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सिक्कीम बोगदा दुर्घटना! 7 जणांचा मृत्यू, अनेक कामगार अडकल्याची भीती; वायू गळतीमुळे बचावकार्यात अडथळे

अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी शोध आणि बचाव मोहीम राबवली जात आहे. ताज्या अधिकृत माहितीनुसार, जिल्हा प्रशासनाने सात जणांच्या मृत्यूला दुजोरा दिला आहे.

Sikkim tunnel accident
सिक्कीम बोगदा दुर्घटना (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 9:26 AM IST

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गंगटोक: सिक्कीमच्या नामची जिल्ह्यातील समरडुंग, झोलुंगे येथे बांधकामाधीन असलेल्या बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांबाबत एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी शोध आणि बचाव मोहीम राबवली जात आहे. ताज्या अधिकृत माहितीनुसार, जिल्हा प्रशासनाने सात जणांच्या मृत्यूला दुजोरा दिला आहे. माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांचे मृतदेह सिंगतम जिल्हा रुग्णालय, एसटीएनएम (STNM) रुग्णालय (गंगटोक) आणि नामची जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलेत. नामची जिल्हा प्रशासन विविध अधिकारी, एसडीआरएफ (SDRF), एनडीआरएफ (NDRF), सिक्कीम पोलीस, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आरोग्य विभाग आणि इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयाने सतत बचावकार्य करत आहे. एसएसडीएमए (SSDMA) परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यकतेनुसार पुढील माहिती दिली जाईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

27 कामगार बोगद्यात अडकल्याचा संशय : घटनेबाबत तपशील देताना नामचीच्या जिल्हाधिकारी अनूपा तामलिंग यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, "सुमारे 27 कामगार बोगद्यात अडकल्याचा संशय आहे. मात्र, बोगद्यातील परिस्थितीबाबत अद्याप पूर्ण माहिती उपलब्ध नाही, त्यामुळे नेमकी संख्या निश्चित झालेली नाही." त्यांनी माहिती दिली की, एनडीआरएफची (NDRF) एक टीम बोगद्यात दाखल झाली असून, त्यांनी बचावकार्य सुरू केले आहे. एनडीआरएफची टीम परत आल्यानंतरच आत असलेल्या कामगारांची संख्या आणि त्यांच्या स्थितीबाबत स्पष्ट माहिती मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

बोगद्यात संशयित वायू गळतीची घटना समोर : विशेष म्हणजे सोमवारी दुपारी समरडुंग येथील बोगद्यात संशयित वायू गळतीची घटना समोर आली होती. या घटनेनंतर बोगद्यातील कामगार आत अडकले आणि त्यांच्या बचावासाठी संबंधित यंत्रणांना तैनात करण्यात आले. मात्र, बोगद्यात नेमके काय घडले आणि सध्या किती लोक तिथे अडकले आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

TAGGED:

SIKKIM TUNNEL ACCIDENT
SIKKIM TUNNEL COLLAPSE
SIKKIM
सिक्कीम बोगदा अपघात
SIKKIM TUNNEL GAS LEAK

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