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सिंगापूरमध्ये 1.25 लाखांच्या नोकरीची आमिष दाखवून तरुणांना म्यानमारमध्ये डांबलं; सुटकेसाठी मागितली खंडणी

सिंगापूरमध्ये आयटी (IT) क्षेत्रात नोकरी लावण्याची आमिष दाखवून भारतातील तरुणांना म्यानमारमध्ये ओलीस ठेवल्याची अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

Singapore Job Scam
प्रतिकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 8:23 PM IST

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अमरावती (आंध्र प्रदेश) : सिंगापूरमध्ये आयटी क्षेत्रात नोकरी लावण्याची आमिष दाखवून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील सुमारे 100 तरुणांना म्यानमारमध्ये ओलीस ठेवण्यात आलं आहे. ते आंतरराष्ट्रीय सायबर क्राईम सिंडिकेटच्या तावडीत अडकले आहेत. त्यांना अंधाऱ्या खोल्यांमध्ये ठेवून विजेचा शॉक दिल्याचं पीडितांचं म्हणणं आहे.

कागदपत्रे केली जप्त : अडकलेल्या लोकांमध्ये गुंटूर जिल्ह्यातील राधारंगनगर येथील साईबाबा, कृष्णा जिल्ह्यातील अवनीगड्डा येथील पूर्णा वेंकटकृष्ण आणि श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील पलास येथील श्रीराम यांचा समावेश आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, सिंगापूरमध्ये 1.25 लाख रुपये प्रति महिना पगार असलेल्या आयटी क्षेत्रात नोकरीसाठी सोशल मीडियावर जाहिराती पाहून त्यांनी अर्ज केला होता. 2 एप्रिल रोजी विजयवाडा येथून ते निघाले. मात्र, रिक्रूटमेंट एजंटांनी त्यांना सिंगापूरऐवजी कंबोडियाला नेलं. यानंतर म्यानमारला पाठवलं. तिथं त्यांचे पासपोर्ट आणि इतर कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.

विजेचा शॉक दिला : पीडितांनी सांगितलं की, त्यांना डोंगराळ भागात बांधलेल्या एका खोलीत ओलीस ठेवण्यात आलं. त्यांना सायबर गुन्हे करण्यास भाग पाडलं जात होतं. ज्या तरुणांनी नकार दिला किंवा टार्गेट पूर्ण केलं नाही त्यांना विजेचा शॉक देण्यात आला. त्यांना अंधाऱ्या खोलीमध्ये एकट्यानं बंदिस्त करण्यात आलं. तसेच त्यांना उपाशी ठेवून त्यांचा अतोनात छळ केला.

सुटकेसाठी 15 लाख रुपयांची खंडणी : त्यांच्यासोबत अडकलेल्या काही महिलांनी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोपही केला. त्यांनी सांगितलं की, अनेकांनी तेथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पूर्णा वेंकटकृष्णासह 18 जणांना पुन्हा पकडण्यात आलं. त्यांनी अमानुष छळ केला. ही सायबर टोळी प्रत्येक व्यक्तीच्या सुटकेसाठी 15 लाख रुपयांची खंडणी मागत आहे. पीडितांचे फोन कॉल आल्यानंतर, त्यांच्या नातेवाईकांनी आणि मित्रांनी 17 जुलै रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाकडं (MEA) ऑनलाइन तक्रार नोंदवली. त्यानंतर 22 जुलै रोजी आंध्र प्रदेश अनिवासी तेलुगू सोसायटी (APNRT) मध्येही एक वेगळी तक्रार दाखल करण्यात आली.

पोलीस ठाण्यात अधिकाऱ्यांची भेट घेतली : शनिवारी सकाळी, पीडित पूर्णा वेंकटकृष्ण आणि श्रीराम यांनी साईबाबांचे मित्र साईराम यांनी केलेल्या कॉन्फरन्स कॉलद्वारे एपीएनआरटी प्रतिनिधींशी बोलले. संभाषणादरम्यान, त्यांनी आपला अनुभव सांगितला आणि शक्य तितक्या लवकर तेथून बाहेर काढण्याची विनंती केली. त्यांना सुखरूप परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन APNRT अधिकाऱ्यांनी दिलं. त्याच रात्रीनंतर, साईबाबाचे वडील आणि बहीण तसेच पूर्णा वेंकटकृष्णाच्या भावाने ताडेपल्ली पोलीस ठाण्यात सीआय वीरेंद्र आणि इतर अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या घटनेची संपूर्ण माहिती दिली. अडकलेल्या तेलगू तरुणांच्या सुरक्षितेसाठी प्रशासन परराष्ट्र मंत्रालय आणि इतर एजन्सींसोबत जवळून काम करेल, अशी अपेक्षा आहे.

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TAGGED:

नोकरीची आमिष
JOB FRAUD
TELUGU YOUTHS TRAPPED IN MYANMAR
खंडणी
SINGAPORE JOB SCAM

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