ETV Bharat / bharat

'तणावातून केला तिघांचा खून': बंगळुरूत आई वडील अन् बहिणीची हत्या, मारेकरी तरुणीची धक्कादायक कबुली

बंगळुरुत आई वडील आणि बहिणीची हत्या करुन पळून गेलेल्या तरुणीला पकडण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. या तरुणीनं पोलिसांना धक्कादायक कबुली दिली आहे.

Bengaluru Triple Murder
मारेकरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुद्दुचेरी : बंगळुरूत आई-वडील आणि धाकट्या बहिणीची हत्या करून पळालेल्या मारेकरी तरुणीला अटक करण्यात आली. आता तिच्या प्रियकरालाही अटक करण्यात आली आहे. हत्येच्या कारणाबाबत मारेकरी तरुणीनं दिलेल्या जबाबानं पोलिसांनाही धक्का बसला आहे. मानसिक तणावातून ही घटना घडल्याची धक्कादायक कबुली या मारेकरी तरुणीनं दिली आहे. त्यामुळे पोलिसांनाही मोठा धक्का बसला आहे.

Bengaluru Triple Murder
मृत आई (ETV Bharat)

भेटायला आलेल्या आई, वडील आणि बहिणीचा खून : सॉफ्टवेअर इंजिनिअर सोमसुंदरम (वय 55) त्यांची पत्नी मुथुलक्ष्मी (वय 48) हे कर्नाटक राज्यातील बंगळुरूजवळील के. आर. पुरम भागात राहत होते. त्यांना श्वेता (वय 24) आणि सुप्रिया (वय 20) अशा दोन मुली होत्या. श्वेताचा अपवाद वगळता, कुटुंबातील इतर तिघांची 22 तारखेच्या रात्री सिगेहल्ली येथील एका अपार्टमेंटमध्ये निर्घृण हत्या करण्यात आली. यातील मुथुलक्ष्मी आणि सुप्रिया यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर सोमसुंदरम गंभीर जखमी अवस्थेत मृत्यूशी झुंज देत होते. त्यामुळे शेजाऱ्यांनी त्यांना वाचवून रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

Bengaluru Triple Murder
घटनास्थळ (ETV Bharat)

रिलेशनशिपला विरोध केल्यानं केली हत्या : प्राथमिक तपासात असं समोर आलं की, मोठी मुलगी श्वेता घटनेच्या दोन महिने आधीच तिचा प्रियकर केनेथसोबत त्या अपार्टमेंटमध्ये राहायला गेली होती. जेव्हा तिचे आई-वडील तिला भेटायला तिथं आले, तेव्हा त्यांच्यात वाद झाला. या वादातून तिनं आई वडील आणि बहिणीची हत्या केली. हत्या केल्यानंतर हे जोडपं घटनास्थळावरुन पळून गेलं. या तिहेरी हत्याकांडातील मुख्य संशयित असलेल्या श्वेता आणि केनेथचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी एक विशेष पथक तयार केलं. 23 तारखेला पुद्दुचेरी रेल्वे स्थानकाजवळ श्वेताला अटक करण्यात आली. चौकशीदरम्यान, तिनं वडील, आई आणि धाकट्या बहिणीची चाकूनं भोसकून हत्या केल्याची कबुली दिली.

Bengaluru Triple Murder
मृत वडील (ETV Bharat)

श्वेताची धक्कादायक कबुली : श्वेतानं दिलेल्या जबाबांनुसार, तिला घरात कोणतंही स्वातंत्र्य दिलं जात नव्हतं. त्यामुळे ती मानसिक तणाव आणि एकाकीपणानं वेढली गेली होती. याच काळात ती केनेथच्या प्रेमात पडली. मात्र, तिची आई मुथुलक्ष्मी यांनी या नात्याला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे श्वेतानं नोकरी सोडली, सिगेहल्ली इथं भाड्यानं घर घेतलं आणि प्रियकर केनेथसोबत राहू लागली. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याच्या उद्देशानं श्वेतानं अनेकांकडून तब्बल 30 लाख रुपये कर्ज घेतलं. जेव्हा तिच्या पालकांच्या घरी कर्जाच्या नोटीस येऊ लागल्या, तेव्हा घटनेच्या दिवशी सीगेहल्ली इथल्या निवासस्थानी आई आणि मुलीमध्ये जोरदार वाद झाला.

