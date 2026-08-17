आंध्र प्रदेशात दोन घटनांमध्ये सहा अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू
दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये कालव्यात बुडून सहा अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Published : August 17, 2026 at 3:09 PM IST
भीमावरम/तनुकू : आंध्र प्रदेशातील पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये कालव्यात बुडून सहा अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. तर एक विद्यार्थी बेपत्ता असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी संध्याकाळी पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील नरसपुरम येथून काही लोक पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील पेरावली इथं एका लग्नाला जाण्यासाठी निघाले होते. मध्यरात्रीच्या सुमारास परत येत असताना ऐथंपुडीजवळ गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि ती एका कालव्यात पडली. पाण्याच्या जोरदार प्रवाहानं गाडीला जवळपास 100 मीटर दूर वाहून नेलं. या अपघातात पाच जण बेपत्ता झाले, तर एक जण सुखरूप बचावला आहे.
घटनेची माहिती मिळताच, पोलीस आणि बचाव पथकं घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी शोधमोहीम सुरू केली. रविवार संध्याकाळपर्यंत चार मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोथुला लक्ष्मी भानू विकास (18), नागिरेड्डी दुष्यंत साई (18), नागाबथुला साई सूर्या तेजा (19) आणि वीरमल्लू साई वेंकट किरण (18) अशी मृतांची नावं आहेत. दरम्यान, डॉ. बी. आर. आंबेडकर कोनासीमा जिल्ह्यातील मलिकीपुरम मंडलातील मोरीकी येथील रहिवासी असलेल्या 16 वर्षीय चेरुकुरी राजा राम चरणचा शोध सुरू आहे. या घटनेतून अचंतावल्लूर येथील मट्टा संतोष बचावला. चेरुकुरी राजा राम चरण वगळता इतर सर्वजण नरसापुरममधील एका खाजगी महाविद्यालयात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होते.
भीमावरममध्ये घडली दुसरी घटना
पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील भीमावरम येथील एका खाजगी महाविद्यालयातील अभियांत्रिकीचे चार विद्यार्थी रविवारी पालकोडेरू मंडळातील वेंद्रा गावातील कालव्यात पोहायला गेले होते. यापैकी तीन विद्यार्थी कालव्यात उतरले. यावेळी दोघे जण पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून गेले. तर एक जण बाहेर आला. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शोधमोहीम सुरू केली. जवानांनी पेरुमल्ला विग्नेश (22) आणि श्रीतू राहुल (21) यांचे मृतदेह बाहेर काढले.
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