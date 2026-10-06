शिवसेना निवडणूक चिन्ह वाद! पक्ष सोडून गेलेले नेते पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकतात का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह वाटप करताना प्रामुख्याने विधिमंडळातील संख्याबळावर अवलंबून राहून योग्य दृष्टिकोन स्वीकारला होता का? याची तपासणी करताना हा मुद्दा मांडण्यात आला.
By Sumit Saxena
Published : October 6, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 8:50 PM IST
नवी दिल्ली- मंगळवारी शिवसेना निवडणूक चिन्ह वादावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी प्रश्न उपस्थित केला की, पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाशी जोडलेली भावना ही 'पक्षत्यागाचे घटनात्मक पाप' करणाऱ्या व्यक्तींना लागू व्हावी का? न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित केलाय. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह वाटप करताना प्रामुख्याने विधिमंडळातील संख्याबळावर अवलंबून राहून योग्य दृष्टिकोन स्वीकारला होता का? याची तपासणी करताना हा मुद्दा मांडण्यात आला.
शिंदेंच्या सेनेला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता देण्यात आली : न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याव्यतिरिक्त या खंडपीठात न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश आहे. हे प्रकरण शिवसेनेतील फुटीशी संबंधित अनेक याचिकांशी निगडित आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानाचा समावेश आहे, ज्याद्वारे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि त्यांना 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले.
शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात कोणते युक्तिवाद मांडले? : मंगळवारी ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले; ज्यामध्ये आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे आपला निर्णय घेतला होता. त्यांनी सांगितले की, राजकीय पक्षाची ओळख निश्चित करण्यासाठी ही कसोटी कायदेशीरदृष्ट्या वैध आणि समर्पक आहे. 'निवडणूक चिन्ह आदेशा'अंतर्गत (Election Symbols Order) अशा प्रकारे निर्णय घेतला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, ज्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू आहे आणि जे नंतर आपली सदस्यत्व गमावतात, अशा परिस्थितीत पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कसा विचार केला जावा? त्यांनी विचारले, "निवडणूक चिन्हाशी जोडलेली भावना त्या व्यक्तींना लागू होईल ज्यांनी घटनात्मक पाप केले आहे, की त्यांना लागू होईल जे या घटनात्मक पापाबद्दल तक्रार करत आहेत?"
न्यायमूर्ती बागची यांनी कोणते प्रश्न उपस्थित केले? : न्यायमूर्ती बागची यांनी संघटनात्मक सदस्यांच्या संख्येवर आधारित तळागाळातील पाठिंबा निश्चित करण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी नमूद केले की, भारतीय राजकारणाचे स्वरूप गुंतागुंतीचे असल्याने केवळ संघटनात्मक सदस्यांच्या संख्येवरून तळागाळातील खऱ्या पाठिंब्याचे मूल्यांकन करणे कठीण असू शकते. एका विशिष्ट निकालाचा संदर्भ देत कौल यांनी नमूद केले की, अपात्रतेचा परिणाम अनिवार्यपणे पूर्वलक्षी प्रभावाने (retrospectively) लागू झालाच पाहिजे, असे त्यात बंधनकारक केलेले नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित निकाल अशा परिस्थितीशी संबंधित होता जिथे अपात्रतेच्या याचिकांवर सभापतींनी निर्णय घेण्यापूर्वीच पक्षात फूट पडण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यांच्या मते, न्यायालयाने असे निर्देश दिले होते की, अपात्रतेबाबतचा निर्णय हा याचिका दाखल केल्याच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीच्या आधारे घेतला जावा.
