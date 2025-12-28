बहिणींनी ब्लॅकमेल करणाऱ्या तरुणाला शिकवला चांगलाच धडा, डोळ्यात मिरची पूड टाकून मारहाण करून ठार मारलं
बहिणींनी त्यांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या तरुणाची हत्या केली. या बहिणींनी त्याच्या डोळ्यात मिरचीची पूड टाकून काठ्यांनी मारहाण करून त्याला ठार मारलं.
Published : December 28, 2025 at 3:45 PM IST
जगतियाल (तेलंगणा) : जगतियाल जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणात दोन बहिणींनी शुक्रवारी मध्यरात्री एका तरुणाची हत्या केली. त्या तरुणानं लग्नाचं आमिष दिलं होतं. मात्र नंतर लग्नाला नकार दिला होता. एवढंच नाही तर आपल्या फोनमधील व्हिडिओ दाखवून या बहिणींना तो ब्लॅकमेल करत होता. जगतियाल ग्रामीण पोलिसांच्या माहितीनुसार, पेद्दपल्ली जिल्ह्यातील तुर्कलमद्दिकुंटा गावातील रहिवासी असलेला बुर्रा महेंद्र (३२) हैदराबादमध्ये मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून काम करत होता. त्याचे तेथील एका सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करणाऱ्या तरुणीसोबत संबंध जुळले. त्यातून त्यांचे लैंगिक संबंध सुरू झाले.
त्या तरुणीची मोठी बहीण आधीच विवाहित होती, परंतु महेंद्रने तिच्याशीही संबंध प्रस्थापित केले आणि तिच्यासोबतही विवाहबाह्य संबंध ठेवले. अलीकडेच, जेव्हा धाकट्या बहिणीसाठी लग्नाचा प्रस्ताव आला, तेव्हा महेंद्रने आपल्या मोबाईल फोनमधील अश्लील व्हिडिओ दाखवून तो प्रस्ताव मोडला. या ब्लॅकमेलमुळे बहिणींच्या मनात त्याच्याबद्दल द्वेष निर्माण झाला होता. त्यांच्या योजनेनुसार, धाकट्या बहिणीने शुक्रवारी महेंद्रला फोन करून आपल्या बहिणीच्या गावी बोलावलं, त्यानुसार तो तिथे आला. रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास बहिणींचा त्याच्याशी वाद झाला. ठरल्याप्रमाणे, त्यांनी महेंद्रच्या डोळ्यात मिरचीची पूड फेकली आणि काठ्यांनी त्याच्यावर जोरदार हल्ला केला.
तेथे उपस्थित असलेल्या बहिणीचा मुलगा, एक नातेवाईक आणि आणखी एका व्यक्तीनेही त्याला काठ्यांनी बेदम मारहाण केली. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने महेंद्र घरासमोर रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. स्थानिकांनी त्याला १०८ रुग्णवाहिकेतून जगतियाल येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं, जिथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. जगतियाल ग्रामीणचे उपनिरीक्षक उमा सागर आणि सर्कल इन्स्पेक्टर सुधाकर यांनी घटनास्थळी जाऊन माहिती गोळा घेतली. सीआय सुधाकर यांनी सांगितलं की, मृताच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी केली जात आहे. मृताच्या पश्चात त्याची पत्नी आणि आई-वडील आहेत. जगतियालचे डीएसपी रघु चंदर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
