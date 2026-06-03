खान सरांच्या कोचिंग सेंटरबाहेर गोळीबार; बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांकडं केली सुरक्षेची मागणी
मंगळवारी रात्री उशिरा काही समाजकंटकांनी प्रसिद्ध शिक्षक खान सर यांच्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये जबरदस्तीनं प्रवेश करून तोडफोड केली. तसेच सुरक्षारक्षकाला मारहाण केली
Published : June 3, 2026 at 10:28 AM IST
पाटणा: नीट आणि सीबीएसईमधील घोळानंतर कोचिंग क्लासेसची देशभरात चर्चा सुरू असताना बिहारमधील खान सरांच्या क्लासेसवर हल्ला झाला. याबाबतची माहिती खान सरांनी माध्यमांना दिली आहे.
काही समाजकंटकांनी प्रसिद्ध शिक्षक खान सर यांच्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये जबरदस्तीनं प्रवेश करून सुरक्षारक्षकाला मारहाण केली. या हल्ल्यात कोचिंगच्या आवारातील विविध वस्तूंचे नुकसान झाले. हल्ल्यातील सुरक्षारक्षकाला गंभीर दुखापत झाली. डोक्याला दुखापत झाल्यामुळे सुरक्षारक्षकाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेची माहिती मिळताच, पाटणा पोलिसांनी तात्काळ तपासाला सुरुवात केली. पाटणाचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) यांनी कदमकुआं पोलीस दलासह आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या सोबतीनं घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस पथकानं रात्री उशिरापर्यंत घटनास्थळी उपस्थित राहून पुरावे गोळा केले.
घटनास्थळी दाखल झालेल्या खान सर यांनी प्रतिस्पर्धी कोचिंग क्लासेसवर आरोप केला. खान सरांच्या कोचिंग संस्थेतील हजारो विद्यार्थ्यांची नुकतीच बिहार पोलीस भरती परीक्षेत निवड झाली आहे. हे यश पाहून काही प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्था अस्वस्थ झाल्याचा त्यांनी दावा केला. ते म्हणाले, " सातत्यानं धमक्या मिळत होत्या. याच धमक्यांचा परिणाम म्हणून पुढे हल्ला आणि तोडफोडीचा प्रकार घडला आहे.
उशिरा रात्री काही व्यक्तींनी कोचिंगच्या आवारात प्रवेश केला. दोन दिवसांच्या आत संस्था बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी दिली होती. तेव्हा सुरक्षा रक्षकानं मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यात तो गंभीर जखमी झाला. आम्ही इतक्या कमी पैशात शिक्षण का देत आहोत? असा प्रश्न हे लोक विचारतात. आम्ही इतके नेत्रदीपक निकाल का मिळवत आहोत? असे विचारतात. हजारोच्या संख्येनं निकाल लागत असल्यानं काही समाजकंटक घटकांना तो धोका वाटू लागतो.- खान सर, शिक्षणतज्ज्ञ
खान सर म्हणाले, "आम्हाला भीती दाखविता येईल, असा त्यांचा समज आहे. हल्लेखोरांनी कार्यालयाची पूर्णपणे तोडफोड केली. तसेच गोळीबार केला. मी स्वतः त्यांना १० फैरी झाडताना पाहिलं आहे. सीसीटीव्ही फुटेज अधिकाऱ्यांना देण्यात आलं आहे. हल्लेखोर हे जवळच्या एका कोचिंग सेंटरशी संबंधित व्यक्ती आहेत. आमच्या सुरक्षारक्षकानं त्यांना ओळखलं आहे. आम्हाला संरक्षणाची गरज आहे."
स्थानिक रहिवाशांनी काय दिली माहिती?मुसल्लापूर येथे असलेल्या खान सर यांच्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटबाहेर गोळीबाराची घटना घडल्यानं परिसरात भीती पसरली. या घटनेदरम्यान दगडफेकही झाल्याचं रहिवाशांनी सांगितलं. घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पाटण्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक (एसएसपी) काय म्हणाले? या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना पाटण्याचे एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा यांनी सांगितलं की, काही विद्यार्थ्यांनी कोचिंगच्या आवारातच मारहाण आणि तोडफोड केल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. जखमी झालेल्या सुरक्षा रक्षकाचा जबाब नोंदवून घेतला जाणार आहे.
पोलीस सीसीटीव्ही फुटेजवरून तपास करत आहेत. तसेच, परिसरातील रहिवाशांचीही चौकशी केली जात आहे. या घटनेत सहभाग असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. — कार्तिकेय के. शर्मा, एसएसपी, पटना पाटना पोलिसांनी गोळीबाराच्या कोणत्याही घटनेला दुजोरा देण्यात आलेला नाही. काही समाजकंटकांनी दगडफेक, गोंधळ घालून तोडफोड केल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे. सध्या पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास करत आहे.