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वांगचुक यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्यास न्यायालयाचा नकार; गीतांजली अंगमो यांनी सरकारवर काय आरोप केले?

सोनम वांगचुक यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्याची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं नामंजूर केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 जुलै रोजी होणार आहे.

HC on Sonam Wangchuk
संग्रहित- सोनम वांगचुक (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 5:57 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 6:11 PM IST

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नवी दिल्ली- सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयात ठेवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या पत्नीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयानं रविवारी कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. त्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना जंतरमंतर येथील आंदोलनस्थळावरून रुग्णालयात हलवण्याचा सरकारचा निर्णय 'मनमानी' (arbitrary) म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयानं नमूद केलं.

न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्णा यांच्या एकल खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांसह इतर प्रतिवादींना तीन दिवसांच्या आत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल (status report) सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 जुलै रोजी निश्चित केली. आदेशात न्यायमूर्ती पुष्कर्णा यांनी नमूद केलं की, वांगचुक यांची प्रकृती पाहता त्यांना रुग्णालयात हलवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. त्यामुळे ही कारवाई मनमानी स्वरूपाची असल्याचं म्हणता येणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयानं पुढे असेही नमूद केलं की, सफदरजंग रुग्णालयातील डॉक्टर वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्या संमतीनेच त्यांना केवळ तोंडावाटे घेण्याची औषधे (oral medication) देण्यात आली आहेत.

"रुग्णालयातील डॉक्टर त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्या संमतीनेच त्यांना तोंडावाटे औषधे देत आहेत. त्यामुळे बळाचा वापर केला किंवा स्वायत्ततेचं उल्लंघन होत आहे, असे म्हणता येणार नाही," असे न्यायमूर्ती पुष्कर्णा यांनी म्हटलं.

न्यायाधीशांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, प्रकृती खालावत असूनही वांगचुक यांनी स्वतःहून कोणत्याही रुग्णालयात दाखल होण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय सुविधेत हलवण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार होता. सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी सांगितलं की, वांगचुक यांना स्थानबद्ध करण्यात आलेलं नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांना वांगचुक यांना भेटण्याची पूर्ण परवानगी आहे.

हा युक्तिवाद विचारात घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयानं वांगचुक यांची पत्नी, भाऊ आणि मेहुणे यांना त्यांना 24 तास भेटण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी एक स्वतंत्र खोली उपलब्ध करून देण्याचा निर्देश दिले. वांगचुक यांचे वैद्यकीय अहवाल त्यांच्या कुटुंबीयांना दिले जातील, असे केंद्र सरकारच्या विधी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनाचीही न्यायालयानं नोंद घेतली. वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. आंगमो यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सोनम यांना सफदरजंग रुग्णालयात हलविण्याला आव्हान दिले. त्यांना तात्काळ डिस्चार्ज देऊन कुटुंबाच्या पसंतीच्या रुग्णालयात हलवण्याची मागणी केली आहे.

शनिवारी वांगचुक यांना जंतरमंतर येथील आंदोलनस्थळावरून जबरदस्तीने हटवण्यात आल्याचा त्यांनी याचिकेत दावा केला. या याचिकेत त्यांच्या वैद्यकीय अहवालांमधील कथित विसंगतींबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. स्वतः निवडलेल्या डॉक्टरांशी विनाअडथळा संपर्क साधण्याची मुभा मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

गीतांजली यांच्या वतीनं बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात आणि स्वतःच्या पसंतीच्या डॉक्टरांकडून वैद्यकीय उपचार घेण्याचा अधिकार आहे. त्यावर न्यायालयाने विचारलं की सरकारी डॉक्टरांबाबत संशय का आहे? सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं की ते सरकारी डॉक्टरांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाहीत. तर केवळ सोनम वांगचुक आणि त्यांच्या कुटुंबाला उपचारासाठी रुग्णालय आणि डॉक्टर निवडण्याचा पर्याय मिळावा, अशी इच्छा आहे. सिबल यांनी पुढे सांगितलं की, वांगचुक यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. त्यांची पत्नी आणि कुटुंबाला त्यांना भेटण्यापासून रोखून ताटकळत ठेवले जात होते.

केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा यांनी सांगितलं की, लोकांचे प्राण वाचवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सोनम वांगचुक यांना काही झाल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. त्यांनी नमूद केले की राष्ट्रपती आणि इतर प्रमुख व्यक्तीही एम्स (AIIMS) आणि सफदरजंग रुग्णालयात उपचार घेतात.

सुनावणीदरम्यान गीतांजली यांनी सांगितलं की, त्यांनी पोटॅशियमच्या पातळीबाबत 'सेकंड ओपिनियन' (दुसऱ्या तज्ज्ञाचे मत) मागितले होते, परंतु त्यांची विनंती नाकारण्यात आली. वांगचुक यांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्यात आले असून त्यांना त्यांचे कुटुंबीय, वकील आणि वैयक्तिक डॉक्टरांपासून वेगळे ठेवले आहे, असा आरोप केला. त्यांच्यावर कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल नसताना किंवा अटकेची अथवा प्रतिबंधात्मक कारवाईची कोणतेही न्यायालयीन आदेश नसताना त्यांना रुग्णालयात डांबून ठेवणे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद यात करण्यात आला आहे.

नीट यूजी परीक्षेतील कथित अनियमिततेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ सोनम वांगचुक हे 28 जूनपासून बेमुदत उपोषणावर आहेत. त्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे शनिवारी त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, सरकारनं चर्चेसाठी कोणताही प्रतिनिधी न पाठविता आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा कॉक्ररोज जनता पार्टीनं आरोप केला.

डॉ. गीतांजली अंगमो यांनी काय दिली प्रतिक्रिया- सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयातून खाजगी रुग्णालयात हलवण्याच्या मागणीबाबत त्यांची पत्नी डॉ. गीतांजली अंगमो यांनी सांगितलं, ", सोनम यांची प्रकृती खालावत असल्यानं त्यांना काळजी वाटल्यानं रुग्णालयात आणले, हे दावे चुकीचे आहेत. मुळात, त्यांची प्रकृती अजिबात खालावत नव्हती. आदल्या संध्याकाळचे अहवाल पाहिले तर सर्व काही अगदी सामान्य होते. त्यांची पोटॅशियमची पातळी 4.3 होती. इतर सर्व निकषही सामान्य होते. जर तुम्हाला खरोखरच त्यांच्या आरोग्याची इतकी काळजी होती, तर मग साध्या वेशातील पोलीस कर्मचारी का पाठवले? इतक्या निर्दयीपणे त्यांना उचलून स्ट्रेचरवर टाकून का नेले? साधी वैद्यकीय तपासणी करता आली असती. आरोग्याच्या काळजीबाबतचा हा सगळा देखावा म्हणजे केवळ एक नाटक आहे. जर सोनम यांनी आपला मोर्चा सुरू केला, तर केवळ दिल्लीतच नाही तर संपूर्ण देशभरातून लाखो लोक त्यांच्यासोबत सामील होतील, अशी त्यांना भीती होती. तेच रोखण्याचा प्रयत्न ते करत होते".

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Last Updated : July 19, 2026 at 6:11 PM IST

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