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महाकाल दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला, धारमध्ये कार अपघातात गुजरातमधील 6 जणांचा मृत्यू

अपघातातील एका जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.

Six Killed As Truck Crashes Into Van In Madhya Pradesh's Dhar
धारमध्ये कार अपघातात गुजरातमधील 6 जणांचा मृत्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 6:18 PM IST

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धार : मध्य प्रदेशातील धार इथं रविवारी (9 ऑगस्ट) सकाळी एक भीषण अपघात घडला. येथील बडनावर-बरवानी-उज्जैन रस्त्यावर चुकीच्या बाजूनं येणाऱ्या एका कंटेनरनं इको कार धडकली. या अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला असून एक जण जखमी झाले आहे. मृत्यू झालेले सर्वजण गुजरातमधील दाहोद जिल्ह्यातील रहिवासी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

बडनावर-बरवानी-उज्जैन रस्त्यावर अपघात : धार येथील बडनावर-बरवानी-उज्जैन रस्त्यावर हा अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, इको कारमधील प्रवासी उज्जैनमधील बाबा महाकाल मंदिराच्या दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन घेऊन घरी परतत असताना हा अपघात झाला. महामार्गावर चुकीच्या दिशेनं येणाऱ्या एका कंटेनरनं त्यांच्या कारला धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, कारमधील सहा जणांचा मृत्यू झाला. तर या घटनेत कारचं देखील मोठं नुकसान झालं आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि स्थानिक रहिवासी घटनास्थळी दाखल झाले. बचाव आणि मदतकार्य सुरू करण्यात आले. अपघातातील एका जखमी व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.

धारमध्ये कार अपघातात गुजरातमधील 6 जणांचा मृत्यू (ETV Bharat)

चुकीच्या बाजूनं येत होता कंटेनर : वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक विजय डावर यांनी या अपघाताची माहिती दिली आहे. "कंटेनर चालक रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूनं गाडी चालवत होता, असं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. पोलिसांनी कंटेनर चालकाला ताब्यात घेतलं आहे. तसंच चालक दारूच्या नशेत होता, असंही प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. मात्र, संबंधित तपास आणि वैद्यकीय प्रक्रियांनंतर याची पुष्टी होईल. या अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला असून एक जण जखमी झाला आहे. मृतांमध्ये तीन पुरुष आणि तीन महिलांचा समावेश आहे. मृत व्यक्ती गुजरातच्या दाहोदचे रहिवासी होते. ते उज्जैनहून गुजरातला जात होते," असं वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक विजय डावर यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

मध्य प्रदेश
अपघात
गुजरातमधील 6 जणांचा मृत्यू
भाविकांवर काळाचा घाला
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