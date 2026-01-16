ETV Bharat / bharat

सिरमौर आग दुर्घटना : माघी उत्सव काळात दुर्घटना 3 मुलांसह 6 जणांचा मृत्यू

हिमाचल प्रदेशमधील सिरमौर जिल्ह्यात माघी उत्सव साजरा करणाऱ्या घरावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.

SIRMAUR FIRE TRAGEDY
सिरमौर आग दुर्घटना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 16, 2026 at 2:14 PM IST

1 Min Read
शिमला : माघी सणाचा आनंद आजीच्या घरात साजरा करत असताना अचनाक घडलेल्या दुर्घटनेत तीन मुलांसह सहा जणांचा मृत्यू झाला. गुरुवारी पहाटे तीनच्या दरम्यान सिरमौर जिल्ह्यातील तलंगणा गावातील रहिवासी झोपेत असताना आगीनं इंद्रा देवीच्या घराला वेढलं. काही मिनिटांतच आगीनं भयानक रूप धारण केलं. आग इतकी भीषण होती की बचावकार्य करण्यात अडचणी येत होत्या. या घटनेत एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या नागरिकांवर उपचार सुरू आहेत. ही आग गॅस सिलेंडरच्या स्फोटामुळं लागल्याची माहिती परिसरातील नागरिकानं दिली.

आजीच्या घरीच नातवंडांचा मृत्यू : 13 वर्षांची कृतिका, 9 वर्षांची सारिका आणि 3 वर्षांचा कार्तिक माघी साजरी करण्यासाठी त्यांची आजी इंद्रादेवीच्या घरी आल्या होत्या. परंतु अचानक लागलेल्या आगीत या चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला. यासह इंद्रादेवी यांच्या दोन मुली, तृप्ता देवी (44) आणि कविता (36) आणि जावई नरेश कुमार (50) यांचा मृत्यू झाला.

मृतांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदत : "या आगीत चार निवासी घरं पूर्णपणे जळून खाक झाली. या दुर्घटनेत एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला. तर, एका जखमीवर उपचार सुरू आहेत. जिल्हा प्रशासनानं मृतांच्या वारसांना प्रति व्यक्ती 25,000 रुपयांची तत्काळ मदत दिली आहे," अशी माहिती सिरमौरच्या जिल्हाधिकारी प्रियंका वर्मा यांनी दिली.

आधी धूर, नंतर स्फोट; अशा प्रकारे बचावली इंद्रादेवी : प्राथमिक पोलीस तपासात असं दिसून आलं की, अपघाताच्या वेळी इंद्रादेवी घराच्या वेगळ्या खोलीत झोपल्या होत्या. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, स्वयंपाकघरातून धूर निघताना दिसताच त्या मदत मागण्यासाठी बाहेर धावल्या. दरम्यान, स्वयंपाकघरात एक मोठा स्फोट झाला. त्यामुळं घराला आग लागली. घटनास्थळी असलेल्या ग्रामस्थांनी लोकेंद्रला वाचवण्यात यश मिळवलं. परंतु कुटुंबातील इतर सहा सदस्य आधीच भीषण आगीत अडकले होते.

तपासानंतर अपघाताचं कारण समोर येईल : "गुरुवारी संध्याकाळी जुनागा येथील फॉरेन्सिक टीम देखील घटनास्थळी पोहोचली. त्यांनी घटनास्थळाची सखोल तपासणी केली. दरम्यान, घांडुरी येथील आरोग्य संस्थेत मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्यात आले. अपघाताचं खरं कारण तपासानंतरच समोर येईल," अशी माहिती सिरमौरचे एसपी एनएस नेगी यांनी दिली.

