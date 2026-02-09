ETV Bharat / bharat

व्यावसायिकाच्या मुलानं भरधाव लॅम्बोर्गिनी कार फूटपाथवरील लोकांवर घातली; सहा जखमी

ग्वालटोली भागातील व्हीआयपी रोडवर एका लॅम्बोर्गिनी कारनं फूटपाथवर बसलेल्या अनेक लोकांना धडक दिली. यामध्ये सहाजण जखमी झाले आहेत.

lamborghini car in kanpur
कानपूरमध्ये भरधाव लॅम्बोर्गिनी लोकांवर घातली ((Photo Credit; Kanpur Police))
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 1:35 PM IST

कानपूर (उत्तर प्रदेश) : कानपूरच्या ग्वालटोली भागातील व्हीआयपी रोडवर रविवारी एका वेगवान लॅम्बोर्गिनी कारनं पादचाऱ्यांना आणि दुचाकींना धडक दिली. यामध्ये सहाजण जखमी झाले आहेत. ही कार एका प्रसिद्ध तंबाखू व्यापाऱ्याचा मुलगा चालवत होता अशी माहिती, डीएसपी (सेंट्रल) अतुल कुमार श्रीवास्तव यांनी दिली.

तंबाखू व्यापाऱ्याचा मुलगा चालवत होता कार : डीएसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितलं, "ही घटना रविवारी दुपारी 3.15 च्या सुमारास रेव-3 मॉलजवळ घडली. व्यावसायिक के.के. मिश्रा यांचा मुलगा शिवम मिश्रा चालवत असलेली एक आलिशान कार अनियंत्रित झाली आणि रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या लोकांना आणि अनेक वाहनांना धडकली."

मोटरसायकलला धडक दिली : गाडीनं आधी एका ऑटो-रिक्षाला धडक दिली आणि नंतर एका उभ्या असलेल्या रॉयल एनफिल्ड मोटरसायकलला धडक दिली त्यानंतर एका विजेच्या खांबाला धडकली, असं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमींपैकी एक असलेल्या आणि यमुनागंजचा रहिवासी असलेल्या तौफीकला पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे, तर इतरांना फ्रॅक्चर आणि मुका मार लागला आहे. जखमींना एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. नुकसान झालेली लॅम्बोर्गिनी जप्त करून पोलीस ठाण्यात नेण्यात आली असून पुढील कारवाई सुरू आहे, असं डीसीपी श्रीवास्तव यांनी सांगितलं.

कोण आहेत के. के. मिश्रा ? : जखमींना प्राथमिक उपचार देण्यात आले आहेत. एफआयआर दाखल केला जाईल आणि पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं डीसीपी श्रीवास्तव म्हणाले. के. के. मिश्रा हे बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी चालवतात, जी या भागातील गुटखा उत्पादकांना तंबाखू पुरवण्याचे काम करते.

