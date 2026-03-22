इंधनाचा दिलासा! रशियातून कच्च्या तेलाची आणि अमेरिकेतून एलपीजीची वाहतूक करणारी जहाजं मंगळुरू बंदरात दाखल

रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि अमेरिकेकडून एलपीजी घेऊन येणारी दोन मोठी जहाजं शनिवारी आणि रविवारी सुखरूप दाखल झाली आहेत.

Ships carrying crude oil from Russia and LPG from the US arrive at Mangaluru port
रशियातून कच्च्या तेलाची आणि अमेरिकेतून एलपीजीची वाहतूक करणारी जहाजं मंगळूर बंदरात दाखल
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 3:02 PM IST

मंगळुरू (कर्नाटक) : अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा आजचा 23 वा दिवस आहे. दरम्यान, इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव आणि युद्धसदृश वातावरणाचा परिणाम जगभरात दिसून येत आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलबाबत विविध प्रश्न निर्माण होत आहेत. अशातच कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील नवीन मंगळुरू बंदरात (NMPA) ऊर्जा पुरवठ्यासंदर्भात मोठी घडामोड दिसून येत आहे. या बंदरात रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि अमेरिकेकडून एलपीजी घेऊन येणारी दोन मोठी जहाजं शनिवारी आणि रविवारी सुखरूप दाखल झाली आहेत.

रशियाहून आले 96,000 मेट्रिक टन कच्चे तेल : 'अक्वा टायटन' नावाचं एक भव्य जहाज शनिवारी रात्री उशिरा रशियाच्या प्रिमोर्स्क (Primorsk) बंदरातून मंगळुरू इथं दाखल झालं. या जहाजात अंदाजे 96,000 मेट्रिक टन यूराल क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हे तेल मंगळुरू रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेडसाठी (एमआरपीएल) आहे. सध्या हे तेल उतरवण्याचं काम सुरू असून, यामुळं स्थानिक रिफायनरीची गरज पूर्ण करता येणार आहे.

टेक्सासहून 16,000 मेट्रिक टन एलपीजी दाखल : कच्च्या तेलासोबतच गॅस पुरवठ्याच्या आघाडीवरही काहीसा दिलासा मिळाला आहे. रविवारी सकाळी 'पिक्सिस पिओनियर' नावाचं एक मालवाहू जहाज अमेरिकेतील टेक्सासहून 16,000 मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन मंगळुरू बंदरात दाखल झालं आहे. हा साठा मंगळुरूमधील एजिस गॅस स्टोरेज युनिटला पुरवला जात आहे. दरम्यान, नवीन मंगळुरू बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी एलपीजी उतरवण्यास सुरुवात झाली असून कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आल्याची पुष्टी केली आहे.

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा : सध्या सुरू असलेल्या युद्ध आणि अस्थिरतेच्या काळात, रशिया आणि अमेरिकेसारख्या देशांकडून होणारा हा इंधनाचा अखंड पुरवठा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. दोन्ही जहाजांचे आगमन आणि माल उतरवण्याचे काम सुरक्षितपणे व सुरळीतपणे पार पडत असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरम्यान, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे 'होर्मुझ सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) प्रभावित झाली आहे. हा अरुंद समुद्री मार्ग पर्शियन आखाताला जगातील महासागरांशी जोडतो. जगातील एकूण तेलापैकी सुमारे एक-पंचमांश तेल वाहून नेणारी जहाजं याच अरुंद मार्गाद्वारे आखातातून बाहेर पडतात. अशा परिस्थितीत ही जहाजे भारतात दाखल झाली आहेत.

