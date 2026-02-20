ETV Bharat / bharat

फुटसल खेळताना मेघालयातील खासदार अचानक कोसळले, रुग्णालयात निधन

शिलाँगमध्ये फुटसल खेळताना खासदार रिकी अँड्र्यू जे सिंगकोन यांचे निधन झालं. ते 54 वर्षांचे होते.

Shillong MP Ricky AJ Syngkon
खासदार रिकी अँड्र्यू जे सिंगकोन (IANS Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 10:43 AM IST

1 Min Read
शिलाँग: मेघालयाच्या राजकीय क्षेत्रातून एक मोठी दु:खद घटना समोर आली आहे. लोकसभा खासदार आणि व्हॉइस ऑफ द पीपल पार्टीचे नेते रिकी अँड्र्यू जे सिंगकोन (वय 54) यांचे गुरुवारी (19 फेब्रुवारी) सायंकाळी रुग्णालयात निधन झालं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिलाँगमध्ये फुटसल खेळताना ते अचानक कोसळले. यानंतर त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, रात्री सुमारे 8:45 वाजता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. खरं तर, ते एका मैत्रीपूर्ण फुटसल सामन्यात सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री कॉनराड यांनी व्यक्त केला शोक : मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी सिंगकोन यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केलं. त्यांनी त्यांना समर्पित आणि जनतेसाठी अहोरात्र काम करणारे लोकप्रतिनिधी असं म्हटलं. मेघालयानं एक बहुआयामी आणि जनतेशी घट्ट नाळ जोडलेला नेता गमावला असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. पक्षीय भेद बाजूला ठेवून विविध नेत्यांनीही त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. संसदेत प्रादेशिक प्रश्न प्रभावीपणे मांडणारा नेता म्हणून त्यांची ओळख होती.

'जमिनीशी नाळ असलेला नेता' : खासी-जैंतिया हिल्स भागात सक्रिय जनसंपर्क आणि लोकांमध्ये मिसळून काम करण्यासाठी ते विशेष ओळखले जात होते. स्थानिक प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर ठामपणे मांडण्यात ते नेहमी आघाडीवर असत.

फुटसल म्हणजे काय? : फुटसल हा फुटबॉलचा एक संक्षिप्त प्रकार मानला जातो. हा सामना दोन संघांमध्ये खेळला जातो, प्रत्येक संघात 5 खेळाडू असतात. मैदान लहान असते. हा सामना हार्ड कोर्टवर खेळला जातो. फुटसलमध्ये चेंडू पूर्णपणे गोल रेषेच्या आत पोहोचल्यावरच गोल मानला जातो. तथापि, जर चेंडू रेषेवर राहिला तर तो गोल मानला जात नाही. हाफटाईम प्रत्येकी 20 मिनिटांचा असतो. फुटसल बॉल फुटबॉल बॉलपेक्षा लहान आणि किंचित जड असतो.