सुभाष देसाई खटल्यातील निकालाचा संदर्भ : न्यायमूर्ती कौल यांनी सुभाष देसाई खटल्यातील घटनापीठाच्या निकालाचाही संदर्भ दिला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्या निकालात 'विधिमंडळातील बहुमत' (legislative majority) या निकषाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आलेली नाही. त्यांनी नमूद केले की, संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमधील परिच्छेद 2(1)(अ) अन्वये अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेताना सभापतींना कदाचित आधी हे निश्चित करावे लागेल की प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणता गट मूळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो. कौल यांच्या मते, सभापतींनी पक्षाची घटना आणि नेतृत्वाशी संबंधित नियम तपासावेत. जर पक्षाच्या घटनेच्या विविध आवृत्त्या सादर केल्या गेल्या असतील, तर फुटीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या आवृत्तीचाही विचार केला जाऊ शकतो. त्यांनी सांगितले की, सर्व संबंधित बाबींची तपासणी केल्यानंतर योग्य वाटल्यास, संबंधित घटनात्मक प्राधिकरण 'विधिमंडळातील बहुमत' या निकषाचा वापर करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात उद्याही युक्तिवाद सुरू राहणार : वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की, जो गट आपणच खरा राजकीय पक्ष असल्याचे सिद्ध करेल, त्यालाच निवडणूक चिन्ह दिले जावे. जर कोणताही गट हे सिद्ध करू शकला नाही, तर परिस्थिती वेगळी असेल. न्यायमूर्ती बागची यांनीही असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर एखाद्या पक्षाच्या घटनेत लोकशाही संघटनात्मक रचनेची स्पष्ट तरतूद नसेल, तर 'संघटनात्मक निकष' (organizational test) हा तळागाळातील वास्तविक पाठिंब्याचे अचूक प्रतिबिंब दर्शवेलच असे म्हणता येईल का? मंगळवारी सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही; या प्रकरणावरील युक्तिवाद बुधवारीही सुरू राहतील.
शिंदे पक्षाचा कोणत्या आधारावर शिवसेनेवर दावा : यापूर्वी खंडपीठाने विचारले होते की, निवडणूक आयोगाने राखीव 'धनुष्य-बाण' चिन्ह कोणत्याही गटाला न देता, त्याऐवजी दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हे वापरून निवडणूक लढवण्याचे निर्देश देण्याचा पर्याय विचारात घ्यायला हवा होता का? न्यायालयाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की, ज्या विशिष्ट आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे, त्यांच्याच संख्येवर आधारित ठरवलेले 'विधिमंडळातील बहुमत' हा विश्वासार्ह निकष कसा मानला जाऊ शकतो? शिंदे गट कोणत्या आधारावर शिवसेनेवर आपला दावा सांगत आहे? कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की, शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या 40 आमदारांनी 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या 55 शिवसेना आमदारांना मिळालेल्या एकूण मतांपैकी सुमारे 76 टक्के मते मिळवली होती. त्यांनी लोकसभेच्या आकडेवारीचाही संदर्भ दिला आणि नमूद केले की, शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या 13 खासदारांनी पक्षाच्या 18 निवडून आलेल्या खासदारांच्या बाजूने पडलेल्या मतांपैकी सुमारे 73 टक्के मते मिळवली होती.
2024 च्या निवडणुकांनंतर नवीन विधानसभा गठित : कौल यांनी पुढे असेही नमूद केले की, केवळ अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असल्यामुळे निवडणूक आयोगाला 'निवडणूक चिन्हे आदेशा'च्या (Election Symbols Order) परिच्छेद 15 अन्वये पक्ष आणि त्याचे चिन्ह यांबाबतच्या वादावर निर्णय घेण्यापासून रोखता येणार नाही. त्यांनी याकडेही लक्ष वेधले की, 2019 ची महाराष्ट्र विधानसभा यापूर्वीच बरखास्त झाली आहे आणि 2024 च्या निवडणुकांनंतर नवीन विधानसभा गठित झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका कोणी दाखल केली? : मुख्य याचिका उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी दाखल केली आहे. यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या 10 जानेवारी 2024 रोजीच्या त्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्याद्वारे दहाव्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार देण्यात आला होता.
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