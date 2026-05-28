कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा मोठा निर्णय : ब्रेकफास्ट मिटींगमध्ये मंत्रिमंडळाला म्हणाले दुपारी तीन वाजता . . . .
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज सकाळी मंत्र्यांची ब्रेकफास्ट मिटींग आयोजित केली. या बैठकीत त्यांनी आपला राजीनामा देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती मंत्र्यांना दिली.
Published : May 28, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 12:44 PM IST
बंगळुरू : कर्नाटक मुख्यमंत्री पदावरुन मागील अनेक दिवसांपासून मोठं राजकारण रंगत आहे. आज सकाळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंत्र्यांना ब्रेकफास्ट मिटींगला पाचारण केलं. त्यानंतर बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याचा आपला निर्णय सिद्धरामय्या यांनी जाहीर केला. दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींसोबत झालेल्या बैठकीबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंत्र्यांना थोडक्यात माहिती दिली.
आज दुपारी तीन वाजता जाणार राजभवनात : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे आज दुपारी तीन वाजता राजभवनात जाणार आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आपल्या पदाचा राजीनामा देतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मंत्र्यांसोबतच्या नाश्त्याच्या बैठकीत सिद्धरामय्या यांनी याविषयी माहिती दिली, असंही यावेळी सूत्रांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :