ओडिशामध्ये शौचालयाच्या टाकीत गुदमरून सहा जणांचा मृत्यू

नव्यानं बांधलेल्या शौचालयाच्या टाकीतील मध्यभागी आधार देणारे साहित्य काढण्यासाठी कामगार टाकीत गेले असता ही दुर्दैवी घटना घडली.

मदनपूर रामपूर पोलीस स्टेशन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 26, 2026 at 7:36 PM IST

कालाहंडी : ओडिशाच्या कालाहंडी जिल्ह्यात सेप्टिक टँकमध्ये गुदमरून सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. ही घटना जिल्ह्यातील मदनपूर रामपूर भागातील गौडा करलखुंटा गावात घडली. या मृतांमध्ये तीन गवंडी, एक मजूर, घरमालक आणि त्यांच्या मुलाचा समावेश आहे. या घटनेत आणखी एक कामगार गंभीर जखमी झाला असून, त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. नव्यानं बांधलेल्या शौचालयाच्या टाकीतील मध्यभागी आधार देणारे साहित्य काढण्यासाठी कामगार टाकीत गेले असता ही दुर्दैवी घटना घडली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गुदमरून हे सर्वजण टाकीत बेशुद्ध पडले. त्यानंतर एकेक करून इतरांनी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि तेही टाकीत उतरले, पण तेही बेशुद्ध पडले. दरम्यान, माहिती मिळताच, स्थानिक रहिवासी आणि प्रशासकीय पथकं घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी बचावकार्य सुरू केले. बचाव पथकांनी सर्व पीडितांना टाकीतून बाहेर काढले. त्यांना तात्काळ मदनपूर रामपूर सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. जखमी कामगाराची प्रकृती गंभीर असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

मदनपूर रामपूर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी घटनेचा तपास सुरू केला. निमैन पाल (मालक), आकाश पाल, अदल माळी, मनोरंजन हाटी, चंदा जल आणि बिपुल जल अशी मृतांची नावं आहेत. केसिंगा पोलीस एसडीपीओ संदीप माझी यांनी सांगितलं की, हातीखोज गावातील जखमी पंकज भोई यांना सुरुवातीला मदनपूर रामपूर सामुदायिक आरोग्य केंद्रात गंभीर अवस्थेत दाखल करण्यात आलं होतं. नंतर त्यांना भवानीपटना येथील जिल्हा मुख्यालय रुग्णालयात हलवण्यात आलं.

दरम्यान, कालाहंडी जिल्ह्यातील मदनपूर रामपूर येथील घडलेल्या या भीषण दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. इतकेच नव्हे तर, मुख्यमंत्र्यांनी मृतांच्या प्रत्येक कुटुंबाला मुख्यमंत्री मदत निधीतून 4 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

