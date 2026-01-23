ETV Bharat / bharat

हिमाचल प्रदेशात हिमवृष्टी; पर्यटक घेत आहेत हिमवर्षावाचा आनंद, मात्र अनेक रस्त्यांवर वाहतूक ठप्प

हिमाचल प्रदेशात हिमवृष्टी सुरू झाली आहे. शिमला, कुल्लू-मनाली आणि लाहौल-स्पितीसह अनेक भागात सकाळपासूनच हिमवृष्टी होत आहे. पर्यटक सुखावले आहेत.

हिमवर्षावाचा साज पांघरलेला हिमाचल
हिमवर्षावाचा साज पांघरलेला हिमाचल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 7:27 PM IST

रामपूर/कुल्लू - हिमाचल प्रदेशातील उंच डोंगराळ भागात बर्फवृष्टी सुरू झाली आहे. आज सकाळपासून राज्यात हिमवृष्टी सुरू आहे. राजधानी शिमलासह सर्व उंच भागात मुसळधार हिमवृष्टी सुरू झाली आहे. यामुळे दीर्घकाळाच्या हिमवृष्टीच्या दुष्काळातून दिलासा मिळाला आहे आणि लोकांना आनंद झाला आहे. पर्यटक हिमवृष्टीचा आनंद घेत आहेत. तर हिमाचलच्या तीन जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार हिमवृष्टीचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. चंबा, कुल्लू आणि लाहौल-स्पिती या जिल्ह्यांमध्ये अलर्ट जारी केलाय. राज्यात तीव्र पश्चिमी हिमवातामुळे, उंच आणि मध्यम उंचीच्या भागात दिवसभर हिमवृष्टी होण्याची शक्यता आहे, तर खालच्या आणि मैदानी भागात पाऊस पडेल असा अंदाज आहे.

हिमवर्षावाचा साज पांघरलेली हिमाचलमधील बाग
हिमवर्षावाचा साज पांघरलेली हिमाचलमधील बाग (ETV BHARAT)

हिमवृष्टीमुळे राष्ट्रीय महामार्ग ५ विस्कळीत - राजधानी शिमलामध्ये जोरदार वाऱ्यांसह हिमवृष्टी होत आहे. शिमला जिल्ह्यातील रामपूर आणि नारकंडा या उंच भागातही नव्यानं हिमवृष्टी झाली आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग ५ वरील वाहनांची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टीमुळे नारकंडा आणि आसपासच्या रस्त्यांवर निसरडी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून वाहतूक अंशतः थांबवण्यात आली आहे. परिस्थिती लक्षात घेता, प्रवाशांची सुरक्षित वाहतूक निश्चित करण्यासाठी शिमला-रामपूर-नरकंडा मार्गावर चालणाऱ्या बसेस बसंतपूर या पर्यायी मार्गाने वळवण्यात येत आहेत. जुब्बल उपविभागातील थेओग, खारापत्थर, चंबी, धाली आणि सिरमौर जिल्ह्यातील वरच्या भागातही बर्फवृष्टी होत आहे, तर मैदानी भागात पाऊस पडत आहे. मुसळधार बर्फवृष्टीमुळे, शिमलामधील आयजीएमसी रोड आणि देहा चौपाल रोड सर्व वाहनांसाठी बंद करण्यात आला आहे.

हिमवर्षावाचा साज पांघरलेली हिमाचलमधील रस्ते, घरे आणि गाड्या
हिमवर्षावाचा साज पांघरलेली हिमाचलमधील रस्ते, घरे आणि गाड्या (ETV BHARAT)

"सकाळी विविध ठिकाणी बस सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्या संपूर्ण मार्गावर चालवल्या जात नाहीत. रस्त्यांची परिस्थिती सुरक्षित मानली जात असतानाच बसेस चालवल्या जात आहेत. हवामान आणि रस्त्यांच्या परिस्थितीनुसार पुढील व्यवस्था केल्या जात आहेत. प्रवाशांची सुरक्षा ही प्राधान्याची बाब आहे आणि कोणताही धोका पत्करला जात नाही." - स्वरूप, प्रभारी, रामपूर बस स्थानक

हिमवर्षावाचा आनंद घेणारे पर्यटक
हिमवर्षावाचा आनंद घेणारे पर्यटक (ETV BHARAT)

काही मार्गांवरील वाहतूक थांबवली - बर्फवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक मार्गांवर वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. जलोधी जोतजवळ बर्फवृष्टीमुळे कुल्लूकडे जाणारा मुख्य रस्ताही बंद झाला आहे. बर्फवृष्टीमुळे या मार्गावरील वाहनांची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. प्रशासन आणि संबंधित विभाग रस्ता पूर्ववत करण्यासाठी काम करत आहेत, परंतु सततची थंडी आणि बर्फवृष्टी कामात अडथळा आणत आहे. रस्ता पुन्हा सुरू होण्यास काही वेळ लागू शकतो. बर्फवृष्टीमुळे उंचावरील भागात तापमानात मोठी घट झाली आहे. यामुळे रस्ते वाहतुकीवरच परिणाम झाला नाही तर सामान्य जीवनही विस्कळीत झालं आहे. प्रशासनानं पर्यटक आणि स्थानिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. शिवाय, तातडीच्या प्रवासाची गरज असलेल्या प्रवाशांना निघण्यापूर्वी हवामान आणि रस्त्यांची माहिती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

पाऊस आणि हिमवृष्टीमुळे शेतकरी आणि बागायतदारांना दिलासा
पाऊस आणि हिमवृष्टीमुळे शेतकरी आणि बागायतदारांना दिलासा (ETV BHARAT)

कुल्लू-मनालीत मुसळधार बर्फवृष्टी - कुल्लूच्या उंचावरील भागात बर्फवृष्टी सुरूच आहे. पर्यटन शहर मनाली येथे सकाळपासून बर्फवृष्टी सुरू आहे. बंजर उपविभागातील अनेक भागातही सकाळपासून बर्फवृष्टी सुरू आहे. कुल्लू जिल्ह्यातील सखल भागात पाऊही सुरूच आहे. पर्यटन शहर मनालीला लागून असलेल्या अटल बोगद्यातही ६ इंचांपर्यंत हिमवृष्टी झाली आहे. शिवाय, लाहौल खोऱ्यात सकाळपासूनच जोरदार बर्फवृष्टी सुरू आहे, ज्यामुळे लाहौल खोऱ्यातील रस्त्यांवरील वाहनांची वाहतूक थांबली आहे. अनेक भागात वीजपुरवठाही खंडित करण्यात आला आहे.

पाऊस आणि हिमवृष्टीमुळे शेतकरी आणि बागायतदारांना दिलासा
पाऊस आणि हिमवृष्टीमुळे शेतकरी आणि बागायतदारांना दिलासा (ETV BHARAT)

"अटल बोगद्यालगतच्या भागात जोरदार बर्फवृष्टी झाल्यामुळे, सध्या वाहनांची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. खोऱ्यातील हवामान स्वच्छ होताच, वाहनांना लाहौलकडे जाण्याची परवानगी देण्यात येईल. हवामान खात्यानं येत्या काही दिवसांसाठी खराब हवामानाचा इशारा जारी केला आहे." - तोरुल एस. रवीश, डीसी कुल्लू

शेतकरी आणि बागायतदारांचे चेहरे आनंदाने उजळले - बऱ्याच काळानंतर पाऊस आणि हिमवृष्टी झाल्याने, कुल्लू जिल्ह्यातील लोक बर्फवृष्टी आणि पावसाअभावी थांबलेले शेती आणि बागायती काम आता पुन्हा सुरू करू शकणार असल्याने आनंदी आहेत. खोऱ्यातील ग्रामस्थ नीरत राम, दिनेश कुमार आणि राजकुमार ठाकूर म्हणतात की ऑक्टोबरपासून खोऱ्यात बर्फवृष्टी किंवा पाऊस पडलेला नाही. परिणामी, शेतातील लसूण आणि गव्हाचं पीक खराब होऊ लागलं. शिवाय, जमिनीत ओलावा कमी झाला, ज्यामुळे लोक सॅव्हॉय, जपानी पाम आणि इतर झाडे लावू शकले नाहीत. आता, खोऱ्यात पाऊस आणि हिमवर्षाव सुरू झाली आहे, ज्यामुळे जमिनीत ओलावा परत येईल. हवामान स्वच्छ झाल्यानंतर, शेती आणि बागायती कामे पुन्हा एकदा सुरू होतील. या भागात पर्यटकही हिमवृष्टीचा आनंद घेण्यासाठी तसंच बर्फात खेळण्यासाठी या ठिकाणी भेट देत असतात. त्यांनाही या बर्फवृष्टीचा आनंद यामुळे घेता येणार आहे.

संपादकांची शिफारस

