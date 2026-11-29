संसदेत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसह डीएमके खासदारांच्या आसनव्यवस्थेत बदल, शिवसेना यूबीटीकडून व्हीप जारी
संसदेच्या विशेष अधिवेशापूर्वी देशभरात मोठ्या राजकीय उलथापालथ घडत आहेत. शिवसेना यूबीटीनं लोकसभेच्या खासदारांना व्हीप जारी करत आज बैठक बोलाविली आहे.
By PTI
Published : November 29, 2026 at 8:55 AM IST
नवी दिल्ली- डिलिमिटेशन लोकसभेत मांडण्यापूर्वी राजकीय बदलांचे वारे वाहत असतानाच संसदेतील आसनव्यवस्थेतील बदल झाले आहेत. डिलिमिटेशन विधेयकाला विरोधी पक्षातील डीएमकेसह राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार (SP) पक्षानं पाठिंबा देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या खासदारांच्या आसनव्यवस्थेत बदल करण्यात आले आहेत.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निर्णयानंतर लोकसभेतील 97 खासदारांच्या आसनव्यवस्थेत फेरबदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये डीएमकेचे 22 आणि एनसीपी (एसपी) चे 8 खासदार समाविष्ट आहेत, तर उर्वरित बदल हे या प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी शनिवारी दिली. डीएमकेनं डिलिमिटेशनला पाठिंबा दिला आहे. तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील एनसीपीने(एसपी) अधिकृत भूमिका जाहीर केली नाही.
आसनव्यवस्थेत कसा झालाय बदल?- मे महिन्यात काँग्रेस टीव्हीके (TVK) सोबत हातमिळवणी करून सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर डीएमकेनं काँग्रेसशी असलेले संबंध तोडले होते. मे महिन्यात काँग्रेसशी संबंध तोडल्यानंतर डीएमकेनं काँग्रेसच्या खासदारांपासून दूर बसण्याची आसनव्यवस्था करण्याची विनंती केली होती. शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आठ खासदारांच्याही जागा बदलण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन व्यवस्थेनुसार सुप्रिया सुळे आता डीएमकेच्या कनिमोळी, दयानिधी मारन आणि ए. राजा यांच्या शेजारी बसणार आहे.
काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह शिवसेना यूबीटीचा विरोध- इंडिया आघाडीनं डिलिमिटेशनला विरोध केल्यानंतर सात महिन्यांनी मोदी सरकार सोमवारी लोकसभेत नवीन घटनादुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे. या विधेयकात लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांमधील जागांची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. विधेयकाच्या मंजुरीनंतर ही रचना 2051 पर्यंत कायम राहणार आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि शिवसेना (यूबीटी) डिलिमिटेशनला विरोधक करत आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रस्तावित घटनादुरुस्तीला विरोध आहे.
डीएमकेसह शरदचंद्र पवार पक्षाची काय आहे मागणी?- राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रस्तावित विधेयकाला पाठिंबा देणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी सांगितलं की, जर सर्व राज्यांमध्ये जागांची संख्या समान 50 टक्क्यांनी वाढवण्याची हमी दिली तर पक्ष विधेयकाला पाठिंबा देईन. तामिळनाडूचा लोकसभेतील 7.18 टक्के जागांचा वाटा कायम राहावा, असा डीएमकेचा आग्रह आहे. 'संविधान (132 वी घटनादुरुस्ती) विधेयक, 2026' नुसार, लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात राज्यातील जास्तीत जास्त 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून 35 सदस्य असणार आहेत.
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने लोकसभा के अपने सभी सांसदों को 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी किया है। इसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे कल, 29 नवंबर को शाम 4:00 बजे संसद भवन स्थित पार्टी कार्यालय में होने वाली संसदीय दल की बैठक में शामिल हों। इस बैठक में 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर 'संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026' और 'परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026' पर चर्चा की जाएगी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2026
शिवसेना यूबीटीकडून व्हिप जारी- संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनापूर्वी, शनिवारी 'थ्री-लाईन व्हिप' (आदेश) जारी केला आहे. पक्षाच्या सर्व खासदारांना 29 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहावं लागणार आहे. शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार अरविंद सावंत यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं. लोकसंख्येच्या आधारावर पुनर्रचना करण्याला 'इंडिया' (INDIA) आघाडीचा विरोध आहे. महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील राज्यांनी कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्याचे उपाय यशस्वीपणे राबवले. त्यामुळे त्यांना उत्तर भारतातील अधिक लोकसंख्या वाढ असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत संसदीय प्रतिनिधित्वामध्ये नुकसान सोसावे लागेल.
हेही वाचा-