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सिक्कीममधील जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात मिथेन वायूचा स्फोट; 20 कामगारांचे मृतदेह बाहेर; आणखी 5 जणांचा शोध सुरू

सिक्कीममधील एनएचपीसीच्या (NHPC) जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात अडकलेल्या 25 कामगारांपैकी 20 जणांचे मृतदेह मंगळवारी (21 जुलै) उशिरापर्यंत बाहेर काढण्यात बचाव पथकांना यश आलं.

Sikkim Tunnel Collapse
सिक्कीममधील जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात मिथेन वायूचा स्फोट (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 7:23 AM IST

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गंगटोक : सिक्कीममधील तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात झालेल्या भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत 20 कामगारांचे मृतदेह हाती लागले आहेत. मिथेन वायूच्या स्फोटानंतर बोगद्यात दरड कोसळल्याने 25 कामगार अडकले होते. त्यापैकी मंगळवारी (21 जुलै) उशिरापर्यंत 20 जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून, उर्वरित 5 कामगारांचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे. या दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे.

नामची जिल्ह्यातील समरडुंग-झोलुंगय इथं उभारण्यात येत असलेल्या तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत प्रकल्पाचा आदित-3 हा बोगदा या दुर्घटनेचं ठिकाण आहे. या प्रकल्पाचं बांधकाम पटेल इंजिनिअरिंग कंपनीकडून सुरू आहे. बोगद्यातील कामगार वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकले होते. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बचाव पथकांनी सलग 24 तास प्रयत्न केले. मात्र, बोगद्यात मोठ्या प्रमाणात मिथेन वायू साचल्याने बचावकार्यात मोठे अडथळे निर्माण झाले. विषारी वायूमुळे बचावकार्यात सहभागी असलेल्या काही जवानांनाही बेशुद्ध पडावं लागलं, त्यामुळे शोधमोहीम अधिक कठीण झाली. सध्या उर्वरित 5 कामगारांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथकं आणि अत्याधुनिक उपकरणांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू असून, प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे.

तीस्ता जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात मिथेन वायूचा स्फोट : एनएचपीसीने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, दक्षिण सिक्कीममधील समरडुंग इथं उभारण्यात येत असलेल्या तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत प्रकल्पाच्या हेड रेस टनेलमध्ये 20 जुलै 2026 रोजी दुपारी 1:04 वाजता ही दुर्घटना घडली. बोगद्याच्या आत खडकांमध्ये साचलेल्या मिथेन वायूचा अचानक स्फोट झाल्याने मोठ्या प्रमाणात धूर आणि विषारी वायू पसरला.

या घटनेच्या वेळी बोगद्यात 25 कर्मचारी अडकले होते. त्यापैकी 20 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आतापर्यंत मिळाली असून, उर्वरित कामगारांचा शोध आणि बचावकार्य सुरू असल्याचं एनएचपीसीनं स्पष्ट केलं आहे.

पंतप्रधान मोदींकडून मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर : या दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. तसेच पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (PMNRF) मधून मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये, तर जखमींना 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर यासंदर्भात माहिती दिली. पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "सिक्कीमच्या नामची जिल्ह्यात बांधकाम सुरू असलेल्या बोगद्यात झालेल्या दुर्घटनेतील मृत्यूंचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती मी मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो. जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावेत, अशी प्रार्थना करतो."

मिथेन वायूच्या स्फोटानंतर दरड कोसळली : प्राथमिक माहितीनुसार, बोगद्याच्या प्रवेशद्वारापासून सुमारे 1.5 किलोमीटर अंतरावर मोठ्या प्रमाणात मिथेन वायू साचला होता. हा वायू बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू असताना अचानक स्फोटासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर बोगद्याच्या आत दरड कोसळल्याने बाहेर पडण्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला. घटना घडताच काही कामगारांनी वेळीच बोगद्याबाहेर पडण्यात यश मिळवलं. मात्र, अनेक कामगार आतच अडकून पडले.

बोगद्यातून मिथेन वायूची गळती सुरू असल्याने आणि ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण झाल्याने बचावकार्य अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF), जिल्हा पोलीस तसेच अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा विभागाची पथकं घटनास्थळी तैनात असून, अडकलेल्या कामगारांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे.

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