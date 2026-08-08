धक्कादायक! वर्षभरापासून घर बंद, दार उघडताच समोर महिलेचा सांगाडा, नक्की काय घडलं?
महिलेचा मृत्यू वर्षभरापूर्वी झाला असून तेव्हापासून मृतदेह घरातच पडून होता, असा संशय पोलिसांना आहे.
Published : August 8, 2026 at 3:01 PM IST
बंगळुरु : वर्षभरापासून बंद असलेल्या घराचा दरवाजा अचानक उघडा दिसला. त्यामुळे शेजाऱ्यांना चोरी झाल्याचा संशय आला. त्यामुळे शेजाऱ्यांनी क्षणाचा विलंब न लावता पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली. पोलिसांनी घरात प्रवेश केला. पोलिसांना या दरम्यान घरात महिलेचा सांगाडा सापडला. त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. बंगळुरुतून ही धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवारी 7 ऑगस्टची आहे. बागलगुंटे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हवानूर लेआऊट भागातील ही घटना आहे. नक्की काय झालंय? हे आपण सविस्तर जाणून घेऊयात.
महिलेची ओळख दक्षायिनी म्हणून पटली आहे. महिलेचा मृत्यू जवळपास वर्षभराआधी झाला असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. दक्षायिनी यांच्या मृत्यूचं नेमकं कारण जाणून घेण्यासाठी तपासाला सुरुवात करण्यात आली आहे. बागलगुंटे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासात मदत व्हावी यासाठी महिलेचा सांगाडा फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आला आहे.
नक्की काय झालं? : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वर्षभरापासून बंद असलेल्या घराचा दरवाजा शुक्रवारी रात्री 8 वाजता उघडा होता. शेजाऱ्यांना चोरी झाल्याचा संशय आला. शेजाऱ्यांनी पोलिसांना तातडीने याबाबतची कल्पना दिली. पोलीस घटनास्थळी पोहचले. पोलिसांना तपासादरम्यान बाथरुममध्ये महिलेचा सांगाडा सापडला.
पोलिसांना प्राथमिक तपासातून मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षायिनी यांच्या पतीचं जवळपास 10 वर्षांआधी निधन झालं होतं. त्यानंतर दक्षायिनी यांच्या मुलाचा कॅन्सरमुळे मृत्यू झाला. पती आणि मुलाच्या निधनानंतर दक्षायिनी घरात एकट्याच राहत होत्या. तसेच दक्षायिनी यांची मुलगी आणि जावई वर्षभरापासून घरी आले नव्हते. त्यामुळे आता या प्रकरणात पोलीस तपासानंतर काय समोर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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