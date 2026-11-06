महाराष्ट्र, दिल्लीसह 7 राज्यांतील मसुदा मतदार याद्यांतून वगळलेल्या मतदारांना निवडणूक आयोगाची पुन्हा संधी; संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या...
निवडणूक आयोगानं या सहा राज्यांच्या आणि दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEO) पत्र लिहून या नवीन उपक्रमाबाबत माहिती दिली आहे.
Published : November 6, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 8:20 PM IST
नवी दिल्ली: ज्या मतदारांची नावं 'अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार' (ASDD) म्हणून चिन्हांकित केल्यामुळं मसुदा मतदार यादीतून वगळली गेली होती. अशा मतदारांना पुन्हा एक संधी देण्याचा निर्णय भारतीय निवडणूक आयोगानं अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेदरम्यान शुक्रवारी घेतला आहे.
दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि नागालँडमध्ये सुरू असलेल्या या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेत, मसुदा मतदार यादीतून वगळल्या गेलेल्या मतदारांना सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगानं या सहा राज्यांच्या आणि दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEO) पत्र लिहून या नवीन उपक्रमाबाबत माहिती दिली आहे.
निवडणूक आयोगानं सांगितलं की, ASDD मतदारांच्या आणि ज्यांचे मतदार नोंदणी अर्ज परत न आल्यामुळं त्यांची नावं सध्याच्या मोहिमेदरम्यान मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट झाली नाहीत, अशा मतदारांच्या बूथनिहाय याद्या तयार केल्या जात आहेत. त्यांची यादी संबंधित मतदान केंद्रांच्या (जिथून नावं वगळण्यात आली होती) सूचना फलकांवर, पंचायत इमारतींमध्ये, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये आणि गट विकास अधिकारी (बीडीओ) व पंचायत अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा प्रदर्शित केली जाईल. तसंच अशा मतदारांची नावं समाविष्ट न करण्यामागील संभाव्य कारणांसह, या याद्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर देखील अपलोड केल्या जातील.
पत्रात म्हटलं आहे की, "अशा सर्व ASDD मतदारांसंदर्भातील अर्धवट भरलेले गणना अर्ज निवडणूक आयोगाच्या 'ईसीआयएनईटी' पोर्टलवरील ईआरओ डॅशबोर्डवर नव्यानं तयार केले जातील. जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि ईआरओ, संबंधित बीएलओंमार्फत अशा मतदारांशी संपर्क साधण्याचा आणि जिथं संपर्क तपशील उपलब्ध असेल तिथं, प्रत्यक्ष किंवा व्हॉट्सअॅप, ई-मेल किंवा एसएमएससारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे गणना अर्जांची पोहोच सुनिश्चित करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करतील." दरम्यान, मतदार आपली नावं वगळण्यापूर्वी जो 'ईपीआयसी' (EPIC) क्रमांक होता, तोच क्रमांक वापरून वेबसाइट किंवा 'ईसीआयनेट' (ECINET) अॅपद्वारे आपला 'एन्युमरेशन फॉर्म' (नोंदणी अर्ज) डाउनलोड करून भरू शकतील, असं यात म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे की, "जर अशा मतदाराचे निवासस्थान बदललेले नसेल, तर ते स्वतः किंवा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांमार्फत, पूर्ण भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला 'एन्युमरेशन फॉर्म' संबंधित ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ यांच्याकडे प्रत्यक्ष सादर करू शकतात. यासोबत, त्यांनी हा फॉर्म आधी का सादर केला नव्हता, याचं कारण स्पष्ट करणारे एक निवेदनही जोडणं आवश्यक आहे." अशा प्रकारे स्वाक्षरी केलेले फॉर्म आणि निवेदने, अर्जदाराने किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याने, पत्त्याच्या पुराव्यासह, ज्या विधानसभा मतदारसंघात मतदार स्थलांतरित झाले आहेत, त्या मतदारसंघाच्या संबंधित ईआरओ/एईआरओ यांच्याकडे सादर करावीत. पत्रात नमूद केल्यानुसार, असं मतदार मदतीसाठी त्यांनी ज्या मतदान केंद्राच्या क्षेत्रात स्थलांतर केले आहे, तिथल्या बीएलओशी संपर्क साधू शकतात. बीएलओशी संपर्क साधण्यासाठी, मतदार आयोगाच्या वेबसाइटवर किंवा ECINET अॅपवर उपलब्ध असलेल्या "Book a call with BLO" या सुविधेचा वापर करू शकतात.
ज्या बेघर व्यक्तींकडे कोणतेही दस्तऐवज नाहीत, त्यांच्या बाबतीत बीएलओद्वारे तयार केलेला क्षेत्रीय पडताळणी अहवाल (field verification report) हा निवासाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल. निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे की, अशा मतदारांकडून प्राप्त झालेले सर्व फॉर्म आणि विहित निवेदने, 'नोंदणी ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' (Registration of Electors Rules, 1960) च्या नियम 21(1) नुसार संबंधित ईआरओद्वारे प्रक्रिया करून निकाली काढली जातील. यामध्ये अर्जदाराची पात्रता, त्यांचे सामान्य निवासस्थान, इतर संबंधित तपशील यांची पडताळणी आणि आवश्यक तिथं क्षेत्रीय पडताळणी यांसारख्या विहित प्रक्रियेचे पालन केलं जाईल.
याव्यतिरिक्त, ईआरओद्वारे स्वीकारलेले फॉर्म स्वतंत्रपणे ठेवले जातील किंवा 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (SIR - Special Summary Revision) प्रक्रियेअंतर्गत तयार होणाऱ्या अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी राखून ठेवले जातील. हे 'नोंदणी ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' च्या नियम 21(1) मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार केले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, SIR पूर्वी संबंधित मतदाराला जो EPIC क्रमांक (मतदार ओळखपत्र क्रमांक) देण्यात आला होता, तोच क्रमांक पुन्हा दिला जाईल. दरम्यान, निवडणूक आयोगानं सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना सूचना दिली आहे की, त्यांनी सर्व डीईओ, ईआरओ, एईआरओ आणि बीएलओ यांना या सूचनांचे त्वरित पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत.
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