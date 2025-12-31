ETV Bharat / bharat

क्रूरता! तीन महिन्यांच्या मुलीवर चुलत काकाचे अत्याचार, पीडितेच्या तक्रारीनंतर आरोपीला अटक

तीन महिन्याच्या मुलीवर मध्य प्रदेशमधील मुरैनामध्ये चुलत काकानं अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. पोलिसांनी आरोपाला अटक केली आहे.

Morena 3 Month Old Baby Girl Raped By Cousin Uncle
प्रतिकात्मक (Source- IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 9:15 AM IST

1 Min Read
मुरैना (भोपाळ)-मध्य प्रदेशमधील मुरैनामध्ये अत्याचाराची अत्यंत किळसवाणी आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. उत्तमपुरामध्ये ३ महिन्यांच्या बालिकेवर चुलत काकानं अत्याचार केलेत. गंभीर जखमी झालेल्या बालिकेला त्वरित जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर अधिक उपचाराकरिता ग्वालियर रुग्णालयात पाठविण्यात आलं. पीडितेच्या आईच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपी चुलत काकाला अटक केली असून त्याची चौकशी करण्यात येत आहे.

उत्तमपुरामध्ये मंगळवारी सोमवारी महिला तीन महिन्याच्या चिमुकलीला पलंगावर झोपवून स्नानासाठी जात होती. तेव्हा महिलेचा २५ वर्षाचा चुलत दीर आला. त्यानं चिमुकलीला खेळवण्यासाठी नेत असल्याच सांगितलं. त्या महिलेनं तीनवेळा चिमुकलीला घेऊन जाण्यास नकार दिला. तरीही हट्टीपणानं महिलेचा चुलत दीर चिमुकलीला दुसऱ्या खोलीत घेऊन गेला. महिला स्नानासाठी गेल्यानंतर आरोपीनं खोलीत चिमुकलीवर अत्याचार केले.

पोलिसांनी काय सांगितलं? (Source- ETV Bharat Reporter)

आरोपीला पोलिसांनी केली अटक- चिमुकलीचा रडण्याचा आवाज ऐकून महिला त्वरित बाथरुममधून बाहेर आली. तिनं नातेवाईकांना आवाज देऊन बोलाविलं. दुसऱ्या खोलीत जाऊन पाहिलं, तेव्हा चिमुकलीच्या शरीरातून रक्तस्त्राव येत होता. अत्याचार केल्यानंतर आरोपीनं तेथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काहीतरी अनुचित प्रकार घडल्याचा संशय आल्यानं त्याला लोकांनी पकडले. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधीक्षक दीपाली चंदोरिया आणि स्टेशन रोडचे प्रभारी कुलदीप राजपूत हे पोलिसांसह घटनास्थळी पोहोचले. लोकांनी पकडलेल्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.

महिलेसह तिच्या नातेवाईकांना धक्का बसला- चिमुकलीची प्रकृती गंभीर असल्यानं तिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. प्राथमिक उपचार करून पीडितेला ग्वालियर रुग्णालयात पाठविण्यात आलं. तीन महिन्याच्या चिमुकलीवर अत्याचार झाल्यानं महिलेसह तिच्या नातेवाईकांना धक्का बसला आहे. पोलीस उपअधीक्षक सुरेंद्रपाल सिंह डाबर म्हणाले, "उत्तमपुरा पोलिसांनी महिलेच्या तक्रारीनंतर तत्काळ गुन्हा दाखल केला. तक्रारीनुसार ३ महिन्यांच्या चिमुकलीवर तिच्या चुलत काकांनी अत्यार केले. चिमुकलीला उपचारासाठी रुग्णालयात पाठविले. आरोपीला अटक केली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत".

