कर्नाटकात जमिनीच्या जुन्या वादातून रक्तरंजित थरार, सहा जणांची निर्घृण हत्या

या भीषण हत्याकांडानंतर घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसंच या घटनेमुळं आसपासच्या गावांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

Vijayapura Shaken by Shocking Property Dispute: 6 Brutally Murdered
ज्या ठिकाणी घटना घडली, ती जागा. (ETV Bharat)
Published : May 29, 2026 at 8:25 PM IST

विजयपुरा (कर्नाटक) : विजयपुरा जिल्ह्यातून हत्याकांडाची भयंकर घटना समोर आली आहे. चडचन तालुक्याच्या गोविंदपुरा गावात जमिनीच्या जुन्या वादातून गोळीबार आणि धारदार शस्त्रांनी सहा जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. जमिनीचा वाद मिटवण्यासाठी पंचायतीकडे जात होत असताना हा रक्तरंजित नरसंहार भीमा तिरा परिसरात शुक्रवारी (दि.29) घडला. या घटनेमुळं कर्नाटक हादरले. या भीषण हत्याकांडानंतर घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसंच या घटनेमुळं आसपासच्या गावांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

जुन्या वादातून रक्तरंजित थरार : मिळालेल्या माहितीनुसार, अप्पुगौडा पाटील आणि रेवनसिद्धप्पा निराळे यांच्या कुटुंबांमध्ये जमिनीचा वाद होता. काही दिवसांपूर्वी हा प्रश्न सामंजस्यानं सोडवण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये पंचायत बोलावण्यात आली होती. त्यानुसार, आज निराले कुटुंबाचे सदस्य आणि त्यांचं समर्थक या प्रकरणावर पुन्हा चर्चा करण्यासाठी जात असताना, दबा धरून बसलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला. त्यांनी आधी पीडितांवर अंदाधुंद गोळीबार केला आणि नंतर धारदार शस्त्रांनी वार करून त्यांना ठार मारले. या भीषण घटनेत मृत्यू झालेल्या सर्वांची ओळख पटली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चंदू निराळे, दुंडाप्पा निराळे, शिवपुत्र निराळे, राहुल निराळे, समर्थ निराळे, शब्बीर नदाफ अशी मृतांची नावं आहेत.

आरोपींना पकडण्यासाठी शोधमोहीम सुरू : या सामूहिक हत्याकांडाची बातमी मिळताच, चाडचन पोलीस ठाण्यातील एक पथक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी सर्व मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. तसंच घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चाडचन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींना पकडण्यासाठी शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

