चोरीच्या संशयावरून कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण; जखमांवर हिरव्या मिरच्या आणि लसणाची पेस्ट चोळली

मछलीपट्टणम येथून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. चोरीच्या संशयावरून एका कर्मचाऱ्याला निर्दयीपणे मारहाण करून आरोपींनी त्याच्या जखमांवर हिरव्या मिरच्या आणि लसणाची पेस्ट चोळली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 1, 2026 at 4:14 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 4:35 PM IST

मच्छलीपट्टणम (आंध्र प्रदेश) : येथून एक अत्यंत धक्कादायक आणि अमानुष घटना समोर आली आहे. पोथेपल्ली परिसरात एका कर्मचाऱ्याला केवळ चोरीच्या संशयावरून त्याच्या मालकासह काही जणांनी निर्दयीपणे मारहाण केली आहे.

पीडित परिमी रविकुमार यांच्यावर सध्या सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते मागील एका वर्षापासून पोथेपल्ली येथील एका ज्वेलरी युनिटमध्ये व्यवस्थापक म्हणून काम करत होते. बुधवारी (1 एप्रिल) सकाळी त्यांच्या मालकानं त्यांच्यावर 'रोल्ड गोल्ड'चे दागिने बनवण्यासाठी वापरलं जाणारं साहित्य चोरल्याचा आरोप केला. मात्र, रविकुमार यांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले.

नेमकं काय घडलं? रविकुमार यांनी सागंतिलं : तरीही मालक आणि त्याच्या तीन सहकाऱ्यांनी मिळून त्यांना बेदम मारहाण केली. रविकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना लाठ्या-काठ्यांनी मारण्यात आलं तसेच त्यांच्या जखमांवर आणि खासगी अवयवांवर हिरवी मिरची व लसूण यांची पेस्ट रगडण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना तीव्र वेदना सहन कराव्या लागल्या.

हे सर्व केल्यानंतर, त्यांनी कथितरित्या रवीला धमकावलं आणि 2 लाख रुपयांची मागणी केली. रवी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या मालकानं ताकीद दिली की, जर पैसे दिले नाहीत, तर त्याला तिथून बाहेर जाऊ दिलं जाणार नाही.

फोन बंद लागत असल्यानं पत्नीला संशय आला : दरम्यान, रविकुमार यांचा मोबाईल फोन सतत बंद लागत असल्यानं त्यांच्या पत्नीला संशय आला. त्या आपल्या भावासह घटनास्थळी पोहोचल्या असता, रविकुमार यांना बंदिस्त अवस्थेत ठेवण्यात आल्याचं आढळले. त्यानंतर त्यांनी जखमी अवस्थेत त्यांना मच्छलीपट्टणम येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं.

या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेचा प्रश्न आणि मालकांकडून सत्तेचा गैरवापर याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा प्रकारच्या हिंसाचाराविरुद्ध तातडीनं कठोर कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

