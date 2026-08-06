शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरण : कपिल सिब्बल यांचा आजही जोरदार युक्तिवाद, आता पुढील आठवड्यात सुनावणी
उद्धव ठाकरे यांच्याकडून शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर कपिल सिब्बल यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी जोरदार युक्तिवाद केला.
Published : August 6, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 5:15 PM IST
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सर्वोच्च न्यायालयातील आजची (6 ऑगस्ट) सुनावणी संपली आहे. या प्रकरणातील सुनावणी ही पुढील आठवड्यात मंगळवार किंवा गुरुवारी होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी सुनावणीदरम्यान अनेक मुद्दे उपस्थित केले. तसेच अनेक उदाहरण देत प्रश्न उपस्थित केले. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना काय काय म्हटलं? हे मुद्द्यांद्वारे जाणून घेऊयात.
कपिल सिब्बल यांनी सव्वा तासापेक्षा अधिक काळ युक्तिवाद केला. सिब्बल यांनी पक्षाच्या घटनेचा दाखल देत जोरदार युक्तिवाद केला. त्यामुळे न्यायालयाकडून पुढील सुनावणीसाठी अशाच प्रकारे कालावधी निश्चित केला जाऊ शकतो.
- ज्या घटनेवर आमदार-मंत्री झालात ती कशी नाकारु शकता?
- 2018 च्या घटनेला आयोग असंवैधानिक कसं म्हणू शकतं?
- राजकीय पक्षच खरा, विधिमंडळ पक्ष हा संपूर्ण राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही.
- विधिमंडळ पक्षानुसार निर्णय दिला तर ती वेगळीच समस्या
- सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर सुभाष देसाई केसचा दाखला दिला.
- आमच्याविरोधात निर्णय दिल्यानंतर आम्ही न्यायालयात आलो.
- निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ संख्येच्या आधारावर चिन्ह दिलं.
- निवडणूक आयोगाने फक्त त्यांची संख्या पाहून चिन्ह दिलं.
- निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात नसतानाही चिन्ह देण्यात आलं.
- पक्षाच्या घटनेत सुधारणा झाल्याचं आयोगाला वारंवार सांगितलेलं.
राजकीय पक्ष श्रेष्ठ : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी 5 ऑगस्टला महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं होतं. विधिमंडळ गटापेक्षा राजकीय पक्ष श्रेष्ठ असतो, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायलयाने नोंदवलं होतं.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष : दरम्यान शिवसेना ठाकरे गटाचा युक्तिवाद हा अखेरच्या टप्प्यात आहे. ठाकरे गटाला पुढील सुनावणीत युक्तिवादासाठी काही वेळ मिळू शकतो. त्यानंतर शिंदेच्या शिवसेनेला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे येत्या सुनावणीत काय होतं? याकडे साऱ्या देशाचं लक्ष असणार आहे.
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शिवसेना पक्ष व चिन्ह प्रकरण : "विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे", कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद