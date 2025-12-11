ETV Bharat / bharat

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन 2025 : खासदारांना हवा प्रदूषणाचा त्रास, म्हणाले 'बिजींगच्या धर्तीवर अधिवेशन दिल्लीबाहेर हलवा'

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज बीजेडी खासदार मानस रंजन मंगराज यांनी अधिवेशन दिल्लीबाहेर हलवण्याचं आवाहन केलं. दिल्लीत विषारी वायूचा सामना करावा लागतो, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

Shift Parliament Winter Session 2025
हवा प्रदूषणामुळे केलेली उपाययोजना (ETV Bharat)
Published : December 11, 2025 at 5:26 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन दिल्लीत सुरू आहे. मात्र दिल्लीत असलेल्या हवा प्रदूषणाचा त्रास खासदारांनाही होत आहे. त्यामुळे बीजेडीचे खासदार मानस रंजन मंगराज यांनी संसदेचं हिवाळी अधिवेशन बिजींगच्या धर्तीवर दिल्लीबाहेर हलवण्यात यावं, अशी सूचना गुरुवारी केली आहे. त्यामुळे दिल्लीतील हवा प्रदूषण किती मोठ्या प्रमाणात खालावलं, याची प्रचिती आली आहे.

Shift Parliament Winter Session 2025
खासदार मानस रंजन मंगराज (ETV Bharat)

बिजींगच्या धर्तीवर अधिवेशन दिल्लीबाहेर हलवा : बीजेडीचे राज्यसभा खासदार मानस रंजन मंगराज यांनी हवेची गुणवत्ता प्रचंड घसरल्याचा मुद्दा संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित केला. याबाबत बोलताना मानस रंजन मंगराज म्हणाले की, "दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता सुधारेपर्यंत संसदेचं हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिल्लीबाहेर हलवण्यात यावं." दिल्लीत वायू प्रदूषणाची मानवनिर्मित आपत्ती असल्याचा मुद्दाही त्यांनी अधिवेशनात मांडला. खासदार मानस रंजन मंगराज यांनी शून्य प्रहरादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला. दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर तातडीनं उपाययोजना करण्याचं आवाहनही त्यांनी यावेळी केलं.

विषारी हवेचा करावा लागतो सामना : खासदार मानस रंजन मंगराज यांनी संसदेत बोलताना सांगितलं की, "मी ओडिशासारख्या नेहमीच चक्रीवादळ पूर आणि नैसर्गिक आपत्त्यांशी लढणाऱ्या राज्यातून आलो आहे. संकट कसं असते हे मला चांगलच माहीत आहे. इथं एक गोष्ट मोठी त्रासदायक वाटते ती म्हणजे दिल्लीतील वायू प्रदूषण," असं ते म्हणाले. संसदेचं कामकाज पार पाडणाऱ्या सगळ्यांनाच दररोज दिल्लीत विषारी हवेचा सामना करावा लागतो. आपण त्यांचं दुःख दुर्लक्षित करू शकत नाही. हवा प्रदूषण हा सामान्य विषय आहे, असं आपण भासवू शकत नाही. त्यातही अतिप्रदूषणाच्या महिन्यांमध्ये संसदीय अधिवेशन घेतल्यानं लोकांचा जीव धोक्यात येतो. त्यामुळे अधिवेशन बिजींगच्या धर्तीवर हलवण्यात यावं," असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. मानस मंगराज यांनी भुवनेश्वर, हैदराबाद, गांधीनगर, बंगळूरु, गोवा आणि देहरादून यांसारख्या स्वच्छ हवा आणि पुरेशी पायाभूत सुविधा असलेल्या शहरांची पर्याय म्हणून नावंही यावेळी सूचवली.

संपादकांची शिफारस

