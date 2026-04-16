भाजपा आमदाराच्या मुलाच्या गाडीनं पाच जणांना उडवलं, पोलिसांकडून एफआयआर दाखल

शिवपुरीतील करैरा इथं दिनेश लोधीनं आपल्या थार गाडीनं पाच जणांना उडवलं.

Shivpuri BJP MLA Pritam Lodhi Son Hit 5 People By Thar, Police FIR Against Dinesh Lodhi
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 16, 2026 at 8:22 PM IST

शिवपुरी : मध्य प्रदेशातील शिवपुरीमधून एक मोठी घटना समोर आली आहे. पिछोरे विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपा आमदार प्रीतम सिंह लोधी यांचा मुलगा दिनेश लोधी नेहमीच कोणत्या-ना-कोणत्या कारणावरून चर्चेत असतो. अशात आता दिनेश लोधी याच्यावर आपल्या थार गाडीनं पादचाऱ्यांना धडक दिल्याचा आरोप आहे. या घटनेत पाच जण जखमी झाले आहेत. तर हॉर्न वाजवल्यावर पादचारी रस्त्यावरून बाजूला का झाले नाहीत? असा सवाल करत दिनेश लोधी यानं आपलं स्पष्टीकरण दिलं आहे. दरम्यान, यासंबंधी दिनेश लोधी याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

थार गाडीनं पाच जणांना उडवलं : गुरुवारी सकाळी साडेसात वाजता शिवपुरीतील करैरा इथं दिनेश लोधीनं आपल्या थार गाडीनं पाच जणांना उडवलं. या अपघातात दुचाकीवरून जाणारे तीन मजूर आणि पायी चालणाऱ्या दोन महिला जखमी झाल्या. ही घटना करैरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. दिनेश लोधी हा भाजपा आमदार प्रीतम सिंह लोधी यांचा मुलगा आहे. दरम्यान, याप्रकरणी संहेरा गावचे रहिवासी असलेले तक्रारदार संजय परिहार यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. ते म्हणाले, "मी माझे मित्र आशिष परिहार व अंशुल परिहार यांच्यासोबत कामासाठी दुचाकीवरून थानरा गावाला जात होतो. दोन महिला आमच्या पुढं पायी चालत होत्या. तेव्हा थार गाडीनं आम्हाला धडक दिली."

घटनेनंतर एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल : जखमी आशिष परिहार आणि अंशुल परिहार यांनी सांगितलं की, "ती थार गाडी आमदाराचा मुलगा दिनेश लोधी चालवत होता. गाडीच्या पुढच्या बाजूला 'प्रीतम लोधी' आणि मागच्या बाजूला 'आमदार' असं लिहिलेलं होतं, ज्यामुळं गाडी कोणाची होती, हे स्पष्टपणे ओळखता आले." दरम्यान, या घटनेनंतर एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, ज्यामध्ये दिनेश लोधी जखमींसोबत वाद घालताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये, हॉर्न वाजवूनही पादचारी रस्त्यावरून बाजूला का झाले नाहीत? असं तो विचारताना दिसत आहे. दिनेश लोधी हा घटनेच्या दिवशी सकाळी जिमसाठी निघाला होता.

पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल : या प्रकरणी करैरा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी विनोद छावई यांनी सांगितलं की, "दिनेश लोधी याच्या विरोधात गुन्हा क्रमांक 255/26, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 281 आणि 125 (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच तपास सुरू करण्यात आला आहे."