Bengaluru Triple Murder
मृत बहीण (ETV Bharat)

आईबाबत होता प्रचंड राग : आईबद्दल आधीच मनात प्रचंड राग असल्यानं श्वेतानं मुथुलक्ष्मीची चाकूनं भोसकून हत्या केली. यावेळी तिचा प्रियकर केनेथ हेडफोन लावून गाणी ऐकत होता. त्यानं मृतदेह बाथरूममध्ये ओढून नेण्यास आणि रक्ताचे डाग साफ करण्यास तिला मदत केली.

आई फोन उचलत नसल्यानं बहीण आली घरी अन् गेला जीव : आई फोन उचलत नव्हती, त्यामुळे बाहेर गेलेली तिची धाकटी बहीण सुप्रिया हिला संशय आला. त्यामुळे ती घरी परतली. श्वेतानं कथितरीत्या आपल्या बहिणीवरही वार केले, त्यामुळे गोंधळ ऐकून धावत आलेल्या वडील सोमसुंदरम यांच्यावरही तिनं वारंवार चाकूनं वार केले. भीतीपोटी तिनं वडील आणि बहिणीची हत्या केली, असं आपल्या जबाबात तिनं सांगितलं. तिघांची हत्या केल्यानंतर, हे जोडपं दुचाकीवरून तिरुवन्नमलाईला पळून गेलं. तिथं गाडी बंद पडल्यावर, केनेथनं श्वेताला पुद्दुचेरीला जाणाऱ्या बसमध्ये बसवलं आणि स्वतः अज्ञातवासात निघून गेला.

केनेथनंच आमच्यावर वार केले, वडिलांची कबुली : केनेथचा शोध घेण्यासाठी तामिळनाडू आणि कर्नाटक पोलिसांनी सहा विशेष पथक तयार केली. गुरुवारी रात्री 10 च्या सुमारास केनेथ हा पुद्दुचेरीच्या अण्णा सलाई भागात लपला आहे, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. ओर्लीनपेट पोलिसांनी कडक पाळत ठेवली आणि पहाटे १ च्या सुमारास केनेथला अटक केली. श्वेतानं केनेथनं हत्या केली नसल्याचं सांगितलं आहे. मात्र सोमसुंदरम यांनी मृत्यूपूर्वी काही मिनिटं आधी पोलिसांना दिलेला जबाब या प्रकरणाला एक मोठी कलाटणी देणारा ठरला आहे. त्या जबाबात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं की, "केनेथनेच आमच्यावर वार केले." परिणामी, या क्रूर हत्यांमध्ये केनेथचा प्रत्यक्ष सहभाग किती होता, हे निश्चित करण्यासाठी पोलीस त्याची कसून चौकशी करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. रांजणगाव तिहेरी खून प्रकरण : बहिणीच्या दिरासोबत प्रेमसंबंध, लग्नाला नकार देत दिरानच केला 'ट्रिपल मर्डर'
  2. तिहेरी हत्याकांडानं हादरली दिल्ली : पती पत्नी आणि मुलीचा निर्घृण खून, सकाळी फिरायला गेल्यानं मुलगा बचावला
  3. अर्जितसिंग चव्हाण हत्या प्रकरण : दोन मुख्य आरोपी तेलंगणातून अटकेत; घरफोडी प्रकरणात 78 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

TAGGED:

SHOCKING CONFESSION BY YOUNG WOMAN
KILLED THREE PEOPLE IN BENGALURU
बंगळुरूत आई वडील अन् बहिणीची हत्या
तणावातून केला तिघांचा खून
BENGALURU TRIPLE MURDER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.