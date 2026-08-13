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"निवडणूक आयोग अधिकाराचा चुकीचा वापर करतंय", सिब्बल यांचा युक्तिवाद, पुढील सुनावणी 18 ऑगस्टला

कपिल सिब्बल यांनी अपात्र होणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्यात आल्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात केला. तसेच निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला.

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 5:11 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 6:37 PM IST

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नवी दिल्ली : शिवसेना कुणाची? तसेच धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाला मिळणार? या उत्तराची प्रतिक्षा महाराष्ट्रासह देशाला लागून आहे. या प्रकरणात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी होत आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहे. सिब्बल यांनी सलग तिसऱ्या दिवशी (13 ऑगस्ट) जोरदार युक्तिवाद केला. अपात्र होणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करण्यात आलं असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोग आपल्या अधिकाराचा चुकीचा वापर करत असल्याचं सिब्बल यांनी न्यायालासमोर म्हटलं. सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलेलं शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह कशाप्रकारे चुकीचं आहे? हे विविध मुद्द्यांद्वारे न्यायासमोर मांडलं. आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ही मंगळवारी 18 ऑगस्टला होणार आहे.

शिवसेनेतील फुटीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह दिलं. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर या प्रकरणात सुनावणी सुरु आहे. सिब्बल यांच्याकडून सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी केली जात आहे.

सिब्बल यांचा मुद्दा न्यायालयाकडून मान्य : सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची चिरफाड केली. तसेच निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात असंवैधानिक मार्ग अवलंबला. शिवसेनेची केस वेगळी आहे, असं सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केलं. सिब्बल यांचा हा मुद्दा न्यायालयाकडून मान्य करण्यात आला.

सिब्बल यांचा केंद्रीय निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल : "केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अपात्र होणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री बनू दिलं. शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी घडल्या. निवडणूक आयोगाने सरसकट चिन्ह आणि पक्ष शिंदेना दिलं. आयोगाने याबाबतचा निर्णय परस्पर कसा दिला?" असा प्रश्न सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. "तसेच हे प्रकरण आमच्या बाजूने आहे, कारण आयोगाने आम्हाला कोणतीही नोटीस दिली नाही?" असा सवालही सिब्बल यांनी केला.

"फुटीनंतर पक्षाची घटना मान्य नाही म्हणणं चुकीचं" : एकनाथ शिंदे यांनी 2018 सालची पक्षाची घटना मान्य केली होती. शिंदे पक्षाच्या घटनेनुसार गटनेते झाले. शिंदेंनी पक्षतिकीटावर निवडणूक लढवली. तसेच उपभोग घेतला. फुटीनंतर पक्षाची घटना मान्य नाही, हे म्हणणं चुकीचं आहे", असा आक्षेपही सिब्बल यांनी घेतला. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढील सुनावणीत काय होतं? याकडे करडी नजर असणार आहे.

Last Updated : August 13, 2026 at 6:37 PM IST

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SHIV SENA PLEA
उद्धव ठाकरे
एकनाथ शिंदे
SHIV SENA PLEA

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