आंध्रप्रदेश दारू घोटाळा : मुंबईतील आणखी दोन सराफांचा आरोपींमध्ये समावेश
आंध्रप्रदेशातील दारू घोटाळ्यात एसआयटीनं मुंबईतील व्यापारी अनिल चोखरा याला अगोदर अटक केली आहे. आता एसआयटीनं पुन्हा दोन जणांची नावं या घोटाळ्यात जोडली आहेत.
Published : December 3, 2025 at 1:49 PM IST
अमरावती : वायएसआरसीपी सरकारच्या काळात झालेल्या 1 हजार कोटी रुपयांच्या दारू घोटाळ्यात एसआयटीनं आणखी दोन आरोपींच्या नावांचा समावेश केला आहे. याप्रकरणी एसआयटीनं विजयवाडा न्यायालयात मेमो दाखल केला. यामध्ये वायएसआरसीपी सरकारच्या काळात दारू घोटाळ्यात लाच देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे मुंबईतील ज्वेलर्स बंधू चेतन कुमार पालगोटा (ए-50) आणि रौनक कुमार पालगोटा (ए-51) यांची नावं आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आली आहेत. मंगळवारी संध्याकाळी एसआयटीनं गन्नवरम विमानतळावर रौनक कुमारला अटक केली. तर चेतन कुमारचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दारू घोटाळ्यातील पैसे शेल कंपन्यांच्या खात्यात : दारू घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या एसआयटीनं मुंबईतील दोन आरोपींचा नव्यानं समावेश केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. 'वायएसआरसीपी सरकारच्या काळात डिस्टिलरीजना सर्वाधिक दारू पुरवण्याची ऑर्डर मिळाली. त्या काळातील सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच म्हणून दिले जाणारे पैसे विविध वस्तू खरेदी करण्याच्या नावाखाली हे आरोपी विविध शेल कंपन्यांच्या खात्यात जमा करत होते. त्या शेल कंपन्यांचे व्यवस्थापक त्यांचं कमिशन वगळून उर्वरित रक्कम काढून घेत होते. त्या तत्कालीन सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि दारू घोटाळ्यातील आरोपींना सोनं आणि रोख स्वरूपात देत असत', असं एसआयटीच्या तपासात आढळून आलं. चेतन कुमार आणि रौनक कुमार यांनी मुंबईतील अनिल चोखरा (ए-49) याच्याशी मिळून हा कट रचल्याचा संशय एसआयटीला आहे.
एसआयटीची दोन्ही आरोपींना नोटीस : अनिल चोखरा याची दोन दिवसांपासून एसआयटीचे अधिकारी चौकशी करत आहेत. एसआयटीतील अधिकाऱ्यांनी चेतन कुमार आणि रौनक कुमार या दोघांनी चौकशी करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. अनिल चोखरा याच्यासोबत त्या दोघांची चौकशी केली तर त्याचं बिंग फुटेल, अशी भीती चेतन कुमारला वाटली. त्यामुळे अटक टाळण्यासाठी चेतन कुमार यानं आजारी असल्याचं सांगून चौकशीला दांडी मारली.
पळून जाण्याच्या तयारीत असलेल्या रौनक कुमारला अटक : दारू घोटाळ्यातील चौकशीसाठी सोमवारी विजयवाडा इथं आलेल्या रौनक कुमारची मंगळवारी एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा चौकशी केली. त्यानंतर त्याला बुधवारीही चौकशीसाठी बोलावलं. मात्र अटक होण्याच्या भीतीनं त्यानं एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांना गुंगारा देत मुंबईत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. एसआयटी अधिकाऱ्यांना याची माहिती मिळताच एसआयटीनं त्याला गन्नवरम विमानतळावर अटक केली. बुधवारी विजयवाडा इथल्या एसीबी न्यायालयात त्याला हजर केलं जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे चेतन आणि रौनक या दोन बंधूचं मुंबईत चामुंडा बुलियन, महालक्ष्मी ज्वेलरी, रुचिता ज्वेलरी आदी नावांनी दागिन्यांचा व्यवसाय आहे. या दोघांविरोधात अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्यांचे वडील जसराज पालगोटा उर्फ पूनमभाई यांचे दुबईतील अनेक लोकांशी आर्थिक संबंध आहेत, अशी माहिती एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली.
हेही वाचा :