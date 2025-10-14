ETV Bharat / bharat

प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकूरचा भाजपात प्रवेश, बिहार विधानसभा निवडणूक लढवणार

प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकूर हिनं मंगळवारी बिहार भाजपामध्ये प्रवेश केलाय.

Singer Maithili Thakur joins BJP
प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकूरचा भाजपात प्रवेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 14, 2025 at 8:07 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 8:16 PM IST

पाटणा : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेचा विषय अखेर संपलाय. प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकूर हिनं मंगळवारी बिहार भाजपामध्ये प्रवेश केलाय. मैथिली ही भाजपातून बिहार विधानसभेची निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून जोरदार सुरू होती. अखेर ही चर्चा संपली असून, मैथिलीनं भाजपाचं कमळ हाती घेतलंय. बिहार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जयस्वाल यांनी पाटणा येथे मैथिलीला भाजपात प्रवेश दिला.

कोणत्या मतदारसंघातून रिंगणार? : भाजपाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मैथिली ठाकूर ही दरभंगा येथील अलीनगर मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे. तथापि, उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतरच अधिकृत घोषणा केली जाईल. भाजपानं उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. या यादीत अलीनगर या मतदारसंघाचं नाव आलं नाही. त्यामुळं येथून मैथिली ठाकूर हिचं तिकीट निश्चित मानलं जात आहे. मात्र, याला अजून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

काय म्हणाले प्रदेशाध्यक्ष? : लोकसंगीतातून ओळख निर्माण केलेल्या मैथिली ठाकूरच्या प्रवेशामुळं भाजपामध्ये नवा उत्साह दिसून येत आहे. तिच्यासोबत भभुआ येथील राजदचे (RJD) आमदार भरत बिंद यांनीही भाजपात प्रवेश केला. यावेळी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जयस्वाल म्हणाले की, "विरोधक आता नैराश्यात आहेत. जनतेचा विश्वास भाजपावर आणि एनडीएवर अधिक बळकट झाला आहे."

अलीनगर मतदारसंघाचा इतिहास : २०२० मध्ये व्हीआयपीचे मिश्रीलाल यादव अलीनगर मतदारसंघातून आमदार झाले. नंतर ते भाजपामध्ये सामील झाले होते. काही महिन्यांपूर्वी एका प्रकरणात त्यांना तुरुंगातही जावं लागलं होतं. त्यामुळं त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. जरी त्यांना नंतर सदस्यत्व मिळालं असलं तरी त्यांनी पक्षापासून स्वतःला दूर केलं.

