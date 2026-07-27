राम मंदिर देणग्यांमधील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन; उत्तर प्रदेश सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या एसआयटीमध्ये पाचवे सदस्य म्हणून एका फॉरेन्सिक ऑडिटरचा (न्यायवैद्यक लेखापरीक्षक) समावेश करण्याचे निर्देश दिले.
Published : July 27, 2026 at 7:36 PM IST
नवी दिल्ली: अयोध्येतील राम मंदिरासाठी मिळालेल्या देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने आयजीपी (IGP) किरण एस. यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यांची विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केल्याची माहिती सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या एसआयटीमध्ये पाचवे सदस्य म्हणून एका फॉरेन्सिक ऑडिटरचा (न्यायवैद्यक लेखापरीक्षक) समावेश करण्याचे निर्देश दिले. या पथकाला आपला पहिला प्रगती अहवाल दोन आठवड्यांच्या आत सादर करायचा आहे.
अधिसूचनेद्वारे एसआयटी स्थापन : न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल घेतली. मेहता यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार 25 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे ही एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. कायदेशीर अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, एफआयआर नोंदवण्याची गरज आहे की नाही हे तपासणाऱ्या पूर्वीच्या पथकाचा भाग असलेल्या आयजीपींव्यतिरिक्त या एसआयटीमध्ये डीआयजी (DIG) दर्जाचे अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (Additional SP) यांचा समावेश असेल.
एसआयटीला त्यांचा अहवाल सादर करण्याची मुभा : खंडपीठाने म्हटले की, एसआयटीला त्यांचा अहवाल सादर करण्याची मुभा दिली पाहिजे. सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करताना खंडपीठाने टिप्पणी केली की, पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील. "आम्ही या घटनेच्या सखोल चौकशीवर लक्ष केंद्रित करत आहोत," असे खंडपीठाने म्हटले. सरन्यायाधीशांनी (CJI) पुढे सांगितले की, "आम्ही निष्पक्ष, जलद आणि निःपक्षपाती चौकशी सुनिश्चित करण्यावर भर देत आहोत."
1000 रुपयांसारखी रक्कम योगदान म्हणून दिली होती : एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला की, एसआयटीने राम मंदिर उभारणीसाठी देशभरातून मिळालेल्या देणग्यांच्या पावत्यांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले पाहिजे. कामत यांनी नमूद केले की लोकांनी 500 रुपये आणि 1000 रुपयांसारखी रक्कम योगदान म्हणून दिली होती, "असे व्यापक अहवाल आहेत की ही रक्कम अखेरीस ट्रस्टपर्यंत पोहोचली नाही. ट्रस्टला मिळालेल्या सर्व पावत्या वेबसाइटवर अपलोड केल्या पाहिजेत, जेणेकरून लोकांनी दिलेली रक्कम योग्य ठिकाणी पोहोचली की नाही हे ते पडताळून पाहू शकतील. अन्यथा हे काम अशक्य होईल.
तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ 'एसआयटी'च्या (SIT) तपासावर देखरेख ठेवणार : लपवण्यासारखे काहीही नाही आणि हे काही परस्परविरोधी (adversarial) प्रकरण नाही," असे कामत म्हणाले. खंडपीठाने पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि सांगितले की, न्यायालयाचे लक्ष संपूर्ण प्रकरणाच्या उच्च गुणवत्तेच्या चौकशीवर आहे. एका वकिलाने सुचवले की चौकशीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जावी. मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, अशा आदेशाची कदाचित गरज भासणार नाही, कारण सध्या तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ 'एसआयटी'च्या (SIT) तपासावर देखरेख ठेवत आहे. सरन्यायाधीशांनी (CJI) नमूद केले की, न्यायालयाचे संपूर्ण लक्ष सध्या या तपासावरच केंद्रित आहे.
ते तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे आवश्यक : अयोध्या राम मंदिराच्या उभारणीसाठी मिळालेल्या निधीबाबतच्या कथित अनियमिततेची 'सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन' (CBI) द्वारे चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. खरं तर 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याचे राजकारण करण्याबाबत ताकीद दिली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे एका गुन्ह्याशी संबंधित प्रकरण असून, त्यासाठी निष्पक्ष तपास होणे आणि ते तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. 13 जुलै रोजी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एसआयटी'कडून तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल आणि 'श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'कडून उत्तर मागवले होते. 20 जुलै रोजी खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी 'एसआयटी' स्थापन करण्याच्या शक्यतेबाबत माहिती देण्यास सांगितले होते.
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