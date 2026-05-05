ममतांच्या पराभवामागे सत्ताविरोधी लाट आणि एसआयआर कारणीभूत - सिद्धरामय्या
विशेष सखोल पुनरावलोकनामुळं (SIR) निर्माण झालेल्या सत्ताविरोधी लाटेमुळं पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पराभव झाला, असं सिद्धरामय्या यांनी म्हटलं आहे.
Published : May 5, 2026 at 8:41 PM IST
बंगळूर : पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुचेरीमधील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल काल (4 मे) लागला. पाचपैकी तीन राज्यांत भाजपाचा विजय झाला आहे. दरम्यान, संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मोठं यश मिळालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाष्य केलं आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकनामुळं (SIR) निर्माण झालेल्या सत्ताविरोधी लाटेमुळं पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पराभव झाला, असं सिद्धरामय्या यांनी म्हटलं आहे.
2028 मधील काँग्रेसच्या शक्यतांवरही सिद्धरामय्या यांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, "आम्ही 2028 च्या निवडणुकाही जिंकू." तसंच सिद्धरामय्या यांनी शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील मतमोजणीवरून निर्माण झालेल्या वादाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, "काँग्रेसचे उमेदवार राजे गौडा यांनी 59,171 मतं मिळवून 201 मतांनी 2023 ची निवडणूक जिंकली होती, तर भाजपाच्या जीवराज यांना 58,970 मतं मिळाली होती. यापैकी राजे गौडा यांना ईव्हीएमद्वारे 58,602 आणि पोस्टल बॅलेटद्वारे 569 मतं मिळाली, तर जीवराज यांना ईव्हीएमद्वारे 58,278 आणि पोस्टल बॅलेटद्वारे 692 मतं मिळाली."
पुढं सिद्धरामय्या म्हणाले, "एजंट्सनी निकालांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर ही सर्व मतं वैध घोषित करण्यात आली." जीवराज यांच्या याचिकेनंतर, उच्च न्यायालयानं 6 मार्च 2026 रोजी फेरमतमोजणीचे आदेश दिले. सिद्धरामय्या यांनी फेरमतमोजणीच्या आकडेवारीत मोठ्या विसंगती असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, "असं आढळून आलं की, राजे गौडा यांची केवळ 314 मतं वैध होती आणि 255 मतं अपात्र ठरली. जीवराज यांना 690 मते मिळाली... ही मतांची लूट आहे." तसंच मतपत्रिकांमध्ये फेरफार करण्याचा 'गुन्हेगारी कट' रचल्याचा आरोप देखील सिद्धरामय्या यांनी भाजपावर केला.
याचबरोबर, जर मतं खरोखरच अवैध होती, तर आधी आक्षेप का घेण्यात आला नाही? असा सवाल सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केला. पक्षाचे एजंट सुधीर कुमार मारोली यांचा उल्लेख करत सिद्धरामय्या यांनी विचारलं की, "2023 मध्ये सर्व एजंट्सनी स्वाक्षरी केलेला एक दस्तऐवज आहे. तेव्हा कोणी आक्षेप का घेतला नाही?" तसंच सिद्धरामय्या यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाबद्दलही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितलं की, निरीक्षकानं निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केल्याचं वृत्त आहे. ते म्हणाले, "निरीक्षकाच्या परवानगीनंतरच निकाल जाहीर करायला हवा होता. त्याऐवजी, अधिकाऱ्यांनी घाईघाईनं कारवाई केली." तसंच यासाठी जो कोणी जबाबदार असेल त्याला शिक्षा झाली पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
