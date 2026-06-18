प्यार दिवाना होता है . . . .: पत्नी निधनानंतर 'साठी'त झालं प्रेम; मध्यप्रदेशातील 'घनश्याम'ला राजस्थानात मिळाली 'गौरा'
ज्येष्ठ नागरिकांना 'साठी'त जोडीदार मिळल्यानं एकाकीपणातील आयुष्याला नवी आशा गवसली. 'या प्रेमी युगुलाची' ही एक अनोखी कहाणी, खास ईटीव्ही भारतच्या वाचकांसाठी . . . .
Published : June 18, 2026 at 8:24 PM IST
भोपाळ : मध्य प्रदेशातील श्योपूरमध्ये एका वृद्धाच्या लग्नाची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. अनेक वर्षांच्या एकटेपणानंतर त्यांना अशी जोडीदार मिळाली जिनं त्यांच्या आयुष्यात पुन्हा आनंद भरला. श्योपूरचे रहिवासी असलेले 60 वर्षीय घनश्याम मीना हे पत्नीच्या निधनानंतर एकटेपणाचा सामना करत होते. मात्र आता त्यांना पुन्हा प्रेम मिळालं आहे. त्यांनी राजस्थानमधील बारां जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या गौरा बाई मीना यांच्याशी विवाह करून आपल्या नात्याला एक नवीन वळण दिलं आहे. या अनोख्या विवाह सोहळ्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
मध्यप्रदेशातील प्रियकर अन् राजस्थानची प्रेयसी : श्योपूरमधील छोटा खेडा गावचे राहणारे घनश्याम मीना आणि बारां जिल्ह्यातील बोर्डा गावच्या रहिवासी गौरा बाई मीना यांची पहिली भेट राजस्थानमधील रामगड माता मंदिरात झाली. त्यांच्यातील संवाद वाढत गेल्यानंतर त्यांनी एकमेकांचा आधार बनण्याचा निर्णय घेतला. घनश्याम यांना ओळखणाऱ्यांच्या मते, हा केवळ एक विवाह नाही, तर आयुष्याच्या उत्तरार्धात जगण्याची नवी आशा दर्शवणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
पत्नीचं झालं निधन, प्रेयसीचा मिळाला आधार : घनश्याम यांच्याप्रमाणंच, राजस्थानच्या बारां जिल्ह्यातील बोर्डा गावच्या रहिवासी असलेल्या 60 वर्षीय गौरा बाई मीना यांनीही आपल्या जोडीदाराला गमावलं होतं. त्यांचे पती रामपाल मीना यांचं 4 वर्षांपूर्वी निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्पा सुरू झाला. गौरा बाई सांगतात की, "ज्यांना त्या आपलं कुटुंब मानत होत्या, त्यांच्याकडूनच त्यांना आपलेपणा मिळाला नाही. सूनेचा छळ, नातेवाईकांचे टोमणे आणि सततची कौटुंबिक भांडणं यामुळे मी मानसिकदृष्ट्या खचून गेली. एक वेळ अशी आली की दुःख ऐकून घेणारंही कोणी उरलं नाही. अशा कठीण काळातच घनश्याम यांच्याशी भेट झाली."
पत्नीच्या निधनानंतर एकटेपणानं गिळलं आयुष्य : श्योपूर जिल्ह्यातील छोटा खेडा गावचे ६० वर्षीय घनश्याम मीना हे देखील अशाच प्रकारच्या एकटेपणाचा सामना करत होते. त्यांना कुटुंब होते, पण पत्नीच्या निधनानंतर आयुष्याच्या या टप्प्यावर आपल्या मनातील गोष्टी शेअर करण्यासाठी त्यांना योग्य जोडीदाराची उणीव भासत होती. त्यांचा एकटेपणा दिवसेंदिवस वाढत चालला होता, पण नशिबाने काही वेगळेच ठरवले होते. सुमारे १५ ते २० दिवसांपूर्वी, रामगड माता मंदिराला भेट दिल्यानंतर घनश्याम यांची एका चहाच्या टपरीवर गौरा बाईंशी भेट झाली. दोघांचेही दुःख सारखेच होते; एकमेकांमध्ये त्यांना आधार मिळाला आणि अशा प्रकारे एका नवीन नात्याचा प्रवास सुरू झाला. प्रेम, सोबत आणि विवाह या गोष्टी केवळ तरुणांसाठीच आहेत, असा समज समाजात अनेकदा दिसून येतो. मात्र, आधाराची गरज कोणत्याही वयात भासू शकते, हे अलीकडील उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. वय काहीही असलं तरी, आदर, आधार आणि सोबतीची इच्छा कधीच मावळत नाही. घनश्याम आणि गौरा यांची कथा याचाच एक पुरावा आहे.
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