शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरण, कपिल सिब्बल यांच्याकडून जोरदार युक्तिवाद, आता बुधवारी सुनावणी
शिवसेना कुणाची? तसंच धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं? यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी 1 तास युक्तिवाद केला.
Published : August 11, 2026 at 6:05 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 6:37 PM IST
नवी दिल्ली : खरी शिवसेना कुणाची? यावरुन सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणात गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली. त्यानंतर आजचीही (11 ऑगस्ट) सुनावणी पार पडली आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठासमोर जोरदार युक्तीवाद केला. तसेच अनेक मुद्दे मांडले. कपिल सिब्बल यांनी त्यांना येण्यास 1 तास विलंब झाल्याने न्यायालयाची माफी मागितली. या विलंबामुळे फक्त 1 तास सुनावणी झाली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2023 साली विधिमंडळातील बहुमताच्या आधाराच्या निकषावर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना अधिकृत असल्याचं जाहीर केलं होतं. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना मिळालं. ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकरणात सुनावणी सुरु आहे. आता या प्रकरणात बुधवारी 12 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे. तसेच कपिल सिब्बल यांनी आज मंगळवारी युक्तिवाद करताना काय काय म्हटलं? हे जाणून घेऊयात.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना घटनेच्या कलम 19 बाबतची माहिती न्यायालयात दिली. सिब्बल यांनी पक्षाच्या घटनेबाबतही माहिती दिली. सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाने कार्यक्षेत्राच्या बाहेर निर्णय घेतल्याचंही सिब्बल यांनी म्हटलं.
राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष वेगळा असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. फूट पडली तर ती राजकीय आणि विधीमंडळ पक्षातही पडली पाहिजे, असंही सिब्बल यांनी नमूद केलं. निवडणूक आयोगाला परिच्छेद 15नुसार चिन्ह आणि पक्षाचा निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचं सिब्बल यांनी म्हटलं. तसेच त्यांनी 10 व्या परिशिष्टाचा दाखला दिला.
आयोगाच्या ज्या निर्णयाला आव्हान दिलं तो 4 भागात असल्याचं सिब्बल म्हणाले. सिब्बल यांनी सांगितलेले 4 भाग कोणते? जाणून घेऊयात.
- 1. शिवसेनेत फूट पडली असल्याचा आयोगाचा निष्कर्ष
- 2. पक्षाच्या घटनेच्या आधारे वाद सोडवणं अयोग्य
- 3. पक्षातील बहुमताची चाचणी हाच योग्य निष्कर्ष ठरवला
- 4. विधीमंडळातील बहुमतावरच पक्ष आणि चिन्ह दिलं गेलं
आयोगाच्या निर्णयावरुन सिब्बल यांचे प्रश्न :- सिब्बल यांनी आयोगाच्या निर्णयावरुन काही प्रश्न उपस्थित केले. पक्षाची घटना ही संवैधानिक की असंवैधानिक हे आयोग ठरवू शकत नाही. 2018 ची घटना असंवैधानिक तर शिंदेंची नियुक्ती संवैधानिक कशी? असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
"ठाकरेंच्या पक्षघटनेत मुख्यनेता नाही तर पक्षप्रमुख" :- शिंदेंच्याच गटाने 2018 ची असंवैधानिक ठरवली, असंही सिब्बल यांनी सांगितलं. शिंदेना 2018 च्या घटनेनुसार मुख्य नेता सांगितलं जातंय. तुम्ही स्वत:ला कोणत्या आधारे मुख्य नेता बोलता? 1999 च्या घटनेत मुख्य नेत्याचा उल्लेख नाही. ठाकरेंच्या पक्षघटनेत मुख्यनेता नाही तर पक्षप्रमुख असल्याचं सिब्बल यांनी ठामपणे सांगितलं.
हेही वाचा :
शिवसेना पक्ष अन् चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात! सुनावणीपूर्वी दीपक केसरकर शिर्डीत; म्हणाले, "साईबाबांनी मला कौल दिलाय"
दिल्लीत शिवसेना पक्ष फुटीच्या खटल्यावर महत्वाची सुनावणी सुरू : इकडं एकनाथ शिंदेंनी गाठलं दरे गाव, चर्चांना उधाण