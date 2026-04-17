कार अन् बसची जोरदार धडक, काही मिनिटांत वाहनांना भीषण आग, 6 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू
Published : April 17, 2026 at 3:23 PM IST
यादगीर : कर्नाटकमधील यादगीर जिल्ह्यातील सुरपुरा तालुक्यात एक मोठी दुर्घटना घडली. शुक्रवारी सकाळी याठिकाणी कार आणि एका खासगी बसची समोरासमोर धडक झाली. या धडकेमुळं काही मिनिटांत दोन्ही वाहनांना आग लागली. या भीषण अपघातात कारमधील सहा प्रवाशांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये कृष्णा नायक (52), अनंत कला नायक (45), शरणप्पा (36), निसर्ग शरणप्पा (30), त्यांचा मुलगा सिद्धार्थ शरणप्पा (3) आणि शशिकला (30) यांचा समावेश आहे.
कारमधील प्रवासी रायचूर जिल्ह्यातील सिरवार तालुक्याचे रहिवासी : याचबरोबर, मृत शरणप्पा दाम्पत्याच्या दोन लहान मुली आद्विका आणि श्रीनिधी यांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांना स्थानिकांनी वाचवून तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, सर्व पीडित नातेवाईक होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कारमधील प्रवासी रायचूर जिल्ह्यातील सिरवार तालुक्याचे रहिवासी होते. कार यादगीरहून रायचूरमधील त्यांच्या गावी जात होती, तर बस बंगळूरुहून कलबुर्गीकडे जात होती. बसमधील 20 प्रवासी सुरक्षित आहेत. तर धडकेनंतर कार आणि बसला आग लागली आणि काही मिनिटांतच त्या पूर्णपणे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या.
कारचा टायर फुटल्यामुळं चालकाचं नियंत्रण सुटले : प्राथमिक तपास आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, कारचा टायर फुटल्यामुळं चालकाचं नियंत्रण सुटले आणि यामुळं कार एका खासगी बसला समोरून धडकली. त्यानंतर कारला आग लागली. तर यादगीर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक (एसपी) पृथ्वी शंकर यांनी सांगितलं की, "कारमधील सहा जणांचा मृत्यू झाला. माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन सेवा घटनास्थळी दाखल झाल्या. यानंतर आग विझवण्यात आली. दरम्यान, सुरपुरा पोलीस ठाण्याचे पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले असून ते तपास करत आहेत."
