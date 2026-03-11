शिवप्रताप शुक्ला यांनी घेतली तेलंगाणाचे राज्यपाल म्हणून शपथ; यापूर्वी होते 'या' राज्याचे राज्यपाल
शिवप्रताप शुक्ला यांनी तेलंगाणाचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली आहे. शिवप्रताप शुक्ला हे अगोदर विविध पदांवर उल्लेखनीय कार्य केलं आहे.
Published : March 11, 2026 at 5:21 PM IST
हैदराबाद : ज्येष्ठ भाजपा नेते शिवप्रताप शुक्ला यांनी बुधवारी तेलंगाणाचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. हैदराबादमधील लोकभवन इथं सकाळी ११.३० वाजता झालेल्या समारंभात न्यायमूर्ती ए. के. सिंह यांनी त्यांना राज्यपाल पदाची शपथ दिली. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर मान्यवर या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते. शिवप्रताप शुक्ला यांनी अधिकृतपणे तेलंगाणाचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला. ते यापूर्वी हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत होते. मात्र आता केंद्रानं त्यांची तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील रुद्रपूर गावातील आहेत शिवप्रताप शुक्ला : शिवप्रताप शुक्ला यांचा जन्म १ एप्रिल १९५२ रोजी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील रुद्रपूर गावात झाला. त्यांनी त्यांचं शालेय शिक्षण त्यांच्या मूळ गावी पूर्ण केलं. त्यानंतर गोरखपूरमध्ये उच्च शिक्षण घेतलं. सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. विद्यार्थीदशेत असताना त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (ABVP) संघटन सचिव म्हणून काम केलं. त्यामुळे सार्वजनिक आणि राजकीय कार्यांशी त्यांचा संबंध सुरू झाला. शिवप्रताप शुक्ला हे १९८३ मध्ये भारतीय जनता पक्षात सामील झाले. १९८९ मध्ये, ते पहिल्यांदा जनता पक्षाच्या वतीनं गोरखपूर शहर मतदारसंघातून विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. १९९१ मध्ये ते पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर १९९३ आणि १९९६ च्या निवडणुकांसह चार वेळा आमदार म्हणून त्यांनी काम केलं.
'या' मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात ससांभाळली मंत्रिपदाची जबाबदारी : कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेशातील पहिल्या भाजपा सरकारमध्ये, शिवप्रताप शुक्ला यांनी स्वतंत्र प्रभारासह शिक्षण राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं. त्यानंतर त्यांनी कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता आणि राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली. जवळजवळ दोन दशकांच्या कालावधीनंतर, शिवप्रताप शुक्ला १० जून २०१६ रोजी उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेवर निवडून गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात, त्यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं. ते ५ जुलै २०२२ पर्यंत आठ वर्षे राज्यसभेचे सदस्य राहिले. १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, त्यांची हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आता, शिवप्रताप शुक्ला यांनी तेलंगाणाचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.
हेही वाचा :
- जिष्णू देव वर्मा महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केली नियुक्ती; त्रिपुरा ते मुंबई व्हाया तेलंगणा राजकीय प्रवास!
- 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा संकल्प, राज्यपालांच्या अभिभाषणात उल्लेख
- पश्चिम बंगालमध्ये मोठी उलथापालथ : राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांचा राजीनामा, ममता बॅनर्जी म्हणाल्या 'हा तर मला धक्का'