढळून आलं. सिम कार्डवर साठवलेल्या नंबरच्या आधारे पोलिसांनी कॉल केले. यावेळी एक नंबर मृताच्या कुटुंबाचा असल्याचं निष्पन्न झालं.

नोकरीच्या शोधात गाठली दिल्ली : पोलिसांनी सीमकार्डमधील नंबरवर संपर्क केल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबाशी बोलणं केलं. त्यावेळी मृत प्रशांत सिलके (21 वर्ष) हा महाराष्ट्रातील अकोले इथला रहिवासी असल्याचं उघड झालं. प्रशांत दीड वर्षांपूर्वी नोकरीच्या शोधात दिल्लीला घरातून निघून गेला, परंतु तेव्हापासून त्याचा पत्ता लागला नव्हता, असं त्याच्या नातेवाईकांनी सांगितलं. प्रशांत बेपत्ता झाल्याची तक्रार 31 जुलै 2024 रोजी गुरुग्राम जिल्ह्यातील उद्योग विहार पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली. तेव्हापासून त्याचा मोबाईल फोन बंद असून कुटुंब त्याचा शोध घेत होते, असंही उघड झालं.

तरुणानं आत्महत्या केल्याचा संशय : तरुणाचा सांगाडा आढळलेल्या ठिकाणी झाडाला बांधलेले बुटाचे लेस आढळून आले. त्यावरुन प्रशांतनं आत्महत्या केली असावी, असा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे. मात्र मृत्यूचे कारण पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट आणि फॉरेन्सिक तपासणीनंतरच स्पष्ट होईल, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक सुशील कुमार यांनी दिली. पोलिसांनी मृत प्रशांतच्या कुटुंबाला घटनेची माहिती दिली आहे. पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. सोमवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत कुटुंब रामनगरमध्ये पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या घटनेनंतर परिसरात दहशत निर्माण झाली आहे. दीड वर्षांपासून बेपत्ता असलेला हा तरुण जंगलात कसा पोहोचला त्याचा मृत्यू कसा झाला, याचा शोध घेण्यात येत आहे.

