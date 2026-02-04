ETV Bharat / bharat

राजा रघुवंशी खून प्रकरण : न्यायालयानं सोडलं दोन आरोपींना निर्दोष

राजा रघुवंशी खून प्रकरणाची सुनावणी शिलाँग न्यायालयात सुरू आहे. यातील दोन आरोपींना न्यायालयानं निर्दोष सोडलं आहे. या प्रकरणाची इंदूरच्या न्यायालयातून ऑनलाईन सुनावणी झाली.

राजा रघुवंशी आणि सोनम रघुवंशी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 4, 2026 at 7:40 PM IST

1 Min Read
इंदूर : व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांच्या हत्येप्रकरणी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. शिलाँग पोलिसांनी या प्रकरणात इंदूरच्या एका प्रॉपर्टी डीलर आणि त्याच्या चौकीदाराला सहआरोपी केलं होतं. परंतु शिलाँग न्यायालयानं त्यांना निर्दोष सोडलं आहे. इंदूर जिल्हा न्यायालयात दोघांनी ऑनलाइन साक्ष दिली. मागील वर्षी शिलाँगमध्ये हनिमूनला गेलेले वाहतूक व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात त्यांची पत्नी सोनम रघुवंशी, तिचा प्रियकर राज आणि इतर सहकाऱ्यांना आरोपी करण्यात आलं. तपासादरम्यान पुरावे लपवल्याच्या आरोपाखाली इंदूरमध्येही अनेक अटक करण्यात आली होती. शिलाँग न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी न्यायालयानं इंदूरच्या प्रॉपर्टी डीलर लोकेंद्र सिंग तोमर आणि चौकीदार बलवीर यांना निर्दोष सोडलं.

सोनम रघुवंशी (ETV Bharat)

शिलाँग न्यायालयानं सोडलं निर्दोष : खून केल्यानंतर सोनम रघुवंशी इंदूरमधील एका फ्लॅटमध्ये राहायला गेली. शिलाँग पोलिसांनी ती राहत असलेल्या फ्लॅटचा मालक लोकेंद्र सिंग तोमर आणि फ्लॅटचा वॉचमन बलवीर यांच्यावरही संशय व्यक्त केला. सोनम रघुवंशीला मदत करुन पुरावे लपवल्याबद्दल दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र सर्व तथ्यं तपासल्यानंतर, शिलाँग न्यायालयानं त्यांना निर्दोष सोडलं.

राजा रघुवंशी खून प्रकरण (ETV Bharat)

खून केल्यानंतर सोनम रघुवंशी गेली इंदूरला : इंदूर येथील रहिवासी प्रदीप साहू आणि आणखी एकानं इंदूर जिल्हा न्यायालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष दिली. जेव्हा सोनम रघुवंशी इंदूरला आली, तेव्हा तिचा ड्रायव्हर प्रदीप साहू तिला गाझीपूरला परत घेऊन गेला, असं कोर्टाला सांगण्यात आलं. इंदूर जिल्हा न्यायालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिलेल्या साक्षीला इंदूरचे अतिरिक्त सरकारी वकील अभिजीत राठोड यांनी दुजोरा दिला.

राजा रघुवंशीच्या भावानं दिली ही माहिती : शिलाँग न्यायालयानं दोन आरोपींना निर्दोष सोडल्याबद्दल राजा रघुवंशीचा भाऊ विपिन याला याबाबत माध्यम प्रतिनिधींनी प्रतिक्रिया विचारली. याबाबत बोलताना तो म्हणाला की, "सोनम आणि तिचे साथीदार तुरुंगात आहेत. संपूर्ण प्रकरण अजूनही सुनावणीत आहे. मी माझ्या वकिलामार्फत सतत संपर्कात आहे. मात्र मला अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही."

