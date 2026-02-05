जिवंत असल्याचं सिद्ध करण्याकरिता 10 वर्षापासून खेटे, काय आहे मध्य प्रदेशच्या नागरिकाची व्यथा?
मध्य प्रदेशमधील सिंगरौलीमध्ये मध्यमवयीन व्यक्तीला जिवंत असल्याचं सिद्ध करण्याकरिता सरकारी कार्यालयात खेटे मारावे लागत आहे. "साहेब, मी जिवंत आहे", असे सरकारी अधिकाऱ्यांना सांगतो.
Published : February 5, 2026 at 3:41 PM IST
सिंगरौली (भोपाळ)- सिंगरौली जिल्ह्यातील माडा पोलीस स्टेशन हद्दीतील जिर गावातील रहिवासी चंद्रबली पटेल हे अत्यंत वेगळ्या अडचणीला सामोरे जावे लागत आहेत. त्यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करून जिवंत असल्याचं सांगितलं. या अर्जामुळे सर्वांना आश्चर्यय वाटले. चंद्रबली यांना सरकारी कागदोपत्री मृत घोषित करण्यात आलं आहे. कागदोपत्री मृत नसून जिवंत आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना धडपड करावी लागत आहे.
सिंगरौलीमधील सरकारी कार्यालयाचा निष्काळजीपणाचा समोर आला आहे. एक मध्यमवयीन पुरूष स्वतःच्या जिवंतपणाचे पुरावे सरकारी कार्यालयात द्यावे लागत आहेत. गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळ तरुणाची सरकारी कार्यालयात मृत अशी नोंद आहे. तसेच त्याचे मृत्यू प्रमाणपत्र जारी सरकारी कार्यालयातून जारी केले जात आहे. या व्यक्तीनं जिवंत असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेकदा अर्ज केले आहेत.
ही गोष्ट आता आमच्या लक्षात आली आहे. पीडितेच्या अर्जाच्या आधारे आम्ही हे प्रकरण गांभीर्यानं घेतलं आहे. या प्रकरणात, जिल्हा पंचायत सीईओंना निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत-सिंगरौलीचे जिल्हाधिकारी ,गौरव बैनल
पत्नीला विधवा योजनेचे पैसे मिळत असल्याचा दावा- कागदावर मृत असलेला, प्रत्यक्षात जिवंत असलेल्या या व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र काढण्यात आलं आहे. त्याची पत्नी अनेक वर्षांपासून वृद्धापकाळात मिळणारे पैसे घेत असल्याचा चंद्रबली यांचा दावा आहे. पंचायत अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा त्यांनी आरोप केला. या प्रकरणाची संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करा, अशी पीडित व्यक्तीनं मागणी केली आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची, दोषींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची, पैसे वसूल करण्याची आणि कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी पीडित व्यक्तीनं केली आहे.
निष्काळजी सरकारी व्यवस्था- या प्रकरणानं सरकारी यंत्रणेतील अजब नियम समोर आले आहेत. १० वर्षांहून अधिक काळ सरकारी कागदपत्रांवर जिवंत व्यक्तीला मृत घोषित केले आहे. तरीही त्याच्या नावावर पत्नी वृद्धापकाळ योजनेचे घेत आहे. तो त्याच्या जिवंतपणाचे पुरावे देत आहे, तरीही कोणीही याकडे लक्ष दिलं नाही. सिंगरौलीचे जिल्हाधिकारी गौरव बैनल यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिलं आहे.